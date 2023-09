Tschechien - Albanien Tipp, Prognose, Quoten | 07.09.2023

Unser Tschechien - Albanien Tipp zum EM Quali Spiel am 07.09.2023 lautet: Die Tschechen sind als einziges Team in der EM-Quali-Gruppe E noch ungeschlagen. Mit einem Heimsieg gegen Albanien dürfte sich diese Serie fortsetzen.

Nach vier Spieltagen führen Tschechien und Albanien in der Qualifikation für die EM 2024 die Gruppe E mit sieben bzw. sechs Punkten an. So hat das Duell der beiden Nationen am Donnerstag in Prag eine besondere Bedeutung. Der Sieger wäre weiterhin auf einem guten Weg in Richtung Endrunde.

Glaubt man den Wettquoten, spricht dabei fast alles für die Hausherren. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,55 bei Oddset die Wette „Sieg Tschechien“.

Darum tippen wir bei Tschechien vs Albanien auf „Sieg Tschechien“:

Tschechien hat die letzten 5 Heimspiele in der EM-Quali alle gewonnen.

Albanien entschied nur eines der jüngsten 8 Gastspiele für sich (gegen Färöer).

Die Tschechen haben in der laufenden EM-Quali erst einen Gegentreffer kassiert.

Tschechien vs Albanien Quoten Analyse:

In der FIFA-Weltrangliste haben die Tschechen auf Platz 37 im Vergleich zu den Albanern auf Rang 65 die Nase vorne. Zudem dürfen die Männer von Coach Jaroslav Silhavy am Donnerstag im heimischen Prag antreten. So ergibt sich aus Sicht der Buchmacher, die auch immer wieder Gratiswetten & Freebets anbieten, eine recht klare Ausgangsposition.

Bei der Tschechien vs Albanien Prognose sind die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,55 deutlich favorisiert. Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 6,80 eher unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tschechien vs Albanien Prognose: Macht die Qualität den Unterschied?

Bei Europameisterschaften ist die tschechische Auswahl Stammgast. Seit der Eigenständigkeit des Landes hat die Nationalmannschaft keine der letzten sieben EM-Endrunden verpasst. So sind die Tschechen auch dieses Mal in der Gruppe E zusammen mit den Polen die großen Favoriten auf eines der beiden Tickets. Die Truppe von Coach Jaroslav Silhavy legte in der EM-Quali mit einem 3:1-Heimsieg gegen Polen gut los. Auch das Gastspiel auf den Färöern wurde gewonnen.

Die einzige kleine Enttäuschung war ein 0:0 Ende März zu Gast in Moldawien. Doch sieben Punkte und 6:1 Tore reichen aktuell trotzdem für Platz 1. In den kommenden beiden Partien gegen Albanien und Ungarn setzt der Nationaltrainer auf bewährte Kräfte. Verletzt fehlen Schick (Bayer) und Jurasek (Benfica). Aus der Bundesliga stehen Pavlenka (Werder), Koubek (Augsburg), Cerny (Wolfsburg), Kral (Union), Cvancara (Gladbach) und Hlozek (Bayer) im Aufgebot.

Seit Januar wird die albanische Nationalmannschaft vom brasilianischen Coach Sylvinho betreut. Der neue Trainer soll die „Kuq e Zinjtë“ zur EM 2024 führen. 2016 hatte sich das Balkan-Land erstmals für ein großes Turnier qualifiziert. Bei der EM in Frankreich folgte aber das Aus nach der Gruppenphase. Im ersten Spiel unter Sylvinho gab es eine knappe 0:1-Pleite in Polen. Die folgenden beiden EM-Quali-Spiele daheim gegen Moldawien (2:0) und auf den Färöern (3:1) konnte die Auswahl dann aber für sich entscheiden.

Im Kader für die beiden Spiele gegen Tschechien und Polen stehen mit Mirlind Daku und Abnor Muja zwei Profis, die zuvor für den Kosovo aufgelaufen waren, nun ihre internationale Karriere aber für Albanien bestreiten wollen. In der Offensive zeigten sich zuletzt Spieler wie Ernest Muci (Doppelpack am Wochenende für Legia Warschau) und Sokol Cikalleshi von Konyaspor (Platz 2 in der Süper-Lig-Torschützenliste mit 3 Toren) gut in Form.

Tschechien - Albanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tschechien: 4:1 Montenegro (A), 3:0 Färöer (A), 0:0 Moldawien (A), 3:1 Polen (H), 1:2 Türkei (A)

Letzte 5 Spiele Albanien: 3:1 Färöer (A), 2:0 Moldawien (H), 0:1 Polen (A), 2:0 Armenien (H), 1:3 Italien (H)

Letzte Spiele Tschechien vs Albanien: 3:1

Beide Nationen absolvieren am Donnerstag ihr erstes Pflichtspiel gegeneinander. Im Juni 2021 traf man sich in Prag erstmals zu einem Testspiel. Hier setzten sich die Hausherren mit 3:1 durch.

Die Bookies rechnen bei dieser Partie nicht mit vielen Toren. So gibt es für den Tipp „Unter 2,5 Tore“ einen Durchschnittswert von 1,67. Auch beim Wettmarkt „Beide Teams treffen“ liegt die Option „Nein“ mit einer durchschnittlichen Quote von 1,61 klar vorne.

Unser Tschechien - Albanien Tipp: Sieg Tschechien

In diesem Duell spricht die Qualität für die Gastgeber. Sicher haben die Albaner mit Hysaj (Lazio), Strakosha (Brentford) oder Asllani (Inter) auch einige wichtige Legionäre im Kader, doch die Tschechen können zwei Premier-League- und sechs Bundesliga-Profis vorweisen, hinzu kommt der Heimvorteil. In der Quali für die letzte EM blieb Tschechien ungeschlagen und besiegte dabei unter anderem auch England (2:1). Wir rechnen damit, dass diese Serie weitergeht.