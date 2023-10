Tschechien - Färöer Tipp, Prognose & Quoten | 15.10.2023

Unser Tschechien - Färöer Tipp zum EM Quali Spiel am 15.10.2023 lautet: Die Tschechen bestimmen gegen den großen Außenseiter beide Halbzeiten deutlich.

In der EM-Qualifikationsgruppe E haben viele Experten eigentlich Polen und Tschechien auf den ersten beiden Plätzen gesehen. Kurz vor Torschluss steht aber (so gut wie) fest: Eines der beiden Teams wird bei der EM 2024 fehlen. Zum Showdown kommt es in einem Monat, wenn die beiden Teams in Warschau aufeinandertreffen.

Bis dahin wollen beide ihre Pflichtaufgabe am Sonntag meistern. Die Tschechen sollten dabei mit den Gästen von den Färöern, die mit nur einem Punkt am Tabellenende stehen, eigentlich leichtes Spiel haben. Wir tendieren zur Wette „Tschechien gewinnt beide Halbzeiten“ mit einer Quote von 1,75 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Tschechien vs Färöer auf „Tschechien gewinnt beide Halbzeiten“:

Für Tschechien ist ein Sieg im Hinblick auf Platz 2 Pflicht.

Die Färöer haben die letzten 6 Länderspiele alle verloren, 5 davon zu Null.

Die Tschechen haben alle bisherigen 6 Duelle mit den Färingern gewonnen.

Tschechien vs Färöer Quoten Analyse:

Für die deutschen Wettanbieter gibt es überhaupt keinen Zweifel am Ausgang dieser Partie. Mit nicht nennenswerten Quoten von höchstens 1,09 für Wetten auf einen Heimsieg sind die Tschechen hier der haushohe Favorit. Der nicht zu empfehlende Außenseiter-Tipp auf die Färöer wirft dagegen Wettquoten bis 35,00 ab.

Handicap-Wetten in Richtung der Gastgeber lohnen sich erst ab einem Handicap von -2. Ein entsprechender Tipp bringt Wettquoten um 1,85. Ein Tor trauen die Bookies den Gästen nicht zu, wie an Quoten von bis zu 2,95 für die Wettoption „Beide Teams treffen“ deutlich wird. Auf der anderen Seite ist selbst das „Over 3,5″ mit Werten von „nur“ 1,98 verbunden.

Tschechien vs Färöer Prognose: Einbahnstraßen-Fußball in Richtung Tor der Färinger

Am Donnerstag kassierte die tschechische Nationalmannschaft die erste Niederlage in der laufenden EM-Quali. Mit 0:3 in Albanien war es nicht nur wegen des Ergebnisses eine empfindliche Pleite. Durch diese Schlappe wird man wohl nun Mitte November in Polen punkten müssen, um die Europameisterschaft 2024 zu erreichen.

Für die Tschechen war die erwähnte Niederlage in Albanien gleichzeitig die erste in einem Pflichtspiel seit dem 27. September 2022, also vor über einem Jahr. Damals verlor man im Rahmen der Nations League in der Schweiz. Bis zur Pleite in Tirana waren die Osteuropäer in sechs Länderspielen in Folge ungeschlagen geblieben.

In der bisherigen EM-Qualifikation kommen sie auf eine eher nur mäßige Bilanz von je zwei Siegen und Remis neben einer Niederlage. In fünf Partien erzielten die Tschechen sieben Tore. Allein sechs davon resultierten aus den beiden Erfolgen gegen Polen (3:1) und auf den Färöern (3:0).

Daheim war die tschechische Auswahl in der Vergangenheit nur schwer zu bezwingen. Von den letzten 15 Heimspielen hat sie nur eines, und zwar gegen Portugal vor über einem Jahr, verloren. Von den übrigen 14 Heimpartien wurden neun gewonnen. Außer bei der Heimschlappe gegen die Portugiesen gab es auch immer eigene Treffer.

Tschechien - Färöer Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tschechien: 0:3 Albanien (A), 1:1 Ungarn (A), 1:1 Albanien (H), 4:1 Montenegro (A), 3:0 Färöer (A)

Letzte 5 Spiele Färöer: 0:2 Polen (H), 0:1 Moldawien (H), 0:2 Polen (A), 1:3 Albanien (H), 0:3 Tschechien (H)

Letzte 5 Spiele Tschechien vs Färöer: 3:0 (A), 5:0 (H), 2:0 (H), 1:0 (A), 2:0 (A)

Tore wird es sicherlich auch am Sonntag gegen die Färöer geben und nach unserer Meinung nicht zu wenige. Eine Wette auf einen Heimsieg mit mindestens vier Toren Vorsprung wirft Quoten bis 3,00 ab und ist insbesondere unter Verwendung von einem Sportwetten Bonus sicherlich zu überlegen. Seit neun Länderspielen sind die Färinger sieglos. Sieben dieser neun Partien haben sie verloren und zuletzt gab es sechs Pleiten am Stück. Bei fünf dieser letzten sechs Niederlagen erzielte die Nationalmannschaft noch nicht einmal ein Tor. In den letzten neun Matches ging es gleich zweimal gegen die Tschechen.

Einen Test in Olmütz verloren die Färöer mit 0:5, schon nach 42 Minuten stand es 0:4. Das Hinspiel in der laufenden Quali ging zu Hause mit 0:3 verloren. Überhaupt haben die Tschechen alle bisherigen sechs Duelle mit einem Torverhältnis von 15:0 für sich entschieden. An einem Sieger kann es also am Sonntag keine Zweifel geben. Allein auswärts warten die Färöer seit über drei Jahren oder umgerechnet 18 Spielen auf einen Sieg. Der letzte datiert vom 6. September 2020 beim 1:0 in Andorra. In der laufenden EM-Quali sammelten die Färinger bislang nur einen Punkt. Am ersten Spieltag gab es ein 1:1 in Moldawien. Die folgenden fünf Qualifikationsspiele wurden mit 1:11 Toren verloren.

Unser Tschechien - Färöer Tipp: „Tschechien gewinnt beide Halbzeiten“

Es geht in diesem Spiel eigentlich nur noch um die Höhe des Sieges. Zweifel am Gewinner selbst sollte es nach unserer Tschechien Färöer Prognose keine geben. Wir gehen davon aus, dass die Gastgeber hier zu Null gewinnen und in jeder der beiden Halbzeiten auch mindestens einmal zum Torerfolg kommen. Von den Wetten, die in diesem Zusammenhang möglich sind (Halbzeit/Endstand 1/1, Sieg Tschechien zu Null, etc.) spielen wir die mit der höchsten Quote an.