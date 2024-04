Turin FC - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 13.04.2024

Unser Turin FC - Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 13.04.2024 lautet: Gegen den großen Nachbarn gab es für Torino schon lange nicht mehr viel zu holen. Im Wett Tipp heute dürfte für den Außenseiter aber mindestens ein Remis drin sein.

Am Wochenende steigt in Italien mal wieder das „Derby della Mole“: Rekordmeister Juventus ist zu Gast beim Nachbarn Torino. Im Januar 1907 standen sich die beiden Rivalen erstmals gegenüber. Nach 209 Pflichtspielen führt die „Alte Dame“ den Vergleich mit 94 Siegen zu 58 Niederlagen recht deutlich an. Auch am Samstag schlagen sich die Wettquoten auf die Seite der Bianconeri.

Wir schätzen die Ausgangslage dieses Mal aber etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 1,63 bei Happybet die Wette „Doppelte Chance 1X“.

Darum tippen wir bei Turin FC vs Juventus auf „Doppelte Chance 1X“:

Torino kassierte in dieser Saison lediglich 2 Heimpleiten

Von den letzten 10 Liga-Spielen konnte Juventus nur 2 für sich entscheiden

4 von 5 Niederlagen in der Serie A musste die „Alte Dame“ auswärts hinnehmen

Turin FC vs Juventus Quoten Analyse:

In der Tabelle haben die Bianconeri sechs Plätze und 18 Punkte Vorsprung auf den Nachbarn. So schicken die Buchmacher die Gäste bei der Turin FC vs Juventus Prognose auch als Favoriten ins Rennen.

Für einen Sieg der „Alten Dame“ gibt es Quoten im Schnitt von 2,23. Doch mit durchschnittlichen Siegquoten von 3,73 sind auch die Hausherren aus Sicht der Bookies nicht chancenlos. Einen etwas riskanteren Tipp auf die Gastgeber könnt ihr gut mit einer Wette ohne Einzahlung verbinden.



Turin FC vs Juventus Prognose: Kann Torino die gute Heimbilanz ausbauen?

Eine Serie von vier Liga-Spielen ohne Niederlage (2S, 2U) ging für Torino am Samstag zu Ende. In der ersten Minute der Nachspielzeit hatten die Granata zu Gast bei Empoli eigentlich noch zum 2:2 getroffen. Doch in der 94. Minute fing man sich doch noch ein Tor zur 2:3-Pleite. Damit sind „Il Toro“ auf Rang 9 abgerutscht. Der Rückstand auf Rang 7, der je nach Ausgang des nationalen Pokalwettbewerbs noch für die kommende UEFA Conference League reichen könnte, beträgt immerhin nur vier Punkte.

Torino tut sich aber vor allem in der Offensive schwer. 31 erzielte Tore werden in der Serie A lediglich von fünf Teams unterboten. Die Abwehr liegt mit 29 Gegentreffern im Liga-Vergleich aber immerhin auf Rang 4. Daheim ist der TFC mit zwei Pleiten in 15 Partien (7S, 6U) recht stark. Dafür kassierte man in 16 Gastspielen schon sieben Niederlagen (4S, 5U). Trainer Ivan Juric, der die Mannschaft schon seit Mai 2021 betreut, hat einen Verbleib beim Verein von einer Europapokal-Qualifikation abhängig gemacht.

In der Serie A hat Juventus nach 31 Spieltagen schon 20 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Inter. So ist in der Liga ein Ticket für die kommende CL-Saison das Höchste der Gefühle. Etwas Trost verspricht lediglich der Pokal-Wettbewerb. Hier steht die „Alte Dame“ nach dem 2:0-Heimsieg im Halbfinal-Hinspiel gegen Lazio Rom vor dem Einzug ins Finale. Aber schließlich war die zweite Amtszeit von Coach Massimiliano Allegri bei Juve eine Enttäuschung und könnte im Sommer ein Ende finden.

Die Verantwortlichen wollen wohl Thiago Motta, der mit Bologna vor dem Einzug in die Königsklasse steht, als Nachfolger. Von den letzten zehn Liga-Spielen konnte Juventus nur zwei für sich entscheiden (4U, 4N). Damit belegen die Bianconeri in der Rückrunden-Tabelle den zehnten Platz. Nach der ersten Saisonhälfte hatte der Rekordmeister nur zwei Zähler Rückstand auf Rang 1. Die Heimbilanz kann sich mit nur einer Niederlage (10S, 5U) sehen lassen. In der Fremde setzte es vier Pleiten in 15 Spielen (8S, 3U).

Turin FC - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Turin FC: 2:3 Empoli (A), 1:0 Monza (H), 2:0 Udinese (A), 1:1 SSC Neapel (A), 0:0 AC Florenz (H)

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:0 AC Florenz (H), 2:0 Lazio Rom (H), 0:1 Lazio Rom (A), 0:0 FC Genua (H), 2:2 Atalanta Bergamo (H)

Letzte 5 Spiele Turin FC vs Juventus: 0:2 (A), 2:4 (A), 0:1 (H), 1:1 (A), 0:1 (A)

Der letzte Sieg von Torino gegen Juve war ein 2:1 daheim im April 2015. Aus den folgenden 19 Derbys holten die Granata nur vier Remis (15N). Das Hinspiel in dieser Saison im Allianz Stadium ging mit 2:0 an die „Alte Dame“.

In den letzten vier Partien von Juve fielen weniger als drei Tore Das gleiche gilt für die jüngsten fünf Heimspiele von Torino. Setzt sich diese Tendenz fort, bekommt ihr bei Betano für die Wette „Unter 2,5 Tore“ eine Quote von 1,52. Ratschläge und Tipps, wie die Betano Anmeldung Schritt für Schritt einfach und schnell erfolgt, findet ihr bei uns.

Unser Turin FC - Juventus Tipp: Doppelte Chance 1X

Die Derby-Bilanz von Torino gegen den großen Nachbarn macht eigentlich nicht viel Hoffnung, doch am Samstag stehen die Chancen auf etwas Zählbares aus unserer Sicht gar nicht so schlecht. An Motivation wird es sicher nicht mangeln.

Zudem waren die Granata diese Saison daheim nur schwer zu schlagen. Auf der Gegenseite kann Juve die Saison in der Liga eigentlich schon abhaken. Die Bianconeri spielen keine gute Rückrunde und tun sich in der Fremde um einiges schwerer als daheim.