Ulm - Elversberg Tipp, Prognose, Quoten | 22.02.2025

Unser Ulm - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 22.02.2025 lautet: Eigentlich treffen hier Welten aufeinander, doch auch die SVE lässt oftmals die Konstanz vermissen. Nach zwei Siegen in Folge folgt im Wett Tipp heute trotzdem der dritte.

An diesem Samstag, den 22. Februar 2025, erwartet uns ein spannender Showdown in der 2. Bundesliga. Im Donaustadion trifft der heimische SSV Ulm auf den Favoriten SV Elversberg. Um 13:00 Uhr wird die Partie angepfiffen.

Ulm steht momentan auf Platz 17 der Tabelle und kämpft verzweifelt gegen den Abstieg. Mit nur 17 Punkten aus 22 Spielen benötigen sie in der Ulm Elversberg Prognose dringend einen Sieg. Im Gegensatz dazu ist Elversberg auf Platz 7 und hat 35 Punkte gesammelt. Die letzten fünf Begegnungen der Teams zeigen eine klare Dominanz von Elversberg, das auch in dieser Partie als Favorit gehandelt wird. Wir rechnen mit einem knappen Sieg für Elversberg, unterstützt durch ihre kürzliche Form und starke Leistung.

Daher lautet unser Ulm Elversberg Wett Tipp heute: “Sieg Elversberg” zu einer Quote von 2,35 bei Winamax .

Darum tippen wir bei Ulm vs Elversberg auf „Sieg Elversberg”:

Ulm vs Elversberg Quoten Analyse:

Für das bevorstehende Spiel zwischen Ulm und Elversberg tendieren wir zum Wett-Tipp “Sieg Elversberg”. Dieser Tipp wurde aufgrund der jüngsten Form und Leistung von Elversberg ausgewählt. In den Sportwetten Apps wird der Heimsieg des SSV mit Ulm Elversberg Quoten von 2,95 bewertet.