Troyes - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 07.05.2023

Unser Troyes - PSG Tipp zum Ligue 1 Spiel am 07.05.2023 lautet: Bei PSG gibt es mit dem Fernbleiben von Lionel Messi aufgrund seiner Reise als PR-Botschafter in Saudi-Arabien ein weiteres Störfeuer. Dennoch gehen wir von einem Heimsieg gegen den Abstiegskandidaten Troyes aus.

Der vergangene Spieltag brachte für Troyes vor heimischer Kulisse gegen Nizza kein Erfolgserlebnis mit sich. Nur zwei Minuten waren vergangen, als Hicham Boudaoui die Gäste in Front brachte. Die Hausherren ergaben sich mehr oder weniger ihrem Schicksal und taten sich sehr schwer, ins Spiel zu finden. Eine Tatsache, die anhand von 35 Prozent Ballbesitz und mangelnder Torgefahr untermauert wurde.

Beim Starensemble aus Paris wird es nie langweilig. Immer wieder schreiben die zahlreichen Stars Negativschlagzeilen, diesmal in Form von Lionel Messi, der scheinbar seinen Abgang aus Paris forcieren möchte. Auch fußballerisch lief es zuletzt nicht rund. Vor heimischer Kulisse setzte es jüngst überraschend eine 1:3 Heim-Niederlage gegen Lorient.

Nach dem enttäuschenden Aussetzer gegen „Les Merlus“ rechnen wir mit einer Reaktion der Gäste aus Paris und tendieren zu einem deutlichen Auswärtssieg. Für einen Pariser Triumph mit mindestens zwei Toren Unterschied stellt Bet-at-home eine Quote in Höhe von 1,80 bereit.

Darum tippen wir bei Troyes vs PSG auf „Sieg PSG (Handicap -1)“:

Troyes gehört zu den heimschwächsten Teams der Liga (1S, 9U, 6N).

Neben Marseille fungiert PSG als auswärtsstärkste Mannschaft in Frankreich (12S, 1U, 3N).

Jüngst setzte sich Paris St. Germain vier Mal in Troyes durch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Troyes vs PSG Quoten Analyse:

Anhand der Bewertung der besten Buchmacher lässt sich auf den Tabellenführer aus Paris als klarer Favorit schließen. Für den Auswärtssieg servieren die Bookies eine Quote von durchschnittlich 1,33. Ein Wert, der in jedem Fall seine Daseinsberechtigung hat. Vier Mal am Stück setzte sich zuletzt PSG bei den Hausherren im Nordosten Frankreichs durch.

Da sich zwischen beiden Teams ein Klassenunterschied abzeichnet, bietet sich eine Handicap-Wette auf den Auswärtssieg an. Dabei werden Troyes PSG Quoten zwischen 1,75 und 1,80 abgerufen.

Troyes vs PSG Prognose: „Sorgt Troyes gegen den haushohen Favoriten für eine Überraschung?“

Seit Ende November 2022 nimmt Patrick Kisnorbo auf der Trainerbank in Troyes Platz. Als Retter in der Not gekommen, wusste der neue Coach mit einem Schnitt von 0,44 Punkten pro Liga-Duell nicht zu überzeugen und holte aus den letzten fünf Ansetzungen in der Ligue 1 nur einen mageren Zähler. Dem 2:2 gegen Nantes stehen auf der anderen Seite Niederlagen gegen Nizza (0:1), Marseille (1:3), Clermont (0:2) und Auxerre (0:1) gegenüber.

Mit 22 Punkten rangiert „L‘ESTAC“ auf dem 18. Tabellenplatz und hat bereits zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Bei noch fünf ausstehenden Duellen ist es kaum möglich, diese Differenz aufzuholen. Nach zwei Jahren Erstklassigkeit droht der Abstieg.

Vor allem die eklatante Heimschwäche ist als Grund für die schlechte Platzierung aufzuführen. Seit nunmehr 14 Heimspielen wartet der Tabellen-18. auf ein Erfolgserlebnis (9U, 5N). Vier der insgesamt sechs Misserfolge vor heimischer Kulisse kamen mit mindestens zwei Toren Unterschied zustande.

PSG hängt auch in dieser Saison den eigenen Erwartungen deutlich hinterher. In der Champions League schied das Starensemble bereits im Achtelfinale gegen Bayern München (0:1, 0:2) aus und musste zudem im Achtelfinale des Coupe de France nach einem 1:2 gegen Marseille die Segel streichen.

Troyes - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Troyes: 0:1 Nizza (L1, H), 2:2 Nantes (L1, A), 1:3 Marseille (L1, A), 0:2 Clermont (L1, H), 0:1 Auxerre (L1, A).

Letzte 5 Spiele PSG: 1:3 Lorient (L1, H), 2:1 Angers (L1, A), 3:1 Lens (L1, H), 2:0 Nizza (L1, A), 0:1 Lyon (L1, H).

Letzte 5 Spiele Troyes vs. PSG: 3:4 (L1, A), 2:2 (L1, A), 1:2 (L1, H), 0:2 (L1, H), 0:2 (L1, A).

Letztlich bleibt nur die nationale Meisterschaft übrig, um einen Titel zu erringen. Diese hat aber bei den Verantwortlichen um Nasser Al-Khelaifi bzw. Qatar Sports Investments keinen allzu hohen Stellenwert.

Trotz der Niederlage gegen Lorient beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Marseille fünf Punkte. Die Pariser sind in der Fremde nicht zu unterschätzen und verbuchten in 75 Prozent der Auswärtsspiele einen Triumph. Sieben der insgesamt zwölf Erfolge auf gegnerischem Boden kamen mit zwei oder mehr Toren Unterschied zustande.

Unser Troyes - PSG Tipp: „Sieg PSG (Handicap -1)“

So richtig Ruhe sollte in dieser Saison bei PSG nicht einkehren. Der drohende Abgang von Superstar Messi sorgt einmal mehr für Schlagzeilen. Trotz allem verfügt der französische Serienmeister selbst ohne den argentinischen Weltmeister über genügend Qualität in den eigenen Reihen, um den Abstiegskandidaten deutlich zu schlagen.

Ein Umstand, der anhand eines Kader-Marktwerts von 883 Millionen Euro (PSG) zu 77 Millionen Euro (Troyes) untermauert wird. Mit 76 Toren besticht der Tabellenführer durch die mit Abstand beste Offensive der Liga. Darüber hinaus ist Kylian Mbappé mit 23 Toren in 29 Liga-Duellen der beste Angreifer im Oberhaus des französischen Fußballs.

Gerade nach der Heimniederlage gegen Lorient rechnen wir bei den Hauptstädtern mit einer Reaktion und tendieren zu einem deutlichen Auswärtssieg.