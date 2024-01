Udinese - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 20.01.2024

Unser Udinese - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 20.01.2024 lautet: Udinese zeigt sich zu Hause treffsicher. In unserem Wett Tipp heute tendieren wir daher zu Toren auf beiden Seiten.

Am Samstag gastiert AC Milan in Udine und will dort den starken Lauf in der Serie A fortsetzen. Gleichzeitig haben die Mailänder mit den Bianconeri noch eine Rechnung offen. Nach den letzten Ergebnissen der beiden Teams sieht es sehr danach aus, als könnten die Gäste diese Rechnung begleichen. Denn Udinese lieferte zuletzt ziemlich schwache Ergebnisse ab, was allerdings meistens an der Defensive lag. Vorne zeigte sich der Klub ziemlich treffsicher.

Deswegen lautet unser Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,78 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Udinese vs AC Milan auf „Beide Teams treffen“:

Udinese hat in den letzten 8 Pflichtspielen zu Hause getroffen.

AC Milan hat in den letzten 14 Pflichtspielen getroffen.

In 7 der letzten 8 direkten Duelle trafen beide Teams.

Udinese vs AC Milan Quoten Analyse:

Die Online-Buchmacher vergeben die Favoritenrolle wenig überraschend an die Gäste aus Mailand. Für einen Tipp auf einen Auswärtssieg erhält man Quoten von bis zu 1,88. Demgegenüber stehen Wettquoten um 4,10 für einen Tipp auf den Erfolg von Udinese. Die „Doppelte Chance 1X“ bleibt mit Werten bis 1,95 nur knapp unter der Marke von 2,00.

Höchstens zwei oder mindestens drei Tore im Spiel? Dessen sind sich die Bookies nicht sicher. Die Quoten für die Wett-Optionen „Über bzw. Unter 2,5 Tore“ sind nahezu identisch. Egal bei welchem Wettanbieter eine Wette platziert wird: Vor einer Abgabe sollte man prüfen, ob der Buchmacher nicht vielleicht eine Freiwette anbietet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Udinese vs AC Milan Prognose: Zebras halten dagegen

Sechs Serie-A-Spiele in Folge konnte Udinese Calcio nicht gewinnen, ehe der Klub das Jahr 2023 schließlich versöhnlich mit einem 3:0-Sieg über den FC Bologna beenden konnte. Zum Start ins Jahr 2024 konnten die Bianconeri an diesen Erfolg aber bislang nicht anknüpfen. Aus den ersten beiden Ligaspielen in diesem Kalenderjahr gab es nur einen Punkt.

Heißt: Der Dreier gegen Bologna war der einzige in den letzten neun Ligaspielen der Zebras. Bemerkenswert dabei ist, dass sie, außer bei der 0:4-Schlappe bei Inter Mailand, in allen übrigen acht Partien treffen konnten, es aber lediglich zu dem einen erwähnten Sieg gegen Bologna und ansonsten nur noch fünf Remis reichte.

Weiter zurückblickend hat Udinese in zwölf der letzten 13 Pflichtspiele mindestens einen Treffer erzielen können. Zuhause trafen die Weiß-Schwarzen zuletzt achtmal in Serie. Gebracht hat es ihnen jedoch wenig. Der bereits mehrfach erwähnte Dreier gegen Bologna war nämlich gleichzeitig auch der einzige Heimsieg der laufenden Serie-A-Saison.

Mit einer 1-6-3-Bilanz und 13:16 Toren sind die „Zebrette“ das drittschwächste Heimteam der Serie A. Gegen AC Milan haben sie allerdings nur eines der letzten vier Heim-Duelle verloren (2S, 1U). In der Vorsaison gewannen sie daheim mit 3:1. In dieser Saison gewann Udinese das Hinspiel auswärts in Mailand mit 1:0.

Udinese - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Udinese: 2:2 Fiorentina (A), 1:2 Lazio Rom (H), 3:0 Bologna (H), 1:1 FC Turin (A), 2.2 Sassuolo (H)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 3:1 AS Rom (H), 1:2 Atalanta (H), 3:0 Empoli (A), 4:1 Cagliari (H), 1:0 Sassuolo (H)

Letzte 5 Spiele Udinese vs AC Milan: 1:0 (A), 3:1 (H), 2:4 (A), 1:1 (A), 1:1 (H)

Milan hat nicht nur die letzten beiden Aufeinandertreffen verloren, sondern zuletzt auch überhaupt Probleme mit dem kommenden Gegner gehabt. Nur eine der letzten sechs direkten Begegnungen konnten die Rossoneri für sich entscheiden (3U, 2N). In keinem der letzten zehn Duelle mit Udine konnten sie zu Null spielen.

Doch aktuell haben sie zumindest in der Serie A einen Lauf. Im Liga-Betrieb holten sie nämlich an den letzten fünf Spieltagen 13 von 15 möglichen Punkten. Am vergangenen Wochenende schlug Milan zu Hause den AS Rom mit 3:1. In sechs der letzten sieben Ligaspiele erzielten die Mailänder mindestens zwei Tore.

Das Team von Trainer Stefano Pioli zeigt sich ohnehin über die gesamte Saison hinweg ziemlich torfreudig. Mit 38 Treffern haben die Rossoneri ligaweit die zweitmeisten. In ihren letzten 14 Pflichtspielen in allen Wettbewerben haben sie stets getroffen. Das letzte Mal, dass Milan kein Tor erzielte, war bei der erwähnten 0:1-Hinspiel-Pleite gegen Udinese.

Nur einmal in den letzten sechs Duellen mit dem kommenden Gegner schafften es die Mailänder, mehr als einen Treffer zu erzielen. Die Zebras erwiesen sich also in der Vergangenheit als zäher Gegner. Unter Nutzung des Oddset Sportwetten Bonus könnte man zum Beispiel die Wette „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ risikofrei anspielen.

Unser Udinese - AC Milan Tipp: „Beide Teams treffen“

Die Gäste sind der Favorit! Allerdings war Udinese für die Mailänder zuletzt immer wieder ein Stolperstein. Die letzten Ergebnisse der Gastgeber waren schwach, aber vor ihrem Sieg im Hinspiel waren die Zebras auch elf Pflichtspiele in Folge ohne Sieg und feierten beim 1:0-Auswärtserfolg den ersten Liga-Dreier der Saison. Insofern raten wir hier zu einer Torwette, weil es Udine zuletzt immer wieder schaffte, mindestens einen Treffer zu erzielen.