Udinese - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 04.05.2023

Unser Udinese - Neapel Tipp zum Serie-A-Spiel am 04.05.2023 lautet: Der erste Meistertitel seit 33 Jahren ist nur noch eine Frage der Zeit. Bereits ein Punktgewinn in diesem Spiel würde dem Warten ein Ende setzen.

Die frenetischen Fans des SSC Neapel hatten am vergangenen Wochenende alles für eine gigantische Meister-Party vorbereitet. Ein spätes Unentschieden verschob die Feierlichkeiten allerdings. Zu Gast bei Udinese Calcio peilen Luciano Spalletti und seine Profis den neunten Auswärtssieg in Folge sowie den Titelgewinn an. Die kleinen Zebras aus Udinese belegen in der Rückrundentabelle Rang 15 und gehen als Außenseiter auf das Feld. Bei Bwin setzen wir zu einer Quote von 1,80 auf einen Sieg des Tabellenführers.