Udinese - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 07.01.2024

Unser Udinese - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 07.01.2024 lautet: Maurizio Sarri beschäftigt sich schon lange mit der fehlenden Torausbeute seiner Mannschaft. Möglicherweise lösten die letzten beiden Ligaspiele die Ladehemmungen im Angriff. Unser Wett Tipp heute fällt jedenfalls torreich aus.

Weder Udinese Calcio noch Lazio Rom können bislang von einer soliden Spielzeit sprechen. Die Hausherren befinden sich vor dem letzten Spieltag der Hinrunde nur drei Zähler über dem Strich. Die Gäste aus Rom haben im Mittelfeld der Serie A ein Heim gefunden. Speziell an den vergangenen Spieltagen verzeichneten beide Teams einen Aufwärtstrend. Udinese ist seit drei Ligaspielen ungeschlagen, die Römer reisen mit zwei Siegen in Folge an.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 2,20 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Udinese vs Lazio Rom auf „Über 2,5 Tore“:

Udinese beendete 5 der letzten 6 Ligaspiele mit Über 2,5 Toren.

Lazio Rom erzielte an den vergangenen beiden Spieltagen jeweils Über 1,5 Tore.

Die Hausherren erzielten in 3 ihrer letzten 5 Begegnungen der Serie A Über 1,5 Tore.

Udinese vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Im Laufe der ersten 18 Spieltage ernteten Maurizio Sarri und seine Mannschaft zehn Punkte mehr (27) als die Gastgeber aus Udine (17). Daher halten wir Siegquoten bis 2,25 für besser als erwartet und würden dafür einen Wettgutschein einsetzen.

Die kleinen Zebras gewannen am vergangenen Spieltag mit 3:0 gegen Bologna. Eine Stärkung zur richtigen Zeit, denn die Abstiegsränge sind nur noch drei Zähler entfernt. Fahren die Bianconeri ihren zweiten Sieg in Folge ein, könnt ihr euch jetzt noch rechtzeitig mit Wettquoten von 3,40 bis 3,50 einkleiden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Udinese vs Lazio Rom Prognose: Die Offensive Lazios ist erwacht

Die Auswärtsspiele von Lazio Rom waren bislang in der Regel recht zähe Angelegenheiten. Selten wartete ein Torreigen auf das zahlende Publikum, welches pro Gastauftritt der Biancocelesti nur 2,44 Tore zu sehen bekam. Die Römer selbst erzielten bis zu dieser Partie nur zehn Tore in neun Auswärtsspielen.

Zwischen dem zehnten und 16. Spieltag erzielte die Sarri-Elf in keiner Begegnung Über 1,5 Tore, gewann nur zwei Partien und stürzte in der Tabelle ins Mittelmaß ab.

Zuletzt breiteten die Adler jedoch ihre Flügel aus, zeigten eine starke Reaktion und flogen wieder in die Lüfte. Zwei Siege in Folge, in denen jeweils Über 1,5 Tore durch die Römer erzielt wurden, sind ein klares Indiz für die ansteigende Formkurve der Gäste.

Im letzten Duell mit Frosinone jubelten die Sarri-Schützlinge erst zum zweiten Mal in dieser Saison über drei Treffer. Am Spieltag zuvor zeigten die Römer ebenfalls eine starke Leistung (2:0 vs. Empoli) und erspielten sich Chancen im Wert von 2,34 erwartbaren Toren.

Udinese - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Udinese: 3:0 Bologna (H), 1:1 FC Turin (A), 2:2 Sassuolo (H), 0:4 Inter (A), 3:3 Hellas Verona (H).

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 3:1 Frosinone (H), 2:0 Empoli (A), 0:2 Inter (H), 0:2 Atletico Madrid (A), 1:1 Hellas Verona (A).

Letzte 5 Spiele Udinese vs. Lazio Rom: 0:1 (H), 0:0 (A), 1:1 (H), 0:1 n.V. (A), 4:4 (A).

Die letzten Begegnungen der Hausherren tragen ebenfalls einen großen Anteil zu unserer anvisierten Wette auf „Über 2,5 Tore“ bei. Fünf der vorangegangenen sechs Ligaspiele von Udinese Calcio wurden mit Über 2,5 Toren in der Begegnung abgepfiffen.

Zudem wurde das letzte Heimspiel gegen den FC Bologna zu einem Fest, indem die Friulaner drei Tore erzielten und den Tabellenvierten ohne Punkt- und Torerfolg auf die Heimreise schickten.

Des Weiteren schlugen die letzten drei Heimspiele alle erfolgreich den Kurs auf Über 2,5 Tore in der Partie ein. Das stärkt unseren Eindruck, in dieser Begegnung etwas mehr Tore zu erwarten.

Eine weitere Entwicklung der vorangegangenen Partien der Friulaner ist ein Treffer auf beiden Seiten. Fünf der vorherigen sieben Spieltage der Hausherren endeten mit „Beide Teams treffen“. Nehmt ihr diese Wette auch für das Duell mit Lazio Rom ins Visier, könnt ihr euch mit einer Quote von 1,90 und diesem Interwetten Gutschein ausstatten.

Unser Udinese - Lazio Rom Tipp: Über 2,5 Tore

Lazio Rom kann die Kugel ansehnlich durch die eigenen Reihen laufen lassen und sich viele Chancen erspielen. Aus dem laufenden Spiel heraus erzielten nur vier Mannschaften mehr erwartbare Tore als die Sarri-Schützlinge (18,08 xG). Gepaart mit der ansteigenden Formkurve erwarten wir erneut mindestens zwei Treffer der Gäste. Udinese zeigte am letzten Spieltag, dass auch ein Top-Team wie Bologna (4.) mit 3:0 aus dem Stadion gefegt werden kann.