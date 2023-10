Ukraine – Nordmazedonien Tipp, Prognose, Quoten| 14.10.23

Unser Ukraine - Nordmazedonien Tipp zum EM Quali Spiel am 14.10.2023 lautet: Wir sehen die Ukrainer diesmal in der Favoritenrolle und rechnen mit einem Erfolgserlebnis.

Die Ukraine hatte kürzlich mit Italien keinen leichten Gegner vor der Brust. Frühzeitig lagen die Gäste mit 0:2 hinten. Wenngleich Andriy Yarmolenko kurz vor der Pause verkürzte, reichte es am Ende nicht mehr zum Ausgleich. Nordmazedonien gestaltete zuletzt das Match in Malta siegreich und setzte sich mit 2:0 durch. Bereits vor der Pause wurden durch die Treffer von Eljif Elmas und Jovan Manev die Weichen auf Sieg gestellt.

Aufgrund der größeren Qualität in den eigenen Reihen visieren wir einen Triumph der Ukrainer an. Für diesen Spielausgang gewährt AdmiralBet eine Quote von 1,62.

Darum tippen wir bei Ukraine vs Nordmazedonien auf „Sieg Ukraine“:

Die Gelb-Blauen sind auf neutralem Boden nach wie vor ungeschlagen in der EM-Qualifikation (1S, 1U).

Nordmazedonien verlor bereits das Hinspiel zuhause mit 2:3.

Spielerisch sind die Osteuropäer den Gästen in sämtlichen Belangen überlegen und liegen im FIFA-Ranking auf Rang 24 und somit 42 Plätze vor Nordmazedonien.

Ukraine vs Nordmazedonien Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine klare Tendenz in Richtung Sieg Ukraine ab. Dieser bringt im Durchschnitt eine Ukraine Nordmazedonien Wettquote von 1,62 mit sich. Absolut nachvollziehbar, da die „Schowto-blakytni“ die letzten vier Begegnungen gegen Nordmazedonien siegreich gestalteten.

Wer auf einen Triumph der Nordmazedonier setzt, darf sich beim von uns getesteten Wettanbieter AdmiralBet über den 5,50-fachen Wetteinsatz freuen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ukraine vs. Nordmazedonien Prognose: Ukraine träumt von der EM 2024

Dreimal konnten die Ukrainer bisweilen das Ticket für eine EM-Endrunde lösen. Die erste Teilnahme wurde 2012 bewerkstelligt. Im Anschluss waren die „Schowto-blakytni“ bei jeder EURO vertreten und erzielten 2021 mit dem Viertelfinal-Einzug den bisher größten Erfolg.

Die Qualifikation verlief suboptimal und bringt in der Gruppe C mit England und Italien zwei Mammut-Aufgaben mit sich. Nur zwei der fünf Qualifikations-Duelle waren bisher von Erfolg gekrönt (1U, 2N).

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Mut macht zumindest die bisherige Bilanz auf neutralem Boden. Mit einem Sieg und einem Remis sind die Mannen von Trainer Sergiy Rebrov, der erst im Juni dieses Jahres die Nachfolge von Interimstrainer Ruslan Rotan antrat, ungeschlagen. Lediglich beim 1:1 gegen England musste ein Gegentor im Stadion Breslau hingenommen werden.

Nordmazedonien nahm erstmals 2021 an einer EM-Endrunde teil, wusste in der Gruppe C gegen die starke Konkurrenz der Niederlande, Österreich und der Ukraine aber nicht zu überzeugen. Alle drei Gruppenspiele gingen verloren. Als Gruppenletzter mussten die Nordmazedonier sang- und klanglos die Zelte abbauen.

Ukraine - Nordmazedonien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ukraine: 1:2 Italien (A), 1:1 England (H), 1:0 Malta (H), 3:2 Nordmazedonien (A), 3:3 Deutschland (A).

Letzte 5 Spiele Nordmazedonien: 2:0 Malta (A), 1:1 Italien (H), 0:7 England (A), 2:3 Ukraine (H), 1:0 Färöer (H).

Letzte Spiele Ukraine vs. Nordmazedonien: 3:2 (A), 2:1 (H), 2:0 (A), 1:0 (H), 0:1 (A).

Immerhin trifft die Elf von Trainer Blagoja Milevski mit der Ukraine auf einen alten Bekannten. Die letzten vier direkten Kräftemessen gingen jedoch am Stück verloren. Obwohl sich drei der vier Partien mit einem Tor Unterschied recht spannend gestalteten, sind den Osteuropäern deutliche Vorteile zuzuschreiben.

Nordmazedonien hat jedoch zuletzt mit einem 2:0 gegen Malta Selbstvertrauen getankt. Geprägt wurde das Match durch den bei Trabzonspor unter Vertrag stehenden Enis Bardhi, der beide Tore vorbereitete. Zudem erzielte Napolis Mittelfeldakteur Eljif Elmas seinen dritten Treffer im Wettbewerb. Fast die Hälfte der Quali-Tore Nordmazedoniens gehen auf das Konto des 24-Jährigen. Wer dem Torjäger einen weiteren Treffer zutraut, kann seinen Ukraine Nordmazedonien Tipp mit einem Sportwetten Bonus absichern.

Unser Ukraine – Nordmazedonien Tipp: Sieg Ukraine

Die Vergangenheitswerte zeigen auf, dass sich die letzten Kräftemessen zwischen beiden Teams sehr eng gestalteten, am Ende aber im Regelfall Gelb-Blau die Oberhand behielt. Die „Schowto-blakytni“ zeichnen sich mit 279,5 Millionen Euro anhand des fünffachen Kader-Marktwerts von Nordmazedonien (55,45 Millionen) aus. Darüber hinaus sind die Gelb-Blauen im FIFA-Ranking 42 Plätze vor dem Underdog angesiedelt.