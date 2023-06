Trinidad/Tobago - Saint Kitts Tipp, Prognose, Quoten | 25.6.23

Unser Trinidad & Tobago - Saint Kitts & Nevis Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 25.06.2023 lautet: Die Qualifikation zur Endrunde des Gold Cups grenzt für Saint Kitts & Nevis bereits an ein Wunder. Zum Start des Turniers gehen wir von keiner erneuten Sensation aus.

Der Gold Cup 2023 begrüßt einen Neuling in der Endrunde, den karibischen Inselstaat Saint Kitts & Nevis. Diesem gelangen in den beiden Qualifikationsspielen gegen Curacao und Französisch Guayana zwei Überraschungserfolge in Serie, jeweils im Elfmeterschießen. Zum Auftakt der Gruppenphase steht ein Vergleich mit Trinidad & Tobago auf dem Programm.