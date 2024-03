Tunesien - Kroatien Tipp, Prognose & Quoten | 22.03.2024

Unser Tunesien - Kroatien Sportwetten Tipp zum Länderspiel am 22.03.2024 lautet: Der Afrika Cup Anfang des Jahres war für Tunesien ein kompletter Reinfall. In unserem Wett Tipp heute haben wir unsere Meinung über den Angriff der Gastgeber nicht geändert.

Tunesien scheiterte bei den diesjährigen Afrikameisterschaften krachend in der Gruppenphase. Sieglos verabschiedeten sich die Adler von Karthago aus einer Gruppe mit Namibia, Mali und Südafrika. Das Freundschaftsspiel gegen Kroatien könnte ähnliche Züge wie die Gruppenspiele annehmen. Kroatien hat seine letzten beiden Länderspiele glanzlos gewonnen. Positiv zu nennen ist jedoch die Defensive der Mannschaft von Zlatko Dalic, die in keinem dieser beiden Spiele ein Gegentor erlaubte.

Wir gehen in unserem Wett Tipp heute eine Wette auf „Unter 2,5 Tore“ an und spielen diese bei AdmiralBet zu einer Quote von 1,75 .

Darum tippen wir bei Tunesien vs Kroatien auf „Unter 2,5 Tore“:

Tunesien vs Kroatien Quoten Analyse:

Kroatien hat in den letzten Begegnungen nicht unbedingt überzeugt, ist in der FIFA-Weltrangliste aber weiterhin unter den Top 10 zu finden. Ein erfolgreiches Länderspiel der Kockasti erreicht maximal eine Wettquote von 1,74.

Tunesien vs Kroatien Prognose: Das Gefälle zwischen Angriff und Verteidigung

Tunesien - Kroatien Statistik & Bilanz:

Die Kroaten waren in letzter Zeit weniger für fußballerischen Zauber bekannt als für solides Teamspiel. Seit fünf Pflichtspielen haben die Karierten nicht Über 1,5 Tore in 90 Minuten erzielt.

Selten wurde die Arena bei den letzten Länderspielen der Karierten so richtig in Wallung versetzt. Stattdessen mussten sich die Zuschauer in vier der vorangegangenen fünf Partien des Weltranglisten-Zehnten auf „Unter 2,5 Tore“ in der Begegnung einlassen.