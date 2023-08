Tottenham – Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 19.08.2023

Unser Tottenham - Manchester United Tipp zum Premier League Spiel am 19.08.2023 lautet: Beide Konkurrenten haben sich zum Saisonauftakt nicht mit Ruhm bekleckert. Im direkten Aufeinandertreffen sehen wir keinen Favoriten, gehen aber von Toren aus.

Das erste Premier-League-Duell ohne Superstar Harry Kane, der nach München wechselte, führte zu einem 2:2-Remis gegen Brentford. Trotz beinahe 70 Prozent Ballbesitz reichte es am Ende nicht für drei Punkte.

Den Red Devils stand zum Auftakt gegen Wolverhampton das Glück zur Seite. Am Ende führte eine durchwachsene Leistung zu einem wenig glanzvollen 1:0 über die Wolves. Wir rechnen mit einem engen Spiel zwischen beiden Teams, in dem drei oder mehr Tore fallen werden. Diesbezüglich gibt es bei Bet-at-home eine Quote von 1,55.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Manchester United auf „Über 2,5 Tore“:

Tottenham verlor nur 2 der letzten 9 Premier-League-Heimspiele (6S, 1U, 2N).

Manchester United gehörte vergangene Spielzeit zu den 5 stärksten Auswärtsteams und versäumte nur in 5 der 19 Liga-Partien in der Fremde einen eigenen Treffer.

Unabhängig vom Austragungsort endeten 5 der letzten 6 Kräftemessen beider Mannschaften mit 3 oder mehr Toren.

Tottenham vs Manchester United Quoten Analyse:

Die Bookies sehen am Drei-Weg-Markt keinen wirklichen Favoriten und tendieren zu einem Duell auf Augenhöhe. Eine Tatsache, die sich anhand der Tottenham Manchester United Wettquoten für Siegwetten bestätigt. Diese bewegen sich nämlich zwischen 2,30 und 2,90. Den Gästen aus Manchester werden dabei marginale Vorteile eingeräumt.

Eine wesentlich aussagekräftigere Tendenz bringt der Markt „Mehr/Weniger als 2,5 Tore“ mit sich. Laut Wettanbieter-Einschätzung ist mit drei oder mehr Treffern zu rechnen. Darüber hinaus kann von Toren auf beiden Seiten ausgegangen werden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tottenham vs. Manchester United Prognose: Schießt Man United die Spurs in die Krise?

Seit dem Abgang von Harry Kane sind sämtliche Augen auf Tottenham gerichtet. Wird es gelingen, einen adäquaten Ersatz zu finden? Bereits am ersten Spieltag taten sich die Mannen aus dem Norden Londons schwer und kamen in Brentford nicht über ein 2:2 hinaus.

Selbst mit Harry Kane reichte es in der vergangenen Saison nur für Rang 8 in der Premier-League-Tabelle. Mit 30 Toren war Kane jedoch der mit Abstand beste Angreifer in den eigenen Reihen. Oft sorgte der Kapitän der englischen Nationalelf in wichtigen Spielen für den Unterschied.

Vor allem kann den Spurs ein gewisses Maß an Heimstärke attestiert werden. Zwölf der insgesamt 18 Saisonsiege kamen auf heimischem Boden zustande (1U, 6N). Fünf der jüngsten sechs Premier-League-Heimspiele endeten mit mindestens drei Toren.

Die Red Devils haben in dieser Saison nur ein Ziel vor Augen: Die Champions League! Mehr als 190 Millionen Euro wurden in neue Spieler investiert. Mit Rasmus Höjlund und Mason Mount wurde vor allem die Offensive verstärkt. Sonderbar viel war beim glanzlosen 1:0 zum Saisonauftakt gegen Wolverhampton davon nicht zu spüren. Wobei fairerweise erwähnt werden muss, dass der 20-jährige Däne momentan an einer Rückenverletzung laboriert und auch gegen Tottenham fehlen wird.

Tottenham - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 2:2 Brentford (PL, A), 4:1 Leeds (PL, A), 1:3 Brentford (PL, H), 1:2 Aston Villa (PL, A), 1:0 Crystal Palace (PL, H)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:0 Wolverhampton (PL, H), 1:2 Man City (FA-Cup, A), 2:1 Fulham (PL, H), 4:1 Chelsea (PL, H), 1:0 Bournemouth (PL, A)

Letzte Spiele Tottenham vs. Manchester United: 2:2 (PL, H), 0:2 (PL, A), 2:3 (PL, A), 0:3 (PL, H), 1:3 (PL, H)

Neben Manchester City und Arsenal waren die Red Devils in der vergangenen Spielzeit die dritte treibende Kraft im englischen Fußball und sicherten sich das Ticket für die Königsklasse. Aufgrund des knappen 1:0-Erfolgs zum Auftakt schoben sich die Mannen von Trainer Erik ten Hag auf Platz 5 der Tabelle.

Obwohl Rasmus Höjlund momentan verletzungsbedingt fehlt, verfügt die Offensive der Gäste mit Marcus Rashford, Mason Mount, Jadon Sancho, Antony und Bruno Fernandes über ein enormes Potenzial und ist in jedem Spiel in der Lage, ein oder zwei Tore zu verbuchen.

Der von uns getestete Wettanbieter Bet-at-home sieht das ähnlich und geht von drei oder mehr Toren aus. Darüber hinaus zählt Bet-at-home zu den wenigen Wettanbietern mit PayPal im Zahlungsportfolio.

Unser Tottenham – Manchester United Tipp: Über 2,5 Tore

Beide Konkurrenten haben sich hohe Ziele für die Saison gesetzt und wollen in jedem Fall das Ticket für einen internationalen Wettbewerb lösen. Bestenfalls sollte es sich dabei um die Königsklasse handeln. Um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen, wäre ein Sieg im direkten Duell als fundamental zu betrachten.