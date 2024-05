Turin FC - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.2024

Unser Turin FC - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 18.05.2024 lautet: Torino will sich im letzten Heimspiel der Saison mit einem Sieg verabschieden. Doch diesen trauen wir den Gastgebern in unserem Wett Tipp heute nicht zu.

In der Serie A steht der 37. Spieltag am Programm und viele Entscheidungen sind schon gefallen. Wer Italien in der kommenden Saison in der Conference League vertreten wird, steht hingegen noch nicht ganz fest. Chancen, wenn auch nur geringe, hat aktuell auch noch der Turin FC. Diese Chancen sind vor der Partie am Samstag aber eventuell schon dahin. Für die Mailänder geht es sportlich gesehen ohnehin um nichts mehr. Sie werden die Saison auf dem zweiten Platz beenden. Abschenken werden die Gäste die Partie dennoch nicht.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,95 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Turin FC vs AC Milan auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Turin hat nur eines der letzten 6 Liga-Spiele gewonnen.

AC Milan stellt mit 72 Toren die zweitbeste Offensive der Serie A.

Das Hinspiel gewannen die Mailänder mit 4:1.

Turin FC vs AC Milan Quoten Analyse:

Es mag ein wenig verwundern, dass die Buchmacher gemäß ihren Wettquoten ein Duell auf Augenhöhe erwarten. Die Quoten für Wetten auf Heim- bzw. Auswärtssieg liegen ganz dicht beieinander und sind bei einigen Wettanbietern sogar identisch. Sie bewegen sich im Rahmen zwischen 2,60 und 2,80.

Wer also auf die nominell favorisierten Gäste setzen will, der kann in diesem Match gute Wettquoten erhalten. Da es für die Rossoneri aber faktisch um nichts mehr geht, sollte man sich wenn möglich eines Wettbonus bedienen, wenn man den Tipp auf den Auswärtssieg wagen will. Interessante Angebote findet ihr in unserem Wettbonus Vergleich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Turin FC vs AC Milan Prognose: Turiner zu harmlos

Damit die Turiner doch noch Platz 8, der zur Conference League berechtigt, erreichen, muss schon einiges zusammenkommen. Aktuell stehen sie auf Rang 10 und haben drei Punkte Rückstand auf den Achten Florenz. Die Fiorentina trifft schon am Freitag auf den Neunten Neapel und hat danach noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Zudem hat Torino den direkten Vergleich gegen Florenz verloren und muss am letzten Spieltag bei Atalanta Bergamo gastieren. Die Chancen auf Europa tendieren daher gegen Null und nur wenn Florenz nicht gegen Neapel gewinnt, hält ein Sieg die Turiner im Rennen. Einen solchen gab es am vergangenen Wochenende bei Hellas Verona (1:2). Zuvor waren die Granatroten fünfmal in Folge sieglos geblieben (3U, 2N).

Vor dem Erfolg in Verona hatten sie zudem viermal in Folge kein Tor erzielen können. Drei dieser vorangegangenen Partien endeten gänzlich torlos. Zu Hause gab es für die Turiner zuletzt vier Nullnummern in den letzten fünf Partien und zuletzt drei torlose Heim-Begegnungen in Serie.

In den letzten fünf Liga-Heimspielen von Torino gab es überhaupt nur ein einziges Tor zu sehen. In den letzten neun Heimpartien konnte, wenn überhaupt, nur eine Mannschaft treffen. Von diesen letzten neun Heimspielen endeten fünf mit einem 0:0. Wenig überraschend sind Heimspiele von Turin FC mit im Schnitt 1,3 Treffern pro Partie die torärmsten.

Turin FC - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Turin FC: 2:1 Hellas Verona (A), 0:0 Bologna (H), 0:2 Inter Mailand (A), 0:0 Frosinone (H), 0:0 Juventus (H)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 5:1 Cagliari (H), 3:3 FC Genua (H), 0:0 Juventus (A), 1:2 Inter Mailand (H), 1:2 AS Rom (A)

Letzte 5 Spiele Turin FC vs AC Milan: 1:4 (A), 0:1 (A), 0:0, 1:0 n.V. (A), 2:1 (H), 0:0 (H)

Unter den letzten torlosen Remis im heimischen Stadio Olimpico di Torino war auch jenes gegen Juventus. Allerdings ist Juve mit 49 Toren nach 36 Spieltagen auch nicht unbedingt als Tormaschine bekannt. Bei AC Milan sieht das anders aus. Die Gäste kommen schon auf 72 Treffer, die nur von Meister und Stadtrivale Inter (86) übertroffen werden.

Am vergangenen Wochenende gewannen die Rossoneri mit 5:1 gegen Cagliari, am Spieltag zuvor erzielten sie beim 3:3 gegen den FC Genua drei Treffer. Nur zweimal in ihren letzten 36 Pflichtspielen gelang den Mailändern kein eigenes Tor. Eine dieser Partien war das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen AS Rom.

Sechsmal an den letzten acht Serie A-Spieltagen trafen die Rossoneri mindestens doppelt. Für die Wette “AC Milan Über 1,5 Tore” winken starke Quoten um 2,45. Der Bookie Sunmaker hält mit einer 2,49 eine der Höchstquoten bereit. Falls ihr dort noch kein Kunde seid, werft gerne einen Blick in unseren Hilfe-Artikel zur Sunmaker Anmeldung.

Das Hinspiel ging mit 4:1 jedenfalls klar an den Favoriten, für den es zugegebenermaßen rein sportlich um nichts mehr geht. Mit 18 Punkten Rückstand auf Inter und sieben Zählern Vorsprung auf Bologna wird Milan die Saison in jedem Fall mit der Vize-Meisterschaft abschließen. Nach Turin reist der Favorit mit fünf ungeschlagenen Liga-Auswärtsspielen in Folge (3S, 2U).

Unser Turin FC - AC Milan Tipp: “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”

In nur acht von 18 Heimspielen des FC Turin gab es zwei oder mehr Tore. Aber: In 15 von 18 Auswärtspartien Milans gab es ebenfalls zwei oder mehr Treffer. Die Gastgeber müssen auf Sieg spielen, wenn sie ihre eventuell noch vorhandenen Minimalchancen auf Europa aufrechterhalten wollen. Ein neuerliches Remis bringt ihnen nichts. Aber auch so wollen sie natürlich das letzte Heimspiel der Saison gewinnen. Wir trauen den Gastgebern ein Tor zu, doch letzten Endes sollten die Rossoneri diese Partie gegen in der Offensive einfach zu harmlose Gastgeber nicht verlieren und es nach acht Treffern an den letzten beiden Spieltagen auch bei den Granatroten auf die Anzeigetafel schaffen.