Udinese - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten | 8.4.2024

Unser Udinese - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 08.04.2024 lautet: Tabellenführer Inter könnte Udinese im Wett Tipp heute noch tiefer in den Tabellenkeller schicken. Wir schätzen alles andere als einen Sieg der Gäste als sehr unwahrscheinlich ein.

Inter Mailand marschiert weiter fröhlich durch die Serie A und ist auf dem besten Wege, die Meisterschaft frühzeitig klarzumachen. Bei noch acht ausstehenden Spielen und einem Vorsprung von 14 Punkten auf den Tabellenzweiten AC Milan, kann dies freilich noch nicht im Spiel gegen Udinese erreicht werden. Die Hausherren befinden sich ihrerseits mitten im Abstiegskampf der Serie A und müssen gegen die Übermannschaft aus Mailand auf ein Wunder hoffen.

Unser Wett Tipp heute für das kommende Spiel lautete daher: „Inter Mailand gewinnt zu Null“ mit einer Quote von 2,30 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Udinese vs Inter Mailand auf „Inter Mailand gewinnt zu Null“:

Inter Mailand ist in der Liga seit 24 Spielen ungeschlagen.

Das Hinspiel gegen Udinese gewannen die Mailänder locker mit 4:0.

Inter Mailand gewann 7 der letzten 10 Spiele gegen Udinese.



Udinese vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Dafür, dass Inter Mailand in dieser Saison eine absolute Maschine ist, erst ein Spiel verlor und sich mit vier Remis begnügen musste, liegt die Siegquote für das kommende Match gegen Udinese mit einer Quote von 1,48 noch relativ hoch. Ein Sieg der Gastgeber wird mit einer Quote in Höhe von 6,50 bewertet, während ein mögliches Remis mit einer 4,35er Quote zu Buche steht.

Bei den Wetten für die zu erwartenden Tore im Spiel, liegt die Quote für eine „Über 2,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 1,68 für eine Partie mit Beteiligung von Inter Mailand recht niedrig. Wer auch an ein torreiches Ereignis in Udine glaubt, kann seine Gewinnchancen mit einem Sportwetten Neukundenbonus noch etwas erhöhen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Udinese vs Inter Mailand Prognose: Inter Mailand spielt in einer eigenen Liga

Udinese Calcio steht mit aktuell 28 Punkten auf dem 14. Platz der Tabelle und kann nur einen schmalen Vorsprung von drei Punkten auf einen Abstiegsplatz vorweisen. Der erste Abstieg der Nordost-Italiener nach zehn Jahren scheint also durchaus im Bereich des Möglichen, zumal eine Niederlage gegen den großen Favoriten aus Mailand in dieser Saison fast eingeplant werden muss.

Mit einem Torverhältnis von 29:45 liegen die Zebras deutlich im negativen Bereich und bringen vor allem in der Offensive zu wenig PS auf die Straße. In den letzten sechs Spielen gelang nur ein Sieg, wobei in diesem Zeitraum kein Spiel gegen eine Top-8-Mannschaft der italienischen Liga anstand. Die Mannschaft von Trainer Gabriele Cioffi ist der unangefochtene Meister der Unentschieden in dieser Spielzeit und kommt in 30 Partien schon auf 16 Remis.

Inter Mailand scheint in dieser Saison in der heimischen Liga etwas unterfordert zu sein und legt zumeist eine beeindruckende Dominanz und vor allem Effizienz an den Tag. Mit 73 Treffern bei nur 14 Gegentoren können die Nerazzurri eine geradezu absurde Torbilanz von plus 59 vorweisen.

Der mit Abstand beste Offensivspieler der Mailänder in dieser Saison ist wieder einmal Lautaro Martinez. Der Argentinier kommt auf 23 Treffer in 27 Spielen, konnte in den vergangene drei Partien jedoch keinen Torerfolg mehr verzeichnen. Neuzugang Marcus Thuram kann in seiner Debütsaison ebenfalls überzeugen und kommt auf zehn Treffer und ebenso viele Torvorlagen.

Udinese - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Udinese: 1:1 Sassuolo (A), 0:2 FC Turin (H), 1:2 Lazio Rom (A), 1:1 Salernitana (H), 0:2 Genua (A).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:0 Empoli (H), 1:1 SSC Neapel (H), 1:2 Atletico Madrid (A), 1:0 Bologna (A), 2:1 Genua (H).

Letzte 5 Spiele Udinese vs. Inter Mailand: 0:4 (A), 1:3 (A), 3:1 (H), 1:2 (H), 0:2 (A).



Udinese verlor vier der letzten zehn Spiele und konnte nur zwei Siege feiern. Der 1:0 Erfolg gegen Rekordmeister Juventus Turin war dabei aller Ehren wert. Der kommende Gegner aus Mailand ist jedoch in dieser Saison noch deutlich stärker einzuschätzen. In den letzten sechs Partien zwischen Udinese und Inter Mailand mussten die Schwarz-Weißen fünf Niederlagen hinnehmen, konnten jedoch immerhin ein Heimspiel für sich entscheiden.

In diesen Partien wurden die Fans im Stadion jeweils mit einigen Toren beglückt, sodass die beiden Mannschaften im Schnitt 3,8 Treffer auflegen konnten. Ob diese Marke in der kommenden Begegnung erreicht werden kann, mag ob der defensiven Dominanz der Nerazzurri in der laufenden Saison bezweifelt werden. Wer - wie wir - keine absolute Tor-Explosion erwartet, könnte sich bei Top-Anbieter ODDSET für eine „Sieg Inter Mailand & Unter 4,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 1,80 entscheiden.

Unser Udinese - Inter Mailand Tipp: Inter Mailand gewinnt zu Null

Der Football Club Internazionale Milano schwebt in dieser Saison über allen anderen Teams der heimischen Liga, wird auf dem Weg zum 20. Meistertitel nicht mehr aufzuhalten sein und somit in dieser Hinsicht den Erzrivalen von AC Milan als Rekordmeister überholen können. Der kommende Gegner Udinese kann zwar ein unangenehmer Widersacher sein, sollte gegen die Dominanz von Inter aber in allen Bereichen des Feldes kaum eine Chance haben. Die Schwarz-Blauen konnten in dieser Saison 19 der 30 Spiele ohne einen Gegentreffer gewinnen. Wir erwarten im Spiel gegen Udinese Calcio ein ähnliches Ergebnis.