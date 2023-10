Toulouse - LASK Tipp, Prognose & Quoten | 05.10.2023

Unser Toulouse - LASK Tipp zum Europa League Spiel am 05.10.2023 lautet: Im ersten Duell der beiden Teams in einem europäischen Pokalwettbewerb empfängt Toulouse den Linzer ASK zum zweiten Spieltag der Gruppenphase der Europa League. Wir erwarten ein enges Spiel, in dem mit Toren zu rechnen ist, mit leichten Vorteilen für die Heimmannschaft.

Toulouse konnte sich nach 14 Jahren Absenz von der europäischen Bühne über den Sieg im Coupe de France für die Teilnahme an der Europa League qualifizieren. Als gutes Heimteam, das jedoch selten die weiße Weste bewahrt, empfangen die Franzosen den LASK, der zuletzt im europäischen Pokal in Auswärtsspielen sehr treffsicher aufgetreten ist.

Wir entscheiden uns daher für eine Wette auf „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,70 bei DAZN Bet.

Darum tippen wir bei Toulouse vs LASK auf „Beide Teams treffen“:

Toulouse konnte in 12 der letzten 14 Heimspiele saisonübergreifend nur 2 Mal eine weiße Weste bewahren.

Der LASK gewann die letzten 5 Auswärtsspiele in der Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs.

Die Österreicher schossen wettbewerbsübergreifend in 7 Gastspielen der laufenden Spielzeit schon 15 Tore.

Toulouse vs LASK Quoten Analyse:

Die führenden Sportwettenanbieter sehen den französischen Gastgeber im kommenden Matchup als Favoriten auf dem Platz, was eine Siegquote von 1,70 für Toulouse verdeutlicht. Eine Wette auf einen Auswärtssieg der Linzer könnte mit einer Quote von 4,20 schon deutlich profitabler ausfallen, vor allem in Verbindung mit einem DAZN Bet Bonus.

Ein Blick auf den Über/Unter-Tore-Markt zeigt, dass die Bookies zwar ein paar Tore für wahrscheinlich halten, jedoch kein wildes Shootout erwarten. So liegt die Quote für „Über 1,5 Tore“ bei sehr niedrigen 1,23 und die Quote für „Unter 3,5 Tore“ mit 1,42 ebenfalls nicht sehr hoch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Toulouse vs LASK Prognose: Können die Linzer Toulouse die erste Heimniederlage zufügen?

Der FC Toulouse startete durchwachsen in die aktuelle Saison der französischen Ligue 1. Mit neun Punkten aus den ersten sieben Spielen stehen die Südfranzosen auf dem elften Platz der Tabelle, sind zu Hause jedoch noch ungeschlagen. Im ersten Gruppenspiel der Europa League trennten sich die Lila-Weißen mit 1:1 von Union Saint-Gilloise.

Im Schnitt fielen in Pflichtspielen von Toulouse wettbewerbsübergreifend in dieser Spielzeit 2,4 Tore. Dabei erzielten die Franzosen alle bisherigen Treffer innerhalb des Strafraums und stehen mit einer Flanken-Genauigkeit von 30 Prozent im Ligavergleich auf dem ersten Platz.

Der Linzer ASK steht aktuell mit 15 Punkten aus den ersten neun Spielen auf dem dritten Platz der Österreichischen Bundesliga. Im Schnitt erzielten die Schwarz-Weißen dabei 1,3 Tore pro Partie und mussten dabei nur 0,8 Gegentore verkraften.

Bester Scorer der Linzer ist in der laufenden Spielzeit der offensive Mittelfeldspieler Robert Zulj, der mit drei Toren und drei Vorlagen an sechs Treffern seines Teams direkt beteiligt war. Wer auf einen weiteren Treffer des LASK-Kapitäns tippen möchte, kann dies bei einer durchschnittlichen Quote von 3,40 bei den besten Wettanbietern mit deutscher Lizenz tun.

Toulouse - LASK Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Toulouse: 3:0 Metz (H), 1:2 Lens (A), 1:1 Saint-Gilloise (EL, A), 0:0 Marseille (A), 2:2 Clermont (H)

Letzte 5 Spiele LASK: 1:2 WAC (A), 3:0 Imst (Pokal, A), 0:0 Hartberg (H), 1:3 Liverpool (EL, H), 3:1 Klagenfurt (A)

Letzte Spiele Toulouse vs. LASK: -

Die Mannen vom Linzer ASK mussten im ersten Gruppenspiel der Europa League gegen den haushohen Favoriten aus Liverpool ran und verloren trotz zwischenzeitlicher Führung mit 1:3 vor heimischem Publikum. Dabei verzeichneten sie mit 66,9 Prozent die niedrigste Passquote aller Teams am ersten Spieltag der Europa League.

Trainer Thomas Sageder ließ sein Team in den ersten vier Pflichtspielen noch in einem 4-2-3-1-System auflaufen, wechselte danach jedoch auf eine Dreierkette in einem 3-4-3, in welchem in fünf Ligaspielen nur zwei Gegentreffer zu verschmerzen waren. In dieser Formation erwarten wir den LASK auch im kommenden Matchup gegen Toulouse.

Unser Toulouse - LASK Tipp: Beide Teams treffen

In den bisherigen acht Auswärtsspielen in der Europa League des LASK fielen im Schnitt 2,4 Tore pro Begegnung, während in den drei Heimspielen von Toulouse im gleichen Wettbewerb durchschnittlich 2,3 Tore fielen. Dabei erzielten beide Mannschaften jeweils ein Tor pro Partie im Schnitt, was wir auch im kommenden Matchup erwarten.