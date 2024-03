Ukraine – Island Tipp, Prognose & Quoten | 26.03.2024

Unser Ukraine - Island Sportwetten Tipp zum EM 2024 Playoffs Spiel am 26.03.2024 lautet: Beide Mannschaften erheben Anspruch auf die Endrunde und wollen sich im Playoff-Finale durchsetzen. In unserem Wett Tipp heute sehen wir keinen Favoriten, räumen aber beiden Nationen die Chance auf Tore ein.

Die Ukrainer zeigten zuletzt gegen Bosnien im Halbfinale der EM 2024 Playoffs Moral und drehten einen zeitigen Rückstand, um sich am Ende mit 2:1 durchzusetzen. Island bot gegen Israel eine Galavorstellung und fuhr nach 90 Minuten einen souveränen 4:1-Triumph ein. Überragender Mann war mit drei Toren Albert Gudmundsson. Ob der 26-jährige Angreifer vom FC Genua dem Match gegen die Ukraine seinen Stempel aufdrücken kann, bleibt abzuwarten.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,00 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Ukraine vs Island auf „Beide Teams treffen“:

Die Ukraine erzielte in der Qualifikation 13 Tore und traf in 7 von 9 Begegnungen.

Island ist auswärts nicht zu unterschätzen und verbuchte 14 Tore in 6 Duellen.

Beide Konkurrenten wollen zur EM und werden den Weg nach vorne suchen.

Ukraine vs Island Quoten Analyse:

Die Ukraine Island Quoten am Markt „1x2″ sprechen eine recht deutliche Sprache und deuten auf einen Sieg der Ukrainer, die das Match im Stadion Wrocław in Polen austragen, hin. Der „Heimsieg“ wird mit einer durchschnittlichen Quote von 1,65 bewertet.

Sollten sich die Isländer am Ende durchsetzen, steht teilweise mehr als der fünffache Wetteinsatz im Raum. Im Allgemeinen tendieren die Wettanbieter zu einem defensiv geführten Kräftemessen, das weniger als 2,5 Tore mit sich bringt. Entgegen unserer Ukraine Island Prognose rechnen die EM 2024 Wettanbieter nicht zwangsläufig mit Toren auf beiden Seiten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ukraine vs. Island Prognose: Löst Island zum 2. Mal das EM-Ticket?

Im Zuge der EM-Qualifikation hatte die Ukraine keine einfachen Aufgaben in Gruppe C zu bewältigen. In dieser war die Konkurrenz mit England, Italien, Nordmazedonien und Malta keineswegs zu verachten.

Nach acht Gruppenspielen standen immerhin vier Siege zu Buche. Darüber hinaus führten die Duelle mit Italien und Tabellen-Primus England jeweils zu einem Remis und einer Niederlage.

In der EM-Quali reichte es jedoch hinter England und Italien nur für Rang 3. Auch in der UEFA Nations League sprang hinter Schottland lediglich Platz 2 heraus. Da die „Bravehearts“ das Ticket für die EM-Endrunde aber direkt über die Quali lösten, rückten die Ukrainer als Gruppenzweiter in die Playoffs nach. Das Halbfinale führte dank zwei später Tore zu einem knappen 2:1-Triumph in Bosnien-Herzegowina.

In der gesamten Qualifikation wurde nur gegen Italien (0:0) und England (0:2) ein eigener Treffer verpasst. Die Offensive konnte generell mit 13 Toren durchaus überzeugen. Lediglich ein Drittel der Paarungen endete mit weißer Weste.

Ukraine - Island Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ukraine: 2:1 Bosnien-Herzegowina (A), 0:0 Italien (H), 3:1 Malta (A), 2:0 Nordmazedonien (H), 1:2 Italien (A).

Letzte 5 Spiele Island: 4:1 Israel (A), 2:0 Honduras (A), 1:0 Guatemala (A), 0:2 Portugal (A), 2:4 Slowakei (A).

Letzte Spiele Ukraine vs. Island: 0:2 (A), 1:1 (H), 1:0 (A), 1:1 (H).

Island stand im Rahmen der Qualifikation das Glück zur Seite. In der EM-Quali-Gruppe J reichte es hinter Portugal, der Slowakei und Luxemburg nur für den vierten Tabellenplatz. Die Qualifikation wurde mit lediglich zehn erbeuteten Punkten aus zehn Duellen deutlich verpasst.

Selbst in der UEFA Nations League landeten die Isländer in der Liga B hinter Israel nur auf Rang 2. Da jedoch ein Großteil der Liga A direkt das Ticket für die EURO 2024 in Deutschland löste, rutschte Island aus der Liga B in die Playoffs nach und bot prompt im Halbfinale gegen Israel eine Galavorstellung, die zu einem 4:1 führte. Sollte die Ukraine bezwungen werden, wäre die zweite EM-Teilnahme in der Verbands-Geschichte fix.

Ob es am Ende für einen Sieg reicht, ist mehr als fraglich. Dennoch legten die Isländer mit 21 Toren in elf Spielen einen gewissen Zug zum gegnerischen Gehäuse an den Tag. Lediglich in drei der insgesamt elf Qualifikations-Spiele wurde ein eigener Treffer verpasst. Die Defensive steht ebenfalls nicht sicher und muss sich 17 Gegentore im Turnierverlauf ankreiden lassen. Nur drei der insgesamt elf Begegnungen führten zu einem „Clean Sheet“.

Unser Ukraine – Island Tipp: Beide Teams treffen

Vom Kader-Marktwert sind die Ukrainer den Isländern deutlich überlegen und zeigen somit mehr Qualität in den eigenen Reihen auf. Dennoch dürfen die Gäste keineswegs unterschätzt werden. Sie gelangen über den Teamspirit und ihre Moral zu Torchancen. Zudem sorgte Angreifer Albert Gudmundsson zuletzt mit einem Dreierpack für Aufsehen. Beide Mannschaften untermauerten in der EM-Quali mit 13 (Ukraine) bzw. 17 Toren (Island) ihren Offensivdrang und werden auch diesmal mindestens einen Treffer verbuchen.