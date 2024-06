Türkei - Georgien Info, Wetten & Vorschau | EM 2024

In unserer Türkei - Georgien Info, Wetten & Vorschau für das EM 2024 Spiel am 18.06.2024 findet ihr die relevantesten News, Zahlen und Fakten sowie alle Infos zur TV-Übertragung zum Spiel zwischen Türkei und Georgien im BVB Stadion Dortmund.

Unsere Ergebnis-Vorhersage für Türkei vs Georgien mit einer Quote von 2,40 bei Interwetten lautet „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“.

Türkei - Georgien: Alle EM 2024 Infos auf einen Blick

Wann wird Türkei vs Georgien angepfiffen?

So seht ihr Türkei - Georgien live im TV oder Stream:

Türkei vs Georgien: In welchem Stadion wird gespielt?

Türkei Prognose: Das Mindestziel lautet K.o.-Phase

Bei den letzten beiden Europameisterschaften war für die türkische Nationalmannschaft bereits jeweils in der Vorrunde Schluss. In den insgesamt sechs Gruppenspielen bei den letzten beiden EM-Turnieren gab es insgesamt nur einen Sieg und fünf Niederlagen. Bei der letzten Ausgabe war man mit drei Pleiten und 1:8 Toren das schlechteste aller 24 Teams.

In der Qualifikation hatten sie sich in einer Gruppe mit unter anderem Kroatien und Wales als Erster durchgesetzt. In acht Spielen gab es nur eine Niederlage (5S, 2U). In neun der letzten zehn Länderspiele konnte die Türkei treffen. Allerdings gab es auch in sechs der letzten acht Begegnungen Gegentreffer.