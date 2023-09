Ukraine - England Tipp, Prognose & Quoten | 09.09.2023

Unser Ukraine - England Tipp zum EM Quali Spiel am 09.09.2023 lautet: Ende März verlor die Ukraine das erste Qualifikationsspiel gegen England chancenlos mit 0:2. Die letzten Leistungen der Three Lions waren souverän, sodass wir keine Überraschungen erwarten.

Die Gruppe C der EM-Qualifikation 2024 liegt fest in den Händen der Three Lions. England hat sich bisher kaum etwas zu Schulden kommen lassen und zuletzt drei Zu-Null-Siege in Serie gefeiert. Zurzeit kann keiner ein besseres Torverhältnis als England vorweisen (+14).

Auf dem Papier hat die Ukraine ein Heimspiel vor der Brust, doch ausgetragen wird das Duell mit England in Polen. Nach der Niederlage gegen England (0:2) haben die Gelb-Blauen ihre Pflichtaufgaben gegen Nordmazedonien (3:2) und Malta (1:0) nur mit Mühe bewältigt. Unser Tipp lautet daher: „England gewinnt ohne Gegentor“ mit einer Quote von 2,20 bei Mobilebet.

Darum tippen wir bei Ukraine vs England auf „England gewinnt ohne Gegentor“:

England hat die letzten 3 Qualifikationsspiele ohne Gegentor gewonnen.

England hat in 4 der letzten 5 direkten Duelle mit den Gelb-Blauen kein Gegentor kassiert.

England hat pro Spiel 7,5 Torschüsse abgegeben (3.) - Ukraine steht bei 3,7 Torschüssen pro Partie (31.)

Ukraine vs England Quoten Analyse:

Der Weltranglisten-Vierte führt die Gruppe C der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 mit sechs Punkten Vorsprung souverän an. In der Folge lassen sich die Favoritenrolle und Siegquoten bis 1,47 trotz eines Auswärtsspiels einwandfrei erklären.

Zu Gast beim ersten Verfolger aus der Ukraine können die Three Lions ihren Vorsprung an der Spitze sogar ausbauen. Für die Buchmacher ist ein Auswärtssieg um ein Vielfaches wahrscheinlicher als ein Heimsieg der Ukrainer. Setzt ihr lieber auf den Underdog aus der Ukraine, warten auch bei den Wettanbietern ohne Steuern Quoten zwischen 6,50 und 7,80.

Ukraine vs England Prognose: Ein chancenloser Verfolger

Die Differenz der gesammelten Punkte mal beiseite geschoben, kommt es in Polen zum Spitzenspiel zwischen dem ersten Verfolger (Ukraine) und dem Tabellenführer (England). Zusätzliche Spannung an der Spitze erwarten wir nach diesem Duell allerdings nicht. England ist mit vier Siegen aus vier Spielen seiner Favoritenrolle bisher ohne Ausnahmen gerecht geworden.

Darin eingebettet ist der erste Vergleich zwischen der Ukraine und England. Im vollgepackten Wembley-Stadion ließen die Three Lions keine Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen und siegten letztlich ungefährdet mit 2:0. Hauptdarsteller dieser Begegnung waren Harry Kane und Bukayo Saka.

Die beiden Offensivspieler erzielten gegen die Ukraine jeweils einen Treffer. Gemeinsam haben Kane und Saka neun der 15 erzielten Tore für England auf dem Konto. Damit hat das Duo mehr als doppelt so viele Tore wie die gesamte ukrainische Auswahl (4) in der bisherigen Qualifikation erzielt.

Im Vergleich aller Teams der EM-Quali hat England die meisten Tore pro Spiel erzielt (3,8), die zweitmeisten erwartbaren Tore fabriziert (11,3 xG) und die drittmeisten Torschüsse pro Partie (7,5) abgegeben. Gareth Southgate kann sich definitiv auf seine Spieler verlassen.

Ukraine - England Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ukraine: 1:0 Malta (H), 3:2 Nordmazedonien (A), 3:3 Deutschland (A), 0:2 England (A), 2:0 Brentford (A).

Letzte 5 Spiele England: 7:0 Nordmazedonien (H), 4:0 Malta (A), 2:0 Ukraine (H), 2:1 Italien (A), 1:2 Frankreich (H).

Letzte 5 Spiele Ukraine vs. England: 0:2 (A), 0:4 (H), 0:0 (H), 1:1 (A), 0:1 (A).

England hat nicht nur drei Qualifikationsspiele in Folge ohne Gegentor gewonnen, sondern ebenso in vier der letzten fünf Aufeinandertreffen mit der Ukraine kein Gegentor kassiert. Die letzten beiden direkten Duelle (2:0, 4:0) konnte die Auswahl von Gareth Southgate jeweils souverän mit einem Zu-Null-Sieg abschließen.

Einige Statistiken fallen bei den Gelb-Blauen deutlich schwächer aus. Das Team von Oleksandr Petrakov hat 4,6 xG erzielt (21.), 3,7 Torschüsse pro Spiel abgegeben (31.) und im Gegensatz zu England (21,4 Prozent) eine deutlich schwächere Schussverwandlungs-Quote (10,4 Prozent).

Der letzte Vergleich zwischen der Ukraine und England ist erst wenige Monate her. Damals dominierten die Three Lions das Geschehen. Neben einem eindeutigen Vorteil in den erwartbaren Toren (2,08:0,11 xG pro England) hatte die Southgate-Auswahl deutlich mehr Schüsse (18:3) und Großchancen (5:0) im Statistikbogen stehen. Das führt uns zu einer weiteren Wettmöglichkeit. Halten die Gäste ihre gute Form, sind sie in unseren Augen zu Über 2,5 Toren fähig. Das würde euch bei Mobilebet zu einer Quote von 2,85 führen!

Unser Ukraine - England Tipp: England gewinnt ohne Gegentor

England hat in der gesamten Qualifikation erst 1,6 erwartbare Gegentore zugelassen (5.). Im Hinspiel hielten die Three Lions das Gegenüber aus der Ukraine bei 0,11 xG. Ein Sieg des Favoriten ist bei der Kombination aus Torschüssen (7,5 pro Spiel) und Schussverwandlungs-Quote (21,4 Prozent) quasi eingeloggt, ein Gegentor kann voraussichtlich ebenfalls verhindert werden.