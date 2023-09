Türkei - Armenien Tipp, Prognose & Quoten | 08.09.2023

Unser Türkei - Armenien Tipp zum EM Quali Spiel am 08.09.2023 lautet: Die Türken wollen nach dem guten Start in die EM-Qualifikation den ersten Platz verteidigen. Doch mit dem Heimspiel gegen Armenien wartet eine schwere Aufgabe.

Stefan Kuntz wurde im September 2021 Trainer der türkischen Nationalmannschaft und soll die „Milli Takim“ endlich wieder zu einer Endrunde führen. Die WM 2022 wurde noch knapp in den Playoffs gegen Portugal verpasst. Nun kämpft die Auswahl um ein Ticket für die EURO 2024. Hier führen die Türken die Tabelle der Gruppe D mit neun Punkten aktuell sogar an. Viele Ausrutscher darf man sich aber nicht leisten.

So hat das Heimspiel am Freitag gegen Armenien große Bedeutung. Wir entscheiden uns bei der Partie mit einer Quote von 1,75 bei Oddset für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Türkei vs Armenien auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

Die Türkei hat nur 2 der letzten 11 Heimspiele verloren (gegen Italien und Kroatien)

In der FIFA-Weltrangliste hat die „Milli Takim“ klar die Nase vorne

Armenien gewann sein letztes Auswärtsspiel mit 4:2 in Wales

Türkei vs Armenien Quoten Analyse:

Für die Wettanbieter ohne Steuer ist die Ausgangslage bei der Türkei vs Armenien Prognose klar. Die Nummer 41 der Weltrangliste empfängt die Nummer 90. So sind die Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 1,31 die klaren Favoriten.

Für einen Erfolg der Gäste klettern die Quoten dagegen auf einen hohen Wert im Schnitt von 10,1. Allerdings stehen die Armenier mit sechs Punkten aus den ersten drei Spielen der EM-Quali gar nicht schlecht da. Auch im letzten Duell zwischen beiden Nationen ging es sehr eng zu.

Türkei vs Armenien Prognose: Tut sich die „Milli Takim“ erneut schwer?

Stefan Kuntz hat in der Türkei schon einiges bewegt. So lässt der Coach die Mannschaft attraktiver spielen und liefert Ergebnisse, wie beispielsweise den Aufstieg in die Nations League Gruppe B. Zudem führt der Deutsche junge Talente an die Auswahl heran und versucht, Spieler mit türkischen Wurzeln für das Team zu überzeugen. Doch auf dem Weg gibt es immer wieder Rückschläge. So setzte es im letzten, eigentlich bedeutungslosen Nations-League-Spiel eine peinliche 1:2 Pleite auf den Färöern.

Zudem soll es gerüchteweise in der Pause des Quali-Spiels gegen Lettland (3:2) zu einem Streit zwischen Trainer und Spielern gekommen sein. Doch vorerst hält der Verband an seinem Trainer fest. Mit neun Punkten aus vier Partien der EM-Quali steht die Türkei auch gut da. Die einzige Pleite, ein 0:2 daheim gegen Kroatien, war zu verschmerzen. Bei den Erfolgen gegen Armenien und Lettland ging es aber sehr eng zu. Das 2:0 daheim gegen Wales im letzten Spiel vor der Sommerpause war dagegen schon etwas souveräner.

Die armenische Nationalmannschaft darf man nicht unterschätzen. Die Auswahl spielte eine ordentliche Quali für die WM 2022 und verpasste den zweiten Platz in der Gruppe J nur um sechs Punkte. Zudem stieg man in der Nations League 2020/21 in die Liga B auf. Im Herbst 2021 setzte dann allerdings ein Abwärtstrend ein. Am Ende konnten die „Havakakan“ in der Nations League in einer Gruppe mit Schottland, der Ukraine und Irland den direkten Wiederabstieg in Liga C nicht verhindern.

So wurde im Januar 2023 mit dem Ukrainer Oleksandr Petrakov ein neuer Nationaltrainer installiert. Seit drei Spielen ist Armenien ungeschlagen. Zunächst gab es ein 2:2 im Testspiel gegen Zypern. Dann folgten zwei Siege in der EM-Quali. Hier war vor allem das 4:2 in Wales eine große Überraschung. Danach besiegte man Lettland daheim mit 2:1. Vor allem in der Offensive ist der aktuelle Kader mit Adamyan (Köln), Briasco (Boca Juniors) und Ranos (Gladbach) sehr interessant besetzt.

Türkei - Armenien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Türkei: 2:0 Wales (H), 3:2 Lettland (A), 0:2 Kroatien (H), 2:1 Armenien (A), 2:1 Tschechien (H)

Letzte 5 Spiele Armenien: 2:1 Lettland (H), 4:2 Wales (A), 2:2 Zypern (H), 1:2 Türkei (H), 0:2 Albanien (A)

Letzte Spiele Türkei vs Armenien: 2:0 (A), 2:0 (H), 2:1 (A)

Nach drei Duellen führt die Türkei den direkten Vergleich gegen Armenien mit drei Siegen und 6:1 Toren eigentlich klar an. Doch im Hinspiel im März in Jerewan ging es schon sehr eng zu. Hier waren die Türken mit einem Expected-Goals-Wert von 0,67 vor dem gegnerischen Tor sehr effektiv.

Beim historischen 4:2-Erfolg in Wales kamen die Armenier trotz xG-Wert von 1,07 sogar zu vier Treffern. Gladbach-Neuzugang Ranos, der im Sommer von der U23 der Bayern an den Niederrhein wechselte, traf bei diesem Sieg gleich doppelt. Fallen beim direkten Duell mehr als 2,5 Tore, gibt es dafür bei Oddset eine Quote von 1,65.

Unser Türkei - Armenien Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Vor den heimischen Fans in Eskisehir sind die Hausherren mit ihrer Qualität sicher die Favoriten. Doch so deutlich wie die Buchmacher sehen wir den Unterschied zwischen beiden Teams nicht. Die Türkei tut sich unter Coach Stefan Kuntz trotz einer tollen Einstellung immer wieder sehr schwer. Was die Armenier können, haben sie jüngst in Wales gezeigt. So trauen wir den Gästen durchaus einen Punkt zu. Zudem sollten ein paar Tore fallen.