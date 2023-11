Tsitsipas - Rune Tipp, Prognose & Quoten | 14.11.2023

Unser Tsitsipas - Rune Sportwetten Tipp zum ATP Finals Spiel am 14.11.2023 lautet: Beide Spieler stehen nach ihren Auftaktniederlagen unter Druck. In unserem Wett Tipp heute trauen wir dem Dänen am ehesten den Sieg zu.

Bei den ATP Finals 2023 haben Stefanos Tsitsipas und Holger Rune ihre Auftakt-Matches am Sonntag verloren. Trotzdem haben beide Spieler bei der inoffiziellen Tennis-Weltmeisterschaft noch alle Chancen aufs Weiterkommen. Am Dienstag treffen beide Profis im ersten Single-Spiel des Tages aufeinander. Laut den Wettquoten darf sich dabei die dänische Nummer 8 der Weltrangliste die größten Hoffnungen auf einen Sieg machen.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis wie die Online-Wettanbieter und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Oddset den Wett Tipp heute „Sieg Holger Rune“.

Darum tippen wir bei Tsitsipas vs Rune auf „Sieg Rune“:

Tsitsipas ist noch ohne Sieg gegen Rune

Der Grieche kassierte in dieser Saison schon 23 Niederlagen

Der Däne musste sich zuletzt nur zweimal ganz knapp Novak Djokovic geschlagen geben

Tsitsipas vs Rune Quoten Analyse:

In der Weltrangliste hat der Grieche zwei Plätze Vorsprung auf den Dänen. Trotzdem schlagen sich die Wettanbieter, die für ihre Kunden auch immer wieder Freiwetten im Angebot haben, bei der Stefanos Tsitsipas vs. Holger Rune Prognose auf die Seite des 20-Jährigen.

Für einen Sieg von Rune gibt es durchschnittliche Quoten von 1,69. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg von Tsitsipas mit Quoten im Schnitt von 2,15 belohnt. Diese Einschätzung hat vor allem mit der besseren Formkurve des Mannes aus Gentofte in den vergangenen Wochen und Monaten zu tun.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tsitsipas vs Rune Prognose: Die Formkurve spricht für den Dänen

Für Tsitsipas hatte das Jahr 2023 mit dem Finaleinzug bei den Australian Open toll begonnen. Am Ende konnte der Grieche in dieser Saison mit dem Erfolg beim ATP 250 Turnier in Los Cabos aber seiner Sammlung nur einen Titel hinzufügen. Die Leistungen des Profis aus Athen waren vor allem von einer geringen Konstanz geprägt. Einerseits schaffte er 51 Siege, kassierte aber auch 23 Niederlagen. 2019 hatte Tsitsipas bei seiner zweiten Teilnahme die ATP Finals gewonnen.

Seitdem nahm der Profi an jeder Tennis-Weltmeisterschaft teil, kam aber nicht mehr über die Gruppenphase hinaus. Zum Auftakt der ATP Finals 2023 konnte Tsitsipas nicht an seine Bestform anknüpfen. Der 25-Jährige verlor am Sonntag in gerade mal einer Stunde und 25 Minuten glatt mit 4:6, 4:6 gegen Lokalmatador Jannik Sinner. Vor allem gegen das Service des Südtirolers fand der Grieche kein Rezept. So kam Tsitsipas beim gegnerischen Aufschlag nur auf zehn Punkte.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Für Holger Rune begannen die ATP Finals, so wie sein letztes Turnier, das Masters in Paris, geendet hatte - mit einem Duell gegen Novak Djokovic. Am 3. November hatte der Däne im Viertelfinale des ATP-1000-Turniers in drei Sätzen gegen den Serben verloren. Der 20-Jährige hatte dem Altmeister aber einen engen Fight geliefert. Auch am Sonntag hatte „Nole“ viel Mühe mit Rune und brauchte mehr als drei Stunden für einen Drei-Satz-Erfolg. Der Außenseiter lag in den beiden ersten Sätzen mit viel Aggressivität ein Break vorne, konnte den Vorsprung aber jeweils nicht verteidigen.

Im dritten Satz ließen dann die Kräfte des Dänen nach. Der „Djoker“ machte zudem in den entscheidenden Phasen einfach weniger Fehler. In den letzten fünf Duellen mit Djokovic konnte Rune immer mindestens einen Satz gewinnen. Der Youngster nimmt in diesem Jahr erstmals an den ATP Finals teil. Der 20-Jährige stand 2023 in Roland Garros und Wimbledon im Viertelfinale. Nach dem Grand-Slam-Turnier in London hatte der Mann aus Gentofte mit einer kleinen Krise zu kämpfen. Erst als der Jungstar im Oktober Boris Becker als neuen Trainer verpflichtete, ging es wieder steil aufwärts.

Tsitsipas - Rune Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tsitsipas: 0:2 Sinner, 1:2 Dimitrov, 2:0 Khachanov, 2:0 Zverev, 2:0 Auger Aliassime

Letzte 5 Spiele Rune: 1:2 Djokovic, 1:2 Djokovic, 2:0 Altmaier, 2:0 Thiem, 0:2 Auger Aliassime

Letzte Spiele Tsitsipas vs Rune: 0:2, 1:3

Im vergangenen Jahr trafen beide Profis erstmals aufeinander. Im Achtelfinale der French Open setzte sich Rune in vier Sätzen durch. Fünf Monate später bestritten beide Spieler das Endspiel des ATP-250-Turniers in Stockholm.

Dieses Mal setzte sich der Däne sogar ohne Satzverlust durch. Bleibt der 20-Jährige auch dieses Mal ohne Satzverlust, wird dies von Interwetten mit einer Quote von 2,70 belohnt. Vor einem ersten Tipp bei diesem Bookie lohnt sich der Blick auf den Interwetten Einzahlungsbonus.

Unser Tsitsipas - Rune Tipp: Sieg Rune

Uns geht es hier ähnlich wie den Online-Buchmachern. Wir erwarten ein enges Duell, das durchaus auch über drei Sätze gehen kann. Am Ende sehen wir den Dänen aber etwas vorne. Rune hat seit der Verpflichtung von Boris Becker als neuer Coach einige Fortschritte gemacht. Auf der Gegenseite konnte Tsitsipas bei seinen letzten Turnieren zu selten überzeugen. Auch am Sonntag bei den ATP-Finals-Auftaktspielen hat der 20-Jährige die bessere Form bewiesen.