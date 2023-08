Udinese - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 20.08.2023

Das war in vielen Fällen ausreichend, unter anderem in beiden Ligaspielen gegen Udinese. Den kleinen Zebras fiel zuletzt wenig gegen den italienischen Rekordmeister ein. Zudem sind Erinnerungen an den letzten Erfolg gegen Juventus schon verblasst (2020). Unser Tipp: “Sieg Juve“ mit einer Quote von 1,85 bei Admiralbet.