Toulouse - Benfica Lissabon Tipp, Prognose & Quoten | 22.02.2024

Unser Toulouse - Benfica Lissabon Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 22.02.2024 lautet: In dieser Saison haben die „Violets“ im Europapokal ihre Heimstärke schon unter Beweis gestellt. Im Wett Tipp heute daheim gegen Benfica droht aber das Aus.

Roger Schmidt war mit der Meisterschaft und dem Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse sensationell in seine Amtszeit als Trainer von Benfica Lissabon gestartet. Doch wie vergänglich der Ruhm im Fußball ist, musste der deutsche Coach in dieser Saison erfahren.

Mit einem Aus nach der CL-Gruppenphase und einem schwachen Start in die Primeira Liga stand Schmidt Mitte November vor dem Aus. Doch die Verantwortlichen setzten weiter auf ihren Coach und schafften mit ihm den Turnaround.

Nun möchten die Adler gegen Toulouse ins Viertelfinale der Europa League einziehen. Die Ausgangslage ist nach dem Hinspiel auch ganz ordentlich. Der 2:1-Heimsieg in der Vorwoche ist aber auch alles andere als ein Ruhekissen.

Wir spielen mit einer Quote von 1.96 bei Intertops die Wette „DC x2 & Beide treffen“.

Darum tippen wir bei Toulouse vs Benfica Lissabon auf „DC x2 & Beide treffen“:

Toulouse konnte von 10 Ligaheimspielen in dieser Saison lediglich 1 für sich entscheiden

Benfica hat bei der Qualität klar die Nase vorne

Lissabon kassierte in den vergangenen 20 Pflichtspielen gerade mal 1 Niederlage



Toulouse vs Benfica Lissabon Quoten Analyse:

Beim Blick auf den Marktwert sind die Gäste mit 365 Mio. Euro deutlich im Vorteil. Denn die Franzosen werfen hier nur 85 Mio. Euro in den Ring. Der Qualitätsunterschied ist auch der Hauptgrund, warum die Adler bei der Toulouse vs Benfica Lissabon Prognose klar favorisiert sind.

Für einen Sieg der Portugiesen bekommt ihr durchschnittliche Quoten von 1.87. Auf der Gegenseite warten im Fall eines Heimerfolges Quoten im Schnitt von 4.11 auf euch. Wenn ihr auf den Außenseiter setzen wollt, könnt ihr euren Tipp durch einen hervorragenden Sportwetten Bonus etwas absichern.

Toulouse vs Benfica Lissabon Prognose: Können die „Violets“ wieder für eine Überraschung sorgen?

In der Vorsaison schaffte der Toulouse FC nach dem Abstieg in der Spielzeit 2019/20 die Rückkehr in die Ligue 1. Der Klassenerhalt glückte den „Violets“ souverän mit 13 Punkten Polster auf die Gefahrenzone. Zudem feierte der Verein aus dem Südwesten Frankreichs mit dem Pokalsieg den ersten Titel seiner Geschichte. Damit kehrten „Le Tef“ auch erstmals seit 14 Jahren auf die europäische Bühne zurück. In der Gruppe E sicherte sich die Truppe von Coach Carles Martinez Novell den zweiten Platz hinter Liverpool.

Der Rückstand auf die Reds hatte am Ende nur einen Punkt betragen. Die einzige Pleite setzte es an der Anfield Road (1:5). An Matchday 4 feierte der TFC einen historischen 3:2-Heimerfolg gegen Liverpool. In der heimischen Liga bangt der amtierende Pokalsieger allerdings um den Klassenerhalt. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 beträgt nur einen Punkt. In 22 Ligaspielen feierte Toulouse gerade mal fünf Siege (8U, 9N). Nur einer dieser Erfolge kam daheim zustande.

Sicher musste Benfica nach der historischen Vorsaison einige Leistungsträger ziehen lassen. Doch Trainer Roger Schmidt hatte sich in dieser Spielzeit sein Leben mit unverständlichen Wechseln, taktischen Änderungen und missverständlichen Äußerungen auch selbst schwer gemacht. Doch dem Coach und seinem Team glückte im November die Trendwende. Mit nur einer Niederlage nach 22 Spieltagen (17S, 4U) führen die Adler wieder die Tabelle in Portugal an.

Das Polster auf den einzigen Verfolger Sporting beträgt drei Zähler. Allerdings hat der Stadt-Rivale noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. In der vergangenen 20 Pflichtspielen mussten die Roten lediglich eine Niederlage hinnehmen (15S, 4U). Hier schied man daheim nach Elfmeterschießen gegen Estoril aus dem Ligapokal aus. Vier Punkte aus sechs CL-Gruppenspielen reichten fürs Überwintern in der Europa League. Mit dem Erfolg in der Vorwoche ist Benfica im Wettbewerb noch ohne Heimpleite (21S, 5U). International setzte es in den vergangenen 21 Gastspielen allerdings auch nur vier Pleiten (9S, 8U).

Toulouse - Benfica Lissabon Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Toulouse: 2:1 AS Monaco (A), 1:2 Benfica Lissabon (A), 1:2 FC Nantes (H), 3:2 Stade Reims (A), 0:2 RC Lens (H)

Letzte 5 Spiele Benfica Lissabon: 6:1 Vizela (H), 2:1 FC Toulouse (H), 2:2 Vitoria Guimaraes (A), 2:1 Vizela (A), 3:0 Gil Vicente (H)

Letzte Spiele Toulouse vs Benfica Lissabon: 1:2 (A)



In der Vorwoche trafen beide Vereine erstmals aufeinander. 58 Prozent Ballbesitz und ein Expected-Goals-Wert von 3.40 sprachen klar für die Hausherren. Zudem durfte Benfica ab der 70. Minute in Überzahl agieren.

Trotzdem brauchten die Adler zwei Elfmeter, einen davon in der achten Minute der Nachspielzeit, für einen knappen 2:1-Sieg. Toulouse hatte zum ersten Mal die Klingen mit einer französischen Mannschaft gekreuzt.

Die Roten aus Lissabon kommen dagegen auf eine Bilanz von 16 Siegen, neun Remis und acht Niederlagen gegen Vereine aus Frankreich. Seit einem 3:2 in Bordeaux in der EL-Saison 2012/13 und vier Spielen (2U, 2N) warten die „Aguias“ auf einen Sieg auf französischem Boden.

Unser Toulouse - Benfica Lissabon Tipp: DC x2 & Beide treffen

Toulouse hat zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte eine UEFA-Gruppenphase erfolgreich überstanden. Nun wollen die „Violets“ noch mehr. Die Ausgangslage nach dem Hinspiel lässt auch auf ein „Happy End“ hoffen.

Konnte man doch Benfica in der Vorwoche ein Duell auf Augenhöhe liefern. Daheim tut sich der französische Pokalsieger in der Liga aber sehr schwer. So scheint der Europa-League-Erfolg gegen Liverpool ein „Ausrutscher“ gewesen zu sein.

Am Ende glauben wir, dass die bessere Form und die höhere Qualität der Gäste für mindestens ein Remis reichen. Da die Hausherren auf Sieg spielen müssen, dürfte uns ein offensives Spiel erwarten, bei dem kein Keeper mit einer „Weißen Weste“ vom Platz geht.