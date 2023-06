Udinese - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 04.06.2023

Unser Udinese - Juventus Tipp zum Serie A Spiel am 04.06.2023 lautet: Es gibt mindestens zwei Tore, aber keinen Heimsieg für Udine zum Saisonabschluss.

Wie geht es mit Juventus weiter? Das werden die kommenden Wochen zeigen und wird sicherlich auch davon abhängen, ob die Alte Dame doch noch die Europa League erreicht. Dafür ist ein Sieg im letzten Saisonspiel bei Udinese jedenfalls Pflicht. Doch zuletzt enttäuschte Juve auf ganzer Linie. Wir sichern uns daher ein wenig ab und entscheiden uns für den Tipp „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“, der bei Betano eine Quote von 1,65 bringt.

Darum tippen wir bei Udinese vs Juventus auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“

Udinese vs Juventus Quoten Analyse:

Bedenkenlos eine Wette platzieren? Das geht bei einigen Wettanbietern mit Gratiswetten . Auch Betano bietet eine solche an. Im Spiel Juves in Udine sehen die Bookies die Alte Dame vorne. Wetten auf einen Auswärtssieg liefern Quoten bis 1,98. Mit einem erfolgreichen Tipp auf den Heim-Dreier kann man seinen Einsatz fast vervierfachen.

Ein allzu torreiches Match erwarten die Bookies nicht. Die Wette auf Über 2,5 Tore bringt Quoten bis 1,90. Die Gegenwette, also Unter 2,5 Tore, liefert sogar geringfügig kleinere Werte. Dass beide Teams treffen, halten die Buchmacher angesichts von Quoten um 1,77 für wahrscheinlicher, als dass nur höchstens eine Mannschaft trifft. Hierfür gibt es eine 1,93.

Udinese vs Juventus Prognose: Alte Dame drückt aufs Gas

Udinese hat den Saisonausklang offenbar schon vor ein paar Wochen eingeläutet. Die letzten drei Partien hat der Klub alle verloren. Nach zwei Zu-Null-Pleiten bei der Fiorentina und gegen Lazio, verlor man am vergangenen Wochenende bei Salernitana trotz einer 2:0-Führung am Ende mit 2:3.

Vor dem letzten Spieltag stehen die Bianconeri auf dem zwölften Platz, was auch das Höchste der Gefühle ist. Auf der anderen Seite kann es im schlimmsten Fall aber auch nur noch einen Platz runter gehen. Von den letzten sechs Ligaspielen haben die Friulani nur eines gewonnen und vier verloren.

Daheim waren sie von Ende Januar bis Anfang Mai in acht Spielen in Folge ungeschlagen geblieben - eine starke Serie, auch wenn mit drei weniger als die Hälfte dieser Heimspiele gewonnen wurde. Doch selbst diese Serie riss in der letzten Heim-Partie, die gegen Lazio Rom mit 0:1 verloren ging.