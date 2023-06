Tsitsipas - Gasquet Tipp, Prognose & Quoten | Stuttgart

Am Mittwoch greift bei den Boss Open 2023 in Stuttgart der an Nummer 1 gesetzte Stefanos Tsitispas ins Turnier ein. Schon im Vorjahr hatte der Grieche seine Rasensaison im Weissenhof begonnen. Auch dieses Jahr hat der Weltranglisten-Fünfte eine Wild Card für das ATP-250-Turnier im „Ländle“ erhalten. Im Achtelfinale bekommt es der Mann aus Athen mit dem Franzosen Richard Gasquet zu tun. Bei diesem Duell sprechen die Wettquoten eine deutliche Sprache. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,72 bei Bet365 die Wette „Sieg Tsitsipas ohne Satzverlust“.

Darum tippen wir bei Tsitsipas vs Gasquet auf „Sieg Tsitsipas ohne Satzverlust“:

Tsitsipas ist die Nummer 5 der Welt

Gasquet steht im ATP-Ranking lediglich auf Platz 55

Der Grieche steht 2023 bei einer Bilanz von 31:9

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tsitsipas vs Gasquet Quoten Analyse:

Tsitsipas ist als Nummer 5 der Welt gegen den 55. des ATP-Rankings natürlich der klare Favorit.

So wird bei der Tsitsipas vs Gasquet Prognose von den Buchmachern für Tennis Wetten ein Sieg des Favoriten nur mit durchschnittlichen Quoten von 1,22 bezahlt. Auf der Gegenseite scheint aus Sicht der Bookies ein Erfolg des Außenseiters mit Quoten im Schnitt von 4,28 recht unwahrscheinlich.

Tsitsipas vs Gasquet Prognose: Wie stark ist Tsitsipas auf Rasen?

Rasen war bisher nicht unbedingt der Lieblingsbelag von Stefanos Tsitsipas. Im vergangenen Jahr legte der Grieche aber auf dem grünen Untergrund seine wahrscheinlich beste Saison hin und holte sich den Sieg beim ATP 250 auf Mallorca. Damit ist der Mann aus Athen einer der wenigen Spieler, die auf allen drei wichtigen Belägen eine Trophäe gewonnen haben. In Wimbledon reichte es danach für die dritte Runde, das zweitbeste Ergebnis beim Major in London nach dem Achtelfinale im Jahr 2018.

Im Vorjahr setzte sich Tsitsipas in Stuttgart in der Runde der letzten 16 mit 6:3, 6:4 gegen den Schweizer Dominic Stricker (ATP Nr. 117) durch. Im Viertelfinale gegen Andy Murray (6:7, 3:6) war aber Endstation. Bei den French Open 2023 hatte die Nummer 5 der Welt bis zum Viertelfinale ein tolles Turnier gespielt und in den ersten vier Runden lediglich einen Satz abgegeben. Danach konnte der Grieche beim 2:6, 1:6, 6:7 gegen Carlos Alcaraz jedoch nur im dritten Satz mithalten. 2023 steht der 24-Jährige bei einer Bilanz von 31:9.

Richard Gasquet tauchte 2002 erstmals auf der ATP-Tour auf und hatte im Juli 2007 mit Weltranglistenrang 7 die beste Platzierung seiner Karriere erreicht. Insgesamt vier Spielzeiten beendete der Mann aus Beziers in den Top 10. Der Franzose kommt auf 16 Titel und 598 Siege. Feiert der 36-Jährige noch zwei weitere Erfolge, ist er der einzige aktive ATP-Profi neben Nadal, Djokovic und Murray mit mindestens 600 Siegen. Bei den Majors stand er dreimal im Halbfinale, in Wimbledon (2007, 2015) und bei den US Open (2013).

Seit 2016 ist Gasquet jedoch bei einem Grand Slam nicht mehr über die dritte Runde hinausgekommen. Auch bei den French Open 2023 schied der Franzose in der ersten Runde in vier Sätzen (4:6, 6:2, 2:6, 6:7) gegen seinen Landsmann Arthur Rinderknech aus. In diesem Jahr steht die Nummer 55 der Welt bei 14 Siegen und 15 Niederlagen. Das Auftaktmatch am Montag in Stuttgart gewann er mit 7:6, 6:4 gegen Christopher Eubanks (ATP Nr. 75).

Tsitsipas - Gasquet Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tsitsipas: 0:3 Alcaraz, 3:0 Ofner, 3:0 Schwartzman, 3:0 Carballes Baena, 3:1 Vesely

Letzte 5 Spiele Gasquet: 2:0 Eubanks, 1:3 Rinderknech, 0:2 Ymer, 0:2 Humbert, 2:0 Ymer

Letzte Spiele Tsitsipas vs Gasquet: 1:0, 3:2, 0:2, 2:0

Beide Spieler trafen schon viermal aufeinander, dreimal auf Hartplatz und einmal auf Rasen. Die drei Duelle auf Hardcourt (zwischen 2018 und 2023) gingen alle an Tsitsipas. 2018 im Viertelfinale von Hertogenbosch siegte dagegen Gasquet mit 7:6, 7:6 auf dem grünen Untergrund.

Unser Tsitsipas - Gasquet Tipp: Sieg Tsitsipas ohne Satzverlust

Tsitsipas hat sich im vergangenen Jahr auf Rasen deutlich verbessert. Wie weit es in Stuttgart geht, ist allerdings fraglich. Gegen Gasquet ist die Nummer 5 der Welt aber zu Recht der klare Favorit, denn der Franzose ist auch kein Rasenspezialist und kann in diesem Jahr allgemein keine besonders gute Form vorweisen.