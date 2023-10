Turin FC - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten| 21.10.23

Unser Turin FC - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 21.10.2023 lautet: Inter Mailand hat in dieser Saison eine beeindruckende Offensive auf dem Feld, die aktuell die meisten Tore der Serie A erzielt hat (21). Turin FC muss sich derzeit mit einer Serie von vier Spielen ohne Sieg auseinandersetzen.

Auf dem Papier ist dieses Spiel eine klare Angelegenheit für Inter Mailand. Die Nerazzurri liegen mit 19 Punkten nach acht Spieltagen auf dem 2. Rang und haben die beste Offensive im italienischen Fußball aufgebaut (21 Tore). Auswärts hat die Inzaghi-Elf eine makellose Bilanz von drei Siegen aus drei Spielen und 7:0 Toren. Die Turiner beschäftigen sich mit der fehlenden Fähigkeit, Siege einzufahren. Seit vier Liga-Partien warten die Stiere auf einen Sieg. Zudem strahlen die Gastgeber kaum Torgefahr aus (6 Tore).

Unser Wett-Tipp heute lautet: „Sieg Inter Mailand“ mit einer Quote von 1,75 bei Betano.

Darum tippen wir bei Turin FC vs. Inter Mailand auf „Sieg Inter Mailand“:

Inter hat die meisten Tore der Serie A erzielt (21). Aus dem Spiel heraus errang keine andere Mannschaft mehr erwartbare Tore (10,93 xG).



Turin FC wartet seit 4 Ligaspielen auf einen Sieg.



Inter hat bisher jedes Auswärtsspiel gewonnen und dabei kein Gegentor zugelassen (3 Siege, 7:0 Tore).



Turin FC vs. Inter Mailand Quoten Analyse:

Der letztjährige Champions-League-Finalist aus Mailand ist hervorragend aus den Startlöchern gekommen. Gleich zu Saisonbeginn hat sich die Truppe von Simone Inzaghi in der obersten Etage der Serie A festgesetzt. Gemessen daran wirken Siegquoten bis 1,77 unverschämt hoch.

Die Wertschätzung für diese fantastischen Quoten steigt mit jedem weiteren Blick auf die Form der Hausherren. Turin ist mit sechs Toren aus acht Partien kaum vor dem gegnerischen Gehäuse gefährlich geworden. Zumindest hier scheinen Wettquoten von 4,50 bis 5,25 in einen entsprechenden Rahmen gesetzt worden zu sein. Wer sich einen Wettanbieter mit Sportwetten App suchen möchte, wird hier fündig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Turin FC vs. Inter Mailand Prognose: Das rasende Sturmduo aus Mailand

Der Kapitän einer Mannschaft übernimmt im Regelfall eine besondere Stellung innerhalb des Teams. Lautaro Martinez scheint ein Anführer zu sein, der mit Taten voranschreitet. Aktuell ist der Angreifer der Nerazzurri der beste Stürmer der Liga (10). Gepaart mit dem besten Vorlagengeber Marcus Thuram (5 Assists) haben die Gäste ein fantastisches Duo.

Die beiden Offensivkräfte kreieren immer wieder Torchancen, die Inter zum besten Angriff der Liga machen (21 Tore). Aus dem Spiel heraus erzielte kein Team mehr erwartbare Tore als Inter Mailand (10,93 xG).

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Während im eigenen Stadion schon vier Punkte liegen gelassen wurden, hatte Inter in den vorangegangenen Gastauftritten das Treiben auf dem Feld im Griff. Mit einem Torverhältnis von 7:0 fuhr der amtierende italienische Pokalsieger die volle Punktzahl in der Ferne ein.

Außerdem verbinden die Anhänger der Mailänder großartige Erinnerungen an die vergangenen Duelle mit dem FC Turin. Sieben der letzten acht direkten Aufeinandertreffen mündeten in einen Sieg der Nerazzurri.

Turin FC - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Turin FC: 0:2 Juventus (A), 0:0 Hellas Verona (H), 0:2 Lazio Rom (A), 1:1 AS Rom (H), 3:0 Salernitana (A).



Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:2 Bologna (H), 1:0 Benfica (H), 4:0 Salernitana (A), 1:2 Sassuolo (H), 1:0 Empoli (A).



Letzte 5 Spiele Turin FC vs. Inter Mailand: 0:1 (H), 0:1 (A), 1:1 (H), 0:1 (A), 1:2 (H).



Wer in diesem Spiel die Bereitschaft für ein erhöhtes Risiko an den Tag legt, wird eine geeignete Chance finden. Dafür hat die Offensive der Hausherren die nötigen Schwächen offenbart. Innerhalb der letzten drei Begegnungen war Turin FC nicht in der Lage, ein eigenes Tor zu erzielen. Ähnliche Tendenzen haben die vergangenen Duelle mit Inter Mailand gezeigt. Drei der vergangenen vier Aufeinandertreffen endeten ohne Tor der Stiere.

Simone Inzaghi lässt seine Mannschaft seit langem in einem gut durchdachten 3-5-2 auflaufen. Die altbekannten Abläufe haben Inter in fünf von acht Ligaspielen vor einem Gegentor bewahrt. Ein Blick auf die Wette „Inter gewinnt ohne Gegentor“ lässt die Herzen für risikofreudige Wetten höher schlagen. Der Wettanbieter Betano bietet euch für diese Wette eine herausragende Quote von 2,85.

Unser Turin FC - Inter Mailand Tipp: Sieg Inter Mailand

Aus dem Spiel heraus haben nur drei Teams weniger erwartbare Tore als die Gastgeber aus Turin erzielt (3,83 xG). Drei Partien in Folge ohne eigenen Treffer lassen die Siegchancen der Stiere deutlich in den Keller fallen. Inter hat bisher in jedem Spiel mindestens ein Tor erzielt und fünf von acht Begegnungen ohne Gegentor abgeschlossen.