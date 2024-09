Ulm - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 14.09.2024

Unser Ulm - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 14.09.2024 lautet: Am 4. Spieltag erkämpfte sich der SSV Ulm den ersten Punkt (0:0 vs. Paderborn). Im Wett Tipp heute denken wir erneut an eine torarme Partie.