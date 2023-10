Türkei – Lettland Tipp, Prognose & Quoten | 15.10.2023

Unser Türkei - Lettland Tipp zum EM Quali Spiel am 15.10.2023 lautet: Alles andere als ein Sieg der favorisierten Türken käme einer großen Überraschung gleich.

Die türkischen Fans hatten jüngst beim überraschenden 1:0-Triumph über die Kroaten allen Grund zur Freude. Auf gegnerischem Boden ging Baris Yilmaz mit seinem Siegtreffer als Matchwinner hervor. Nach fünf Pleiten am Stück gab es für die Letten kürzlich beim 2:0 gegen Armenien das erste Erfolgserlebnis in der Qualifikation. Dabei agierte der Underdog aufgrund der Gelb-Roten Karte von Marcis Oss ab der 52. Spielminute sogar in Unterzahl.

Wir gehen von einem Heimsieg aus, trauen aber den Gästen einen Treffer zu. Für diesen Spielausgang hält Bet3000 eine Quote von 3,05 bereit.

Darum tippen wir bei Türkei vs Lettland auf „Sieg Türkei & Beide Teams treffen“:

Die Türken sind den Letten spielerisch um Klassen überlegen und zeichnen sich mit 247,6 Millionen Euro durch mehr als den 27-fachen Kader-Marktwert aus.

Lettland verlor bisher alle drei EM-Quali-Auswärtsspiele.

Die „11 vilki“ erzielten in jedem ihrer acht Duelle mit den Türken mindestens ein Tor.

Türkei vs Lettland Quoten Analyse:

Kaum ein Wettanbieter hat am Drei-Weg-Markt Zweifel an der Favoritenrolle der Gastgeber. Für den Heimsieg der „Ay-Yildizlilar“ stellen die Bookies, darunter auch deutsche Wettanbieter, eine durchschnittliche Türkei Lettland Wettquote in Höhe von 1,14 bereit. Im unwahrscheinlichen Fall eines Auswärtserfolgs gibt es teilweise mehr als den 17-fachen Wetteinsatz.

Entgegen unserer Meinung ist laut Buchmacher-Bewertung nicht mit Toren auf beiden Seiten zu rechnen. Nicht zwingend nachvollziehbar, da die Letten neun Tore in vier Begegnungen auf türkischem Boden erzielten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Türkei vs. Lettland Prognose: Gelingt dem Tabellenführer der erste Heimsieg gegen die Letten?

Mal abgesehen von der Niederlage im Testspiel gegen Japan (2:4) spielten die Türken zuletzt sehr guten Fußball und blicken in der EM-Qualifikation auf vier Siege und ein Remis bei einer Niederlage.

Aufgrund des knappen 1:0-Erfolgs in Kroatien am vergangenen Spieltag schoben sich die Mannen aus dem Mittleren Osten an die Tabellenspitze und haben einen großen Schritt in Richtung sechste Teilnahme an einer EM-Endrunde vollzogen.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Sofern es dazu kommt, bleibt nur zu hoffen, dass die Türken diesmal eine bessere Leistung aufs Feld bringen als bei der EURO 2020. Damals setzte es in der Gruppe A gegen Italien, Wales und die Schweiz drei Niederlagen.

Nur eines der drei Qualifikationsspiele auf heimischem Boden wurde ohne Gegentor absolviert. Darüber hinaus war auch nur eine Ansetzung zuhause von Erfolg gekrönt (1U, 1N).

Bisher haben die Letten nur einmal an einer Europameisterschaft teilgenommen. Hierbei handelte es sich um die EM 2004. Der größte Erfolg war damals ein torloses Remis gegen das hoch favorisierte Deutschland.

Türkei - Lettland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Türkei: 1:0 Kroatien (A), 2:4 Japan (A), 1:1 Armenien (H), 2:0 Wales (H), 3:2 Lettland (A).

Letzte 5 Spiele Lettland: 2:0 Armenien (H), 0:2 Wales (H), 0:5 Kroatien (A), 1:2 Armenien (A), 2:3 Türkei (H).

Letzte Spiele Türkei vs. Lettland: 3:2 (A), 2:1 (A), 3:3 (H), 1:1 (H), 1:1 (A).

Die ersten fünf Qualifikations-Duelle gingen am Stück verloren. Als Lichtblick ist jedoch die Leistung am vergangenen Spieltag gegen Armenien zu betrachten. Auf heimischem Boden sprang trotz lediglich 35 Prozent Ballbesitz und Unterzahlspiel nach 90 Minuten ein starker 2:0-Erfolg heraus. Aufgrund der Gelb-Roten Karte gegen Armenien wird Innenverteidiger Marcis Oss in der von Trainer Dainis Kazakevics bevorzugten Viererkette fehlen.

Auf gegnerischem Boden sah der Underdog bisweilen in der EM-Qualifikation keine Sonne und musste drei Niederlagen hinnehmen. In Kroatien (0:5) und Wales (0:1) blieb ein eigener Treffer verwehrt. Das bisher einzige Auswärtstor wurde beim 1:2 in Armenien erzielt.

Die Chancen, in der Türkei ebenfalls zu jubeln, stehen keinesfalls schlecht. Bereits im Hinspiel stand ein 2:3 zu Buche. In allen vier Ansetzungen auf türkischem Boden hatten die Letten Grund zum Jubeln. Der von uns getestete Wettanbieter Bet3000 hält einen Treffer der Gäste für sehr unwahrscheinlich und belohnt eine Türkei Lettland Wette auf „BTS“ mit dem bis zu 2,5-fachen Wetteinsatz.

Unser Türkei – Lettland Tipp: Sieg Türkei & Beide Teams treffen

Es ist kaum zu glauben, aber bislang haben die Türken keines ihrer vier Heimspiele gegen Lettland siegreich gestaltet (4U). Darüber hinaus erzielten in den vier Duellen beide Teams jeweils neun Tore und legten einen gesunden Zug zum gegnerischen Kasten an den Tag.

Dennoch sehen wir diesmal die Gastgeber als klaren Favoriten und tendieren zu einem Heimsieg. Der 2:0-Erfolg gegen Armenien spendet den Gästen Selbstvertrauen und lässt gegen die Kicker aus dem Mittleren Osten zumindest auf ein Tor hoffen.