Tschechien – England Tipp, Prognose & Quoten | 22.06.2023

Unser Tschechien - England Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 22.06.2023 lautet: Bereits vor dem Anstoß unterliegt dieses Match einer klaren Rollenverteilung. Alles andere als ein Triumph der Engländer würde uns sehr überraschen.

Dass die Tschechen nicht zu unterschätzen sind, wurde beim letzten Test gegen Holland deutlich. Nach 90 spannenden Minuten erkämpfte sich der Underdog ein 1:1-Remis und sammelte gehörig Selbstvertrauen in Hinblick auf das erste Gruppenspiel gegen England. Dabei hatte der U21-Europameister von 2002 sogar nach 17 Minuten die Chance zur Führung. Mittelfeldakteur Adam Karabec versagte aber vom Elfmeterpunkt. Im direkten Gegenzug gingen die Gäste durch Million Manhoef in Front. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein munterer Kick mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor Schluss gelang Stürmer Vaclav Sejk der Lucky Punch zum 1:1-Endstand.

Die Generalprobe der Engländer ging gehörig in die Hose. Vor heimischer Kulisse setzte es nämlich im Testspiel gegen Japan eine deutliche 0:2-Niederlage. Dabei präsentierte sich der zweimalige Europameister vor allem im zweiten Durchgang völlig von der Rolle und ließ jeglichen Drang zum gegnerischen Tor vermissen. Über die gesamten 90 Minuten wurden nur zwei Torschüsse abgegeben.

Wenngleich die Three Lions zuletzt nicht überzeugten, werden sie zum Start der U21-EM präsent sein und mit einem Erfolgserlebnis in den Wettbewerb starten. Sportwetten-Fans erhalten bei NEObet eine Quote von 1,52.

Darum tippen wir bei Tschechien vs England auf „Sieg England“:

Tschechien wartet 5 Partien, einschließlich Testspiele, auf einen Sieg (3U, 2N).

England hat mit 420 Millionen Euro mehr als den 24-fachen Kader-Marktwert.

Die jüngsten 3 Duelle gingen an die Schützlinge aus dem Vereinigten Königreich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tschechien vs England Quoten Analyse:

Tippfreunde, die einen Blick auf den Drei-Weg-Markt werfen, werden eine deutliche Tendenz in Richtung „Sieg England“ erkennen. Der Triumph der Inselkicker wird bei den Bookies mit einer durchschnittlichen Quote von 1,50 bewertet. Absolut nachvollziehbar, da die Three Lions kürzlich dreimal am Stück gegen Tschechien siegreich waren.

Die Vielzahl der Bookies hält sich am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ sehr bedeckt und offenbart eine ausgewogene Tschechien vs England Quotenverteilung. Mit Gratiswetten und Freebets lässt sich dem erhöhten Verlustrisiko entgegenwirken.

Tschechien vs. England Prognose: „Stellt der Underdog dem Favoriten ein Bein?“

Neunmal konnten die Tschechen bereits das Ticket für eine EM-Endrunde lösen. Der bisher größte Erfolg datiert aus dem Jahr 2002. In diesem stand nämlich nach einem 3:1 nach Elfmeterschießen gegen Frankreich der bisweilen einzige EM-Titel zu Buche. Bei der U21-EM 2021 war bereits nach der Gruppenphase Schluss.

Ein Szenario, das die Mannen von Trainer Jan Suchoparek in diesem Jahr um jeden Preis vermeiden wollen. Die Gruppe C bringt mit Deutschland und England zwei kaum lösbare Aufgaben mit sich. Laut Buchmacher-Bewertung dürfte es am Ende nicht für einen der ersten beiden Plätze, welche die Qualifikation für die K.o.-Runde nach sich ziehen, reichen.

Seit dem knappen 2:1-Erfolg gegen Island in den Playoffs zur EM-Qualifikation wartet Tschechien auf ein Erfolgserlebnis (3U, 2N).

Die beiden EM-Titel der Engländer liegen weit in der Vergangenheit und gehen bereits auf die Jahre 1982 und 1984 zurück. Bei den vergangenen zwei U21-Europameisterschaften verabschiedeten sich die Inselkicker bereits nach der Vorrunde und konnten somit nicht überzeugen.

Tschechien - England Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tschechien: 1:1 Niederlande (Test, A), 0:0 Belgien (Test, A), 0:4 Norwegen (Test, H), 1:5 Portugal (Test, A), 0:0 Island (Playoff, H)

Letzte 5 Spiele England: 0:2 Japan (Test, H), 1:2 Kroatien (Test, H), 4:0 Frankreich (Test, H), 3:1 Deutschland (Test, H), 2:0 Italien (Test, A)

Letzte 5 Spiele Tschechien vs. England: 1:2 (U21 EM-Quali, H), 1:3 (U21 EM-Quali, A), 0:1 (Test, H), 2:1 (U21 EM, A), 0:0 (U21 EM, A)

Bei der momentanen Verfassung könnte es in jedem Fall schwer werden. Gegen Kroatien (1:2) und Japan (0:2) gingen die Schützlinge aus dem Vereinigten Königreich leer aus und enttäuschten auf ganzer Linie. Zuvor standen aber acht Siege und ein Remis zu Buche.

Vor allem in der Ferne spielten die Mannen von Trainer Lee Carsley kürzlich guten Fußball und gewannen fünf von sechs Paarungen. Drei der fünf Erfolgserlebnisse kamen mit zwei oder mehr Toren Unterschied zustande.

Kürzlich standen sich beide Kontrahenten im Rahmen der EM-Quali gegenüber. Damals behielten die Engländer in beiden Begegnungen (2:1, 3:1) die Oberhand und beanspruchten in der Gruppe G den Platz an der Sonne vor Tschechien.

Unser Tschechien – England Tipp: „Sieg England“

Tschechiens Trainer Jan Suchoparek nutzte die Testspiele, um mit seiner Formation zu experimentieren, von einem 3-5-2 über ein 4-3-3 mit offensiver Grundausrichtung bis hin zum 4-2-3-1 war fast alles vertreten. Letztendlich dürfte er sich aber wie schon in den Playoffs der EM-Qualifikation auf ein 4-2-3-1 festlegen. Die Viererkette soll für defensive Stabilität sorgen. Torschüsse dürften über ein schnelles Umschaltspiel herausschauen.

Auch Lee Carsley nutzte die Testspiele, um das eine oder andere Experiment betreffend Aufstellung zu tätigen. Am Ende deutet vieles auf ein 4-2-3-1 hin. Vor allem offensiv sind die Engländer sehr gut aufgestellt und bringen über die Außen mit Anthony Gordon und Noni Madueke ein ungeheures Tempo mit.