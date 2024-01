Tunesien - Mali Tipp, Prognose & Quoten | 20.01.2024

Unser Tunesien - Mali Sportwetten Tipp zum Afrika Cup 2024 Spiel am 20.01.2024 lautet: Vollkommen unerwartet unterlag Tunesien am 1. Spieltag Außenseiter Namibia (0:1) und steht am 2. Spieltag gegen Mali unter Druck. Das wirkt sich auf den Wett Tipp heute aus.

Tunesien patzte am ersten Spieltag der Gruppe E und verlor durch einen späten Gegentreffer (88. Minute) mit 0:1 gegen Namibia. Wesentlich souveräner trat Mali auf, gewann dank einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang gegen Südafrika mit 2:0 und thront an der Spitze der Gruppe E. Grundsätzlich basiert der Erfolg der tunesischen Auswahl auf einer sicheren Defensive. Diese ließ in den vier Länderspielen vor der jüngsten Niederlage kein Gegentor zu. Will der Gruppenfavorit seine Ausgangslage verbessern, wird er auf seine Stärken setzen müssen.

Unser Wett Tipp heute: „Beide Teams treffen: Nein“ mit einer Quote von 1,71 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Tunesien vs Mali auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Die letzten 4 Aufeinandertreffen erfüllten die Kriterien für eine Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“.

Tunesien beendete seine letzten 7 Länderspiele mit einer erfolgreichen Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“.

Tunesien erzielte in 4 der vorangegangenen 7 Länderspiele keinen eigenen Treffer.

Tunesien vs Mali Quoten Analyse:

Arbeitet ihr euch durch die Quoten der Sportwetten Apps, werdet ihr im Schnitt sehr ausgeglichene Angebote für dieses Duell finden. Als 28. der FIFA-Weltrangliste hat Tunesien mit durchschnittlichen Wettquoten von 2,55 einen minimalen Vorteil.

Mali belegt im selben Ranking Platz 51 und wird für diese Begegnung mit einer durchschnittlichen Siegquote von 2,65 aufs Feld geschickt. Weniger Druck verspüren definitiv die Spieler von Trainer Éric Chelle, die nach einem siegreichen Auftakt alle Trümpfe in der eigenen Hand halten.

Tunesien vs Mali Prognose: Wenig Grund zur Freude

Zum ersten und einzigen Mal in der Geschichte der tunesischen Nationalmannschaft gewann die Auswahl im Jahr 2004 den Titel beim Afrika Cup. Ändert die Mannschaft von Jalel Kadri nicht schleunigst die Tabellensituation, droht 20 Jahre später bereits das Aus in der Gruppenphase.

Tunesien verlor am ersten Spieltag mit 0:1 gegen den krassen Außenseiter aus Namibia, der sich mit einem Treffer in der 88. Spielminute höflich für den ersten Sieg überhaupt bei einer Afrikameisterschaft bedankte. Über die gesamten 90 Spielminuten erzielte Tunesien nur 0,69 erwartbare Tore und damit sogar weniger als Namibia (1,76 xG).

Das Auftreten in der Offensive war bereits während der vergangenen Länderspiele der Adler von Karthago ein Problem. Dem 28. der FIFA-Weltrangliste gelang in vier der vorangegangenen sieben Begegnungen kein eigener Treffer.

Zumindest die Defensive sorgte für etwas Zuversicht. Tunesien kassierte in vier seiner letzten fünf Länderspiele kein Gegentor. Spannenderweise reihten sich die letzten Begegnungen so aneinander, dass die Kadri-Schützlinge zuletzt sieben Länderspiele in Folge mit „Beide Teams treffen: Nein“ beendeten.

Tunesien - Mali Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tunesien: 0:1 Namibia (H), 2:0 Kap Verde (H), 0:0 Mauretanien (H), 1:0 Malawi (A), 4:0 Sao Tomé & Príncipe (H).

Letzte 5 Spiele Mali: 2:0 Südafrika (H), 6:2 Guinea-Bissau (H), 1:1 Zentralafrika (H), 3:1 Tschad (H), 3:1 Saudi Arabien (A).

Letzte 5 Spiele Tunesien vs. Mali: 0:0 (H), 1:0 (A), 0:1 (H), 1:0 (H), 1:1 (H).

Die Übersicht zu den letzten Aufeinandertreffen zwischen Tunesien und Mali unterstreicht das grundlegende Motto dieser Begegnung: Tore sind Mangelware. Die letzten vier Aufeinandertreffen lieferten insgesamt nur drei Treffer, sodass die letzten vier Vergleiche in Folge die Voraussetzungen für „Beide Teams treffen: Nein“ erfüllten.

Der 2:0-Auftaktsieg von Mali gegen Südafrika passt ebenfalls hervorragend in dieses Bild. Mali spielte eine einfallslose erste Halbzeit (0:0) und kam erst im zweiten Durchgang in Fahrt. Letztlich sammelte die Chelle-Auswahl doch noch 2,1 erwartbare Tore.

Das macht den Tabellenführer der Gruppe E möglicherweise zum kleinen Favoriten dieser Paarung. Mali gewann sieben seiner vorangegangenen acht Länderspiele und tankte dadurch ausreichend Selbstvertrauen.

Fügt Mali dem Afrikameister von 2004 die zweite Niederlage im zweiten Gruppenspiel zu, dürft ihr euch bei Bwin über eine Siegquote von 2,75 freuen.

Unser Tunesien - Mali Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Die letzten Ergebnisse der Tunesier sowie die Resultate der vorangegangenen Aufeinandertreffen zwischen Tunesien und Mali sprechen eindeutig für eine Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“. Aus dieser Perspektive sind wir mit den angebotenen Quoten mehr als zufrieden.