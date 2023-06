Türkei – Wales Tipp, Prognose & Quoten | 19.06.2023

Unser Türkei - Wales Tipp zum EM Qualifikation Spiel am 19.06.2023 lautet: Mit einem 3:2-Erfolg gegen Lettland hat sich die „Ay-Yildizlilar“ auf Platz 1 der Gruppe D gezittert. Im Kräftemessen mit Wales sehen wir keinen Favoriten und tendieren zu wenigen Treffern.

Dank eines Last-Minute-Tores von Rechtsaußen Irfan Can Kahvec feierte die Türkei gegen Lettland einen knappen 3:2-Triumph. Dabei waren die Gäste über weite Strecken der Ansetzung spielbestimmend und zeigten teilweise mehr als 70 Prozent Ballbesitz auf. Standesgemäß ging der Favorit durch Abdülkerim Bardakci vor der Pause in Front.

Der zweite Durchgang brachte Tore auf beiden Seiten mit sich und nahm mit dem knappen Sieg in der fünften Minute der Nachspielzeit das bessere Ende für die Türken.

Wales versäumte kürzlich mit einem überraschenden 2:4 auf heimischem Boden gegen Armenien den Sprung an die Spitze der Gruppe D. Dabei gingen die Gastgeber nach nur zehn Minuten standesgemäß durch Daniel James in Front. Die Gäste drehten die Begegnung noch vor der Pause und zeigten sich auch nach dem Seitenwechsel eiskalt im Abschluss. Zu allem Überfluss flog Moore Kiefer nach 78 Minuten aufgrund einer Tätlichkeit vom Feld und wird gegen die Türken fehlen.

Wir favorisieren den Wettmarkt „Unter 2,5 Tore“. Bet-at-home hält eine Quote von 1,65 für diesen Spielausgang bereit.

Darum tippen wir bei Türkei vs Wales auf „Unter 2,5 Tore“:

Die jüngsten 5 Heimspiele in dieser und der letzten EM-Qualifikation wurden von den Türken mit weniger als 2,5 Toren bestritten.

Wales absolvierte die vergangenen 4 Auswärtsspiele der aktuellen und vergangenen EM-Quali mit weniger als 2,5 Treffer.

4 der 6 Paarungen zwischen der Türkei und Wales endeten unabhängig vom Austragungsort mit weniger als 2,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Türkei vs Wales Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine recht deutliche Tendenz in Richtung Heimsieg ab. Nicht zwingend nachvollziehbar, da die Türkei nur zwei der vier Heimspiele gegen die Drachen siegreich gestalteten (2N). Dennoch ist der Heimsieg mit einer durchschnittlichen Türkei Wales Quote von 1,80 gesetzt.

Wer hingegen die Gäste aus dem Vereinigten Königreich als Anwärter auf den Sieg betrachtet, darf sich auf den bis zu 4,5-fachen Wetteinsatz freuen.

Die Buchmacher gehen von einem defensiv geführten Match aus und preisen den Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ dementsprechend ein. Wer als deutscher Wett-Tipper die maximale Rendite aus seinen Quoten herausholen möchte, sollte bei einem Wettanbieter ohne Steuer wetten.

Türkei vs. Wales Prognose: „Stößt Wales die Türkei vom Thron?“

Mit sechs erbeuteten Punkten grüßen die Schützlinge des deutschen Trainers Stefan Kuntz von der Tabellenspitze in der Gruppe D und wollen dort um jeden Preis verweilen. Der Vorsprung auf die Konkurrenz aus Kroatien und Wales bemisst zwei Punkte und stellt, zumal der Final-Verlierer der Nations League ein Spiel weniger absolviert hat, ein wenig komfortables Polster dar.

Das bisher einzige Heimspiel im Rahmen der EM-Quali ging gegen Kroatien deutlich mit 0:2 verloren. Hierbei handelte es sich wettbewerbsübergreifend (Nations League & Testspiele) nach vier Siegen und einem Remis um den ersten Misserfolg der Kuntz-Elf. Nach neun Heimspielen wurde erstmals ein eigenes Tor verpasst.

Damit die sechste EM-Teilnahme der Türken glückt, sind Siege als fundamental zu bewerten und vor allem der Torinstinkt ist auf heimischem Boden recht schnell wiederzuerlangen.

Wales startete mit einem starken Auftritt in die EM-Qualifikation und holte mit einem 1:1 in Kroatien einen Punkt. Ein wenig glanzvolles 1:0 gegen Lettland und eine überraschende Niederlage gegen Armenien sollten folgen.

Türkei - Wales Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Türkei: 3:2 Lettland (EM-Quali, A), 0:2 Kroatien (EM-Quali, A), 2:1 Armenien (EM-Quali, A), 2:1 Tschechien (Test, H), 2:1 Schottland (Test, H).

Letzte 5 Spiele Wales: 2:4 Armenien (EM-Quali, H), 1:0 Lettland (EM-Quali, H), 1:1 Kroatien (EM-Quali, A), 0:3 England (WM, A), 0:2 Iran (WM, A).

Letzte 5 Spiele Türkei vs. Wales: 0:2 (EM, A), 6:4 (WM-Quali, H), 0:0 (WM-Quali, A), 0:1 (WM-Quali, H), 0:4 (WM-Quali, A).

Hungrig präsentierten sich die Drachen auf gegnerischem Terrain kürzlich nicht. Vor allem bei der WM in Katar gab es nur wenig Grund zur Freude. Nach den drei Gruppenspielen stand lediglich ein Punkt aus dem Remis gegen die US-Boys zu Buche. Die weiteren Vorrunden-Begegnungen gingen gegen den Iran (0:2) und England (0:3) deutlich verloren. Als Gruppenletzter mussten die Waliser die Heimreise antreten.

Seit Juni vergangenen Jahres agiert Robert Page an der Seitenlinie und gewann bisweilen nur eines seiner acht Duelle (2U, 5N). Ein Schnitt von 0,63 Zählern pro Ansetzung ist für den 48-jährigen Waliser und den Verband nur wenig zufriedenstellend.

Unser Türkei – Wales Tipp: „Unter 2,5 Tore“

Stefan Kuntz zeigte sich in Bezug auf seine Startformation sehr wechselhaft und ließ die Türken in den letzten drei Begegnungen in drei verschiedenen Systemen agieren. Zuletzt verbuchte er im 4-2-3-1 gegen Lettland einen knappen 3:2-Sieg. Gegen Wales ist vermutlich auch mit einer Viererkette zu rechnen, um eine stabile Defensive aufzuzeigen.

Robert Page auf der Gegenseite wird nach dem 2:4 gegen Armenien vermutlich wie in drei der vergangenen vier Begegnungen seiner Linie treu bleiben und in einem 4-2-3-1 auflaufen lassen.