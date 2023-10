Ulm - Dresden Tipp, Prognose & Quoten | 15.10.2023

Unser Ulm - Dresden Tipp zum 3. Liga Spiel am 15.10.2023 lautet: Am Sonntag steigt das absolute Topspiel der 3. Liga! Die zweitplatzierten Spatzen aus Ulm empfangen Spitzenreiter Dynamo Dresden. Wir erwarten ein enges Spiel, in dem sich beide Rivalen nichts schenken.

Im Showdown zwischen den beiden Spitzenteams der 3. Liga geht es um die Tabellenführung. Während Dresden auch vor der Saison durchaus als Mitfavorit auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga gehandelt wurde, ist das starke Abschneiden von Aufsteiger Ulm eine faustdicke Überraschung. Vor allem zu Hause sind die Schwaben bisher eine Macht, während Dresden in den bisherigen Gastspielen nicht immer überzeugte.

Wir entscheiden uns daher für eine Wette auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Ulm vs Dresden auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Ulm ist in dieser Saison zuhause noch ungeschlagen und gewann 4 der 5 Heimspiele.

In Heimspielen von Ulm fielen im Schnitt 2,0 Tore.

Dresden konnte nur 2 der 5 Gastspiele der 3. Liga gewinnen (1U, 2N).

Ulm vs Dresden Quoten Analyse:

Der Spitzenreiter aus Sachsen geht laut den Buchmachern als leichter Favorit ins anstehende Duell, was die Quote von 2,15 für einen Auswärtssieg auf dem Drei-Weg-Markt zeigt. Dass Ulm den fünften Heimsieg in Folge einfährt, sehen die Bookies als etwas unwahrscheinlicher an und vergeben dafür eine Quote von 3,25.

Ein Blick auf die Über/Unter 2,5 Tore zeigt, dass auch die neuen Wettanbieter nicht unbedingt mit einer Flut an Treffern in der kommenden Begegnung rechnen. So liegen die Quoten für „Über 2,5 Tore“ mit 1,80 und „Unter 2,5 Tore“ mit 1,85 fast gleichauf.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ulm vs Dresden Prognose: Geht das Märchen vom Aufsteiger weiter?

SSV Ulm 1846 darf durchaus als die große Überraschung der bisherigen Drittliga-Saison gesehen werden. 20 Punkte sammelten die Schwaben in den ersten zehn Spielen und grüßen von Platz 2 der Tabelle. Dabei konnten die Spatzen vor allem zu Hause überzeugen und gewannen zuletzt vier Heimspiele in Folge mit einer starken Gesamt-Torbilanz von 7:1.

Insgesamt konnten die Mannen von Trainer Thomas Wörle in der laufenden Spielzeit den Ball 15 Mal im gegnerischen Tor versenken. Bester Torschütze ist Rechtsaußen Dennis Chessa mit fünf Treffern und einer Torvorlage.

Auch Dynamo Dresden konnte im heimischen Stadion noch nicht bezwungen werden und gewann alle fünf Heimspiele der bisherigen Saison. In der Ferne sammelten die Sachsen in den letzten beiden Spielen jedoch nur ein Unentschieden und eine Niederlage. Mit 22 Punkten thront das Team von Cheftrainer Markus Anfang jedoch weiterhin auf dem ersten Platz der Tabelle und ist auf dem besten Wege, die Mission Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga zu erfüllen.

Die meisten Scorerpunkte der Dresdner sammelten bisher die beiden Flügelspieler Dennis Borkowski mit drei Toren und zwei Assists und Tom Zimmerschied mit einem Treffer und schon fünf gesammelten Torvorlagen.

Ulm - Dresden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ulm: 2:1 Sandhausen (A), 1:0 1860 München (H), 0:4 Ingolstadt (A), 2:1 Essen (H), 2:0 Waldhof (A)

Letzte 5 Spiele Dresden: 0:0 1860 München (A), 2:1 Hallescher FC (H), 1:3 Essen (A), 2:1 Aue (H), 1:0 Lübeck (A)

Letzte Spiele Ulm vs. Dresden: -

In den Spielen von Ulm fallen im Schnitt 2,6 Tore in der laufenden Saison. Trainer Wörle lässt seine Mannen dabei bevorzugt in einer kompakten 3-4-3-Aufstellung antreten, die auch am kommenden Sonntag im Topspiel gegen Dresden zum Einsatz kommen dürfte.

In den ersten zehn Partien von Dynamo Dresden fielen im Schnitt 2,3 Tore, dabei stellen die Sachsen mit erst acht Gegentreffern mit Jahn Regensburg die geteilt stärkste Defensive der Liga. Das bevorzugte Spielsystem ist dabei eine offensiv ausgerichtete 4-3-3-Aufstellung, in der vor allem die starken Dresdner Außenstürmer zur Geltung kommen sollen.

Die beiden Teams spielten noch nie in ihrer Historie gegeneinander, es kommt am Sonntag also zu einer Premiere im deutschen Profi-Fußball. Wer einen Tipp auf die erste Partie zwischen Ulm und Dresden abgeben möchte, kann dies auch bequem per Handy über die Bet3000 App erledigen.

Unser Ulm - Dresden Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

In den ersten fünf Auswärtsspielen von Dresden fielen im Schnitt nur 1,6 Tore, wobei die Sachsen dabei nur vier Treffer erzielen konnten. Gegen sehr heimstarke Schwaben wird eine enorme Leistungssteigerung von Nöten sein, um mehr als einen Punkt mit nach Hause nehmen zu können. Die starken Leistungen von Ulm vor heimischem Publikum werden zudem auch noch dadurch unterstrichen, dass alle Spiele gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte absolviert wurden.