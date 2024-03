Ungarn – Kosovo Tipp, Prognose & Quoten | 26.03.2024

Unser Ungarn - Kosovo Sportwetten Tipp zum Freundschaftsspiel am 26.03.2024 lautet: Die Mitteleuropäer feierten kürzlich im Test gegen die Türkei einen knappen 1:0-Triumph und werden in unserem Wett Tipp heute gegen den Kosovo ebenfalls auf Sieg spielen.

In der Puskás Aréna (Budapest) gelten die Gastgeber als Favorit und werden in unserem Wett Tipp heute dieser Rolle auch gerecht. Interwetten stellt für den Heimsieg eine Quote von 1,67 in Aussicht.