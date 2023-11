Toulouse – Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 09.11.2023

Unser Toulouse - Liverpool Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 09.11.2023 lautet: Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit und endete mit 5:1 für den PL-Klub. Auch im Rückspiel sehen wir die Gäste im Vorteil und tendieren zu Toren auf beiden Seiten.

Toulouse bestätigte am vergangenen Wochenende seinen Abwärtstrend mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Le Havre. Dabei gingen die Gastgeber sogar durch Thijs Dallinga in Front. Jürgen Klopp sorgte mit den Reds bei Aufsteiger Luton Town für eine Überraschung und kam nicht über ein 1:1 hinaus. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit gelang Linksaußen Luis Díaz der Ausgleich.

Trotz des schwachen Auftritts in der Premier League sehen wir Liverpool in der Favoritenrolle und tendieren zu einem Auswärtssieg mit Toren auf beiden Seiten. Für diesen Spielausgang gewährt Happybet eine Quote von 2,55 .

Darum tippen wir bei Toulouse vs Liverpool auf „Sieg Liverpool & Beide Teams treffen“:

Die Franzosen holten nur 4 Punkte aus den bisherigen EL-Begegnungen und müssen ums Weiterkommen zittern.

Liverpool bestritt alle 3 EL-Duelle souverän und thront einsam an der Tabellenspitze.

Bereits im Hinspiel zeichnete sich ein Klassenunterschied zwischen beiden Teams ab. Liverpool besticht anhand des 11-fachen Kader-Marktwerts der Franzosen.

Toulouse vs Liverpool Quoten Analyse:

Wer seine Fühler zum Drei-Weg-Markt ausstreckt, wird recht schnell erkennen, dass die Mannen aus der Premier League als klare Anwärter auf den Sieg gesetzt sind. Eine Toulouse Liverpool Wettquote von durchschnittlich 1,44 untermauert diese These.

„Les Pitchounes“ sind als Underdog bewertet und weisen in Bezug auf den Heimsieg eine Quote von ca. 5,75 auf. Selbst im Falle eines Remis steht der bis zu fünffache Wetteinsatz im Raum. Das Hinspiel brachte sechs Tore mit sich. Für „Über 5,5 Tore“ serviert der von uns auf Herz und Nieren getestete Buchmacher Happybet eine Quote von 6,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Toulouse vs. Liverpool Prognose: Ist erneut mit einem Torfestival zu rechnen?

Als amtierender Pokalsieger qualifizierte sich Toulouse zum zweiten Mal für die Europa League. Wird es erstmals in der Geschichte gelingen, die K.o.-Runde zu erreichen? Aufgrund der vernichtenden 1:5-Niederlage im Hinspiel gegen die Reds ging der zweite Tabellenplatz an Union Gilloise verloren. Beide Konkurrenten sind jedoch punktgleich.

Das bisher einzige Heimspiel im Wettbewerb brachte einen knappen 1:0-Triumph gegen den österreichischen Vertreter LASK mit sich. Die Franzosen verbuchten in jedem Europa-League-Duell mindestens einen Treffer.

Zuletzt ist dennoch ein deutlicher Abwärtstrend zu verzeichnen. Keines der letzten fünf Duelle in der Europa League bzw. Ligue 1 führte zu drei Punkten (2U, 3N). Im Oberhaus des französischen Fußballs rutschten die Mannen von Trainer Carles Martínez auf Rang 14 ab.

Liverpool sucht in der Europa League seinesgleichen und hat nach drei Gruppenspielen weiterhin eine weiße Weste.

Toulouse - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Toulouse: 1:2 Le Havre (H), 0:3 Montpellier (A), 1:5 Liverpool (A), 1:1 Reims (H), 1:1 Brest (A).

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:1 Luton (A), 2:1 Bournemouth (A), 3:0 Nottingham (H), 5:1 Toulouse (H), 2:0 Everton (H).

Letzte Spiele Toulouse vs. Liverpool: 1:5 (A), 0:4 (A), 0:1 (H).

Satte neun Punkte wanderten auf das Konto der Mannen des deutschen Coachs Jürgen Klopp. Mittlerweile ist der Vorsprung auf das Verfolger-Duo Union Gilloise und Toulouse auf fünf Zähler angewachsen. Mit einem weiteren Erfolgserlebnis wäre der Einzug ins Achtelfinale fix. Das bisher einzige Auswärtsspiel führte gegen den LASK zu einem souveränen 3:1-Sieg. Hinter Bayer Leverkusen (11) stellen die Reds den besten Offensivverbund der Europa League und brachten zehn Tore zustande.

Auf nationaler Ebene wurden nur zwei der letzten fünf Ligaspiele siegreich gestaltet (2U, 1N). Hinter Tottenham und Manchester City rangiert Liverpool derzeit auf Platz 3. Neben einem breiten Spektrum an Toulouse Liverpool Wetten halten viele Bookies einen großzügigen Bonus für Sportwetten bereit.

Unser Toulouse – Liverpool Tipp: Sieg Liverpool & Beide Teams treffen

Bereits im Hinspiel zeichnete sich zwischen den beiden Konkurrenten ein Klassenunterschied ab. Die Mannen aus Liverpool waren in allen Belangen das bessere Team und fertigten die Franzosen mit 5:1 ab. Alle drei bisherigen direkten Duelle entschied der Premier-League-Klub für sich.