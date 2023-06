Ukraine - Kroatien Tipp, Prognose & Quoten | 21.06.2023

Unser Ukraine - Kroatien Tipp zum U21-EM Spiel am 21.06.2023 lautet: In diesem Sechs-Punkte-Spiel kommen beide Teams zum Torerfolg.

Am Mittwoch fällt der Startschuss für die U21-EM in Rumänien und Georgien. Los geht es mit den vier Partien aus den Gruppen A und B, zu denen auch die Begegnung zwischen der Ukraine und Kroatien gehört. In einer Gruppe mit Spanien könnte hier bereits eine Vorentscheidung im Kampf um Platz 2 und damit die K.o.-Phase fallen. Wir entscheiden uns für den Tipp „Beide treffen“. Hierfür gibt es bei Bet3000 eine Quote von 1,90.

Darum tippen wir bei Ukraine vs Kroatien auf „Beide treffen“

Die Ukraine konnte in den letzten 15 Länderspielen treffen



Kroatien hat in den letzten 20 Länderspielen nur zweimal nicht getroffen



Beide haben nur eines ihrer letzten 7 Länderspiele verloren



(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ukraine vs Kroatien Quoten Analyse:

Mit der Bet3000 App lässt sich ganz unkompliziert eine Wette zu dieser Partie abgeben - zum Beispiel auf einen Sieg Kroatiens. Eine solche Wette bringt bei den Buchmachern Quoten um 2,25, womit die jungen Vatreni gemessen an eben jenen Wettquoten als leichter Favorit in die Begegnung gehen.

Mit einem erfolgreichen Tipp auf die Ukraine kann man einen Einsatz etwas mehr als verdreifachen. Allzu viele Treffer erwarten die Wettanbieter dabei nicht. Das Over 2,5 knackt die Marke von 2,00 und auch die Wettoption „Beide treffen“ kratzt an diesem Wert. Dabei zeigten sich beide Nationen zuletzt durchaus in Torlaune.

Ukraine vs Kroatien Prognose: Chancen hüben wie drüben

Trotz einer hervorragenden 7-2-1-Bilanz belegte die U21 der Ukraine in der Qualifikation zur EM nur Rang 2 hinter Frankreich und musste den Umweg über die Playoffs gehen. Dort ging es gegen Slowenien und nach dem 2:3 im Hinspiel auswärts sah es zunächst nicht allzu gut aus. Doch keine Woche später gab es auf neutralem Boden ein klares 3:0.

Erst zum dritten Mal qualifizierte sich eine U21 der Ukraine für eine Europameisterschaft. Bei der ersten Teilnahme 2006 ging es direkt bis ins Finale, wo man gegen die Niederlande mit 0:3 klar den Kürzeren zog. Bei der zweiten und letzten Teilnahme 2011 war nach nur einem Remis und zwei Pleiten schon in der Gruppenphase Schluss.

Die Vorbereitung auf das nun anstehende Turnier war positiv. In sechs Testspielen gab es nur eine 1:3-Pleite gegen Italien. Ansonsten gab es zwei Siege und drei Remis. In der vergangenen Woche schlugen die Ukrainer erst Kuwait mit 2:0, ehe sie sich mit einem 2:2 von der Auswahl Irlands trennten.

Für einen Treffer war die Mannschaft von Trainer Ruslan Rotan zuletzt immer gut. Genauer gesagt traf die U21-Nationalmannschaft der Ukraine in den letzten 15 Länderspielen immer. Star des Teams ist ohne Wenn und Aber Mykhailo Mudryk, der seine Brötchen bei Chelsea verdient, in seiner Premierensaison bei den Blues allerdings nicht allzu gut wegkam.

Ukraine - Kroatien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ukraine: 2:2 Irland (Test, N), 2:0 Kuwait (Test, N), 1:3 Italien (Test, A), 3:2 Dänemark (Test, N), 1:1 Georgien (Test, A)



Letzte 5 Spiele Kroatien: 2:1 England (Test, N), 0:0 Israel (Test, N), 1:1 Österreich (Test, H), 3.1 Polen (Test, H), 1:2 n.V., 5.4 n.E. Dänemark (EMQ, A)



Letzte Spiele Ukraine vs Kroatien: 1:1 (EMQ, A, 2014), 0:2 (EMQ, H, 2013), 2:1 (Test, A, 2011), 2:1 (EMQ, A, 2006)



Die Auswahl Kroatiens sorgte im letzten Testspiel vor der EM für ein dickes Ausrufezeichen. Denn sie schlug die U21 Englands, die zu den absoluten Turnierfavoriten zählt, mit 2:1. Damit blieben die jungen Vatreni auch im vierten Spiel nach der geglückten Qualifikation ohne Pleite. Dabei war die Quali im wahrsten Sinne des Wortes geglückt.

Denn nach Platz 2 hinter Norwegen musste auch Kroatien in die Playoffs. Im Rückspiel in Dänemark schossen die Karierten erst in der 84. Minute das Tor zum 1:2, das sie nach dem 2:1-Hinspielerfolg in die Verlängerung und später ins Elfmeterschießen brachte. Dort behielten sie die Oberhand und qualifizierten sich zum insgesamt fünften Mal für eine EM.

Ihren größten Erfolg feierten die Kroaten bei der EM 2021 vor zwei Jahren, als sie im Viertelfinale erst in der Verlängerung an Rekordsieger Spanien scheiterten. Bei den drei Teilnahmen in den Jahren 2000, 2004 und 2019 war die Reise stets in der Gruppenphase zu Ende. Diesmal will man es der A-Nationalmannschaft gleichtun und mehr erreichen.

Von den letzten sieben Partien hat Kroatien, wenn man denn so will, nur das Playoff-Rückspiel gegen Dänemark verloren, in dem es nach Verlängerung 2:1 für die Dänen stand. Ansonsten gab es vier Siege und zwei Remis. Auch die Vatreni zeigten sich zuletzt treffsicher. In ihren letzten 20 Länderspielen haben sie nur zweimal nicht treffen können.

Unser Ukraine - Kroatien Tipp: Beide treffen

Wir finden es schon ein wenig verwunderlich, dass die Quoten für die Wettoption „Beide Teams treffen“ so nah an der Marke von 2,00 sind. Mit Rekordsieger Spanien in der Gruppe kommt dem direkten Duell zwischen der Ukraine und Kroatien eine besondere Bedeutung zu, da beide Teams vor dem vierten Gruppenmitglied Rumänien als potentieller Zweiter gehandelt werden. Mit einem Dreier hat der Sieger jedenfalls beste Chancen auf die K.o.-Phase. Insofern darf man auch erwarten, dass beide Konkurrenten gewinnen wollen. Dass sie Tore schießen können, haben zuletzt jedenfalls beide Mannschaften bewiesen.