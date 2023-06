Tsitsipas - Hanfmann Tipp, Prognose & Quoten | 28.06.2023

Unser Tsitsipas - Hanfmann Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 28.06.2023 lautet: Auf Rasen tut sich der Weltranglisten-Fünfte recht schwer. So trauen wir Außenseiter Yannick Hanfmann am Mittwoch durchaus einen Satzgewinn zu.

Stefanos Tsitsipas gehört als Fünfter des ATP-Rankings zur absoluten Tennis-Elite. Doch auf Rasen sind die Erfolge des Griechen bisher noch sehr überschaubar. Seit ziemlich genau einem Jahr hat der 24-Jährige auch kein Turnier mehr gewonnen. Dank einer Wild Card kehrt Tsitsipas in dieser Woche an die Stätte seines letzten Erfolges zurück.

Beim ATP-250-Turnier auf Mallorca ist der Mann aus Athen nicht nur Titelverteidiger, sondern auch die Nummer 1 der Setzliste. Im Achtelfinale am Mittwoch muss der griechische Profi gegen den deutschen Profi Yannick Hanfmann ran. Für die Buchmacher ist die Ausgangslage klar. Wir entscheiden uns aber mit einer Quote von 1.96 bei Bet-at-home für die Wette „Hanfmann gewinnt mindestens 1 Satz“.

Darum tippen wir bei Tsitsipas vs Hanfmann auf „Hanfmann gewinnt mindestens 1 Satz“:

Tsitsipas tut sich auf Rasen sehr schwer.

Hanfmann hat in Runde 1 gegen Cachin nur 3 Spiele abgegeben.

Der Deutsche weiß, wie man gegen den Griechen gewinnt.

Tsitsipas vs Hanfmann Quoten Analyse:

Als Nummer 5 der Weltrangliste geht der Grieche bei den Buchmachern für Tennis Wetten bei der Tsitsipas vs Hanfmann Prognose natürlich als klarer Favorit auf den Court.

So wird ein Sieg von Tsitsipas nur mit durchschnittlichen Quoten von 1,26 belohnt. Auf der Gegenseite bekommt der Deutsche von den Bookies Siegquoten im Schnitt von 3,75 verpasst.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tsitsipas vs Hanfmann Prognose: Was geht für Tsitsipas auf Rasen?

Stefanos Tsitsipas begann seine Rasen-Saison in Stuttgart auf dem Weissenhof. Dort kassierte der Grieche zum Auftakt gleich eine 6:7, 6:2, 5:7-Niederlage gegen den Franzosen Richard Gasquet (ATP Nr. 49). In Halle konnte die Nummer 5 der Welt in der Vorwoche dann wenigstens die erste Runde überstehen. Beim 6:7, 6:4, 7:6 gegen Gregoire Barrere (ATP Nr. 58) hatte der Mann aus Athen aber größte Mühe. Eine Runde später folgte das Aus in zwei Sätzen (6:7, 5:7) gegen den Chilenen Nicolas Jarry.

2023 stand der 24-Jährige in zwei Endspielen (Barcelona, Australian Open), wartet aber noch auf seinen ersten Titel. Mit 32 Siegen (bei 11 Niederlagen) ist der Grieche auch in dieser Statistik aktuell der fünftbeste Spieler. Im Vorjahr hatte sich Tsitsipas auf dem Rasen von Mallorca sehr wohl gefühlt. Kann der Mann aus Athen zum dritten Mal nach Marseille (2019/2020) und dem Monte-Carlo-Masters (2021/2022) einen Titel bei einem Turnier verteidigen?

Yannick Hanfmann wartet zwar immer noch auf den ersten ATP-Titel seiner Karriere. Doch in dieser Saison ist der Karlsruher in Topform. Den größten Erfolg seiner Karriere feierte der Deutsche mit dem Einzug ins Viertelfinale beim ATP-Turnier in Rom. Auf dem Weg in die Runde der letzten Acht hatte er den Weltranglisten-Neunten Taylor Fritz und den Weltranglisten-Sechsten Andrej Rublev besiegt. Im Achtelfinale von Halle traf der 31-Jährige dann in der Vorwoche erneut auf Rublev.

Dieses Mal musste sich Hanfmann aber mit 6:7, 3:6 geschlagen geben. In Runde 1 des Turniers von Mallorca zeigte sich die deutsche Nummer 3 dann wieder gut erholt. Beim 6:2, 6:1 gegen Pedro Cachin (ATP Nr. 67) war der Karlsruher sehr nervenstark. Zudem zeigt er auf Gras oft ein gutes Serve-and-Volley. Die Nummer 48 der Welt steht in diesem Jahr bei einer Bilanz von 33 Siegen und 16 Niederlagen.

Tsitsipas - Hanfmann Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tsitsipas: 0:2 Jarry, 2:1 Barrere, 1:2 Gasquet, 0:3 Alcaraz, 3:0 Ofner

Letzte 5 Spiele Hanfmann: 2:0 Cachin, 0:2 Rublev, 2:1 Wessels, 0:3 Cerundolo, 3:2 Monteiro

Letzte Spiele Tsitsipas - Hanfmann: 0:2, 2:0

Im Jahr 2016 standen sich beide Spieler bei einem Future-Einzel-Turnier erstmals gegenüber. Damals siegte der Deutsche auf Sand mit 6:4, 6:4. Ein Jahr später gab es dieses Duell in der Quali von Wimbledon. Hier hatte Tsitsipas mit 7:6, 7:5 das bessere Ende auf seiner Seite.

Unser Tsitsipas - Hanfmann Tipp: Hanfmann gewinnt mindestens 1 Satz

Natürlich ist die Nummer 5 der Welt hier der Favorit. Doch auf dem grünen Untergrund zeigte Tsitsipas zuletzt sehr wechselhafte Leistungen und kassierte auch gegen durchschnittliche Gegner Niederlagen. Sicher ist ein Weiterkommen des Griechen gegen Yannick Hanfmann immer noch recht wahrscheinlich. Doch wir rechnen nicht mit einem lockeren Durchmarsch in zwei Sätzen.