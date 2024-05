Ungarn - Schweiz Info, Wetten & Vorschau | EM 2024

In unserer Ungarn - Schweiz Info, Wetten & Vorschau für das EM 2024 Spiel am 15.06.2024 findet ihr die relevantesten News, Zahlen und Fakten sowie alle Infos zur TV-Übertragung zum EM Spiel zwischen Ungarn und der Schweiz im Köln Stadion.

Sowohl Ungarn als auch die Schweiz gehören nicht zum Favoritenkreis bei der EM 2024 in Deutschland. Dennoch wachsen oftmals die sogenannten Underdogs im Laufe des Wettbewerbs über sich hinaus.

Beide Konkurrenten sind gewiss um einen erfolgreichen Turnierstart bemüht und werden nichts unversucht lassen, um das erste Spiel in der Gruppe mit Deutschland und Schottland siegreich zu gestalten.

Aufgrund der größeren spielerischen Klasse in den eigenen Reihen sehen wir die Schweizer in der leichten Favoritenrolle. Unsere Ergebnis-Vorhersage lautet: „Sieg Schweiz“ zu einer Quote von 2,25 bei Interwetten.

Ungarn - Schweiz: Alle EM 2024 Infos auf einen Blick:

Paarung: Ungarn vs. Schweiz

Runde: Gruppe A, 1. Spieltag

Datum: 15.06.2024

Uhrzeit: 15:00 Uhr

Spielort: Köln

Stadion: Köln Stadion

Zuschauer: 46.195

Übertragung TV: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1/ServusTV, SRF

Übertragung Stream: ORF TVTHEK, PLAY RSI, PLAY SRF, RTS 2, SRF Sport, Magenta TV

Schiedsrichter: -



Wann wird Ungarn vs Schweiz angepfiffen?

Die Paarung zwischen Ungarn und der Schweiz verkörpert das zweite EM-Spiel. Dieses findet am Samstag, dem 15. Juni 2024 ab 15:00 Uhr, in Köln statt. Da die Begegnung am frühen Nachmittag ausgetragen wird, handelt es sich um das erste Match am Samstag.

Als Austragungsstätte fungiert dabei das RheinEnergieSTADION in Köln, das aufgrund der Auflagen der UEFA als Köln Stadion geführt wird. Mehr als 46.000 Fußballbegeisterte dürfen dabei ihren Favoriten in der Spielstätte des 1. FC Köln unterstützen.

So seht ihr Ungarn - Schweiz live im TV oder Stream:

15.06.2024, 15:00 Uhr, Köln (15. Juni 2024, 15 Uhr, RheinEnergieSTADION, Köln)

Übertragung TV: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF

Übertragung Stream: ORF TVTHEK, PLAY RSI, PLAY SRF, RTS 2, SRF Sport, Magenta TV



In Deutschland hat sich die Telekom das Komplettpaket für die 51 EM-Spiele gesichert und überträgt somit auch die Begegnung zwischen Ungarn und der Schweiz. Dennoch mischen mit ARD und ZDF, die 34 EM-Begegnungen übertragen, und RTL, das sich die Rechte für 14 Spiele sicherte, drei weitere Sender mit.

Wesentlich einfacher ist die Übertragung in der Schweiz geregelt. Dort stellt die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) alle Spiele im Free-TV zur Verfügung.

In Österreich war der ORF einst für die Übertragung zuständig, mittlerweile hat aber ServusTV die Übertragungsrechte erworben. Dennoch überträgt der ORF 20 EM-Spiele. Zu diesen zählt unter anderem die Paarung zwischen Ungarn und der Schweiz.

Ungarn vs Schweiz: In welchem Stadion wird gespielt?

Bevor die Geißböcke in der kommenden Fußballsaison nach dem überraschenden Abstieg in die 2. Bundesliga um ihre Rückkehr kämpfen, finden eine Vielzahl spannender Begegnungen im RheinEnergieSTADION statt.

Neben dem EM-Duell zwischen Ungarn und der Schweiz fiebern mehr als 46.000 Fans in den Paarungen zwischen Schottland und der Schweiz, Belgien und Rumänien sowie England und Slowenien mit ihren Favoriten im Köln Stadion mit.

Zudem wird das EM-Achtelfinale am 30.06.2024 ab 21:00 Uhr im RheinEnergieStadion ausgetragen. Dort treffen der Sieger der Gruppe B und der Dritte der Gruppe A, D, E oder F aufeinander.

Ungarn Prognose: Überrascht der Underdog einmal mehr?

Bei der vergangenen Europameisterschaft startete Ungarn in der sogenannten Todesgruppe mit Frankreich, Deutschland und Portugal. Wenngleich das erste Gruppenspiel mit 0:3 gegen Portugal verloren ging, reichten zwei Remis gegen Frankreich (1:1) und Deutschland (2:2) am Ende nur für den letzten Tabellenplatz.

Die gesamte Qualifikation für die EM 2024 absolvierte die Elf von Trainer Marco Rossi ohne Niederlage und holte gegen Serbien, Montenegro, Litauen und Bulgarien fünf Siege und drei Remis. Mit 18 Punkten stand am Ende ein souveräner Gruppensieg zu Buche.

Ungarn nimmt bereits zum dritten Mal in Folge an einer EM-Endrunde teil. Nach 2016 und 2021 wurde auch 2024 das Ticket ohne Probleme gelöst. Obwohl die letzten Testspiele gegen den Kosovo (2:0) und die Türkei (1:0) erfolgreich gestaltet wurden, gehen die Ungarn in der Gruppe A eher als Underdog auf den Platz an der Sonne ins Rennen.

Schweiz Prognose: Patzt die Nati zum Auftakt?

Bei der WM 2022 bot die Schweiz in der Vorrunde starke Leistungen und nannte in der Gruppe G den zweiten Tabellenplatz hinter Brasilien ihr Eigen. Zwei Siege gegen Kamerun (1:0) und Serbien (3:2) reichten für den Einzug ins Achtelfinale. Dieses brachte aber gegen Portugal eine vernichtende 1:6-Niederlage mit sich.

Trotz des schwachen Abschneidens hielten die Verantwortlichen weiterhin an Murat Yakin als Trainer fest. Ein Umstand, der sich in der EM-Qualifikation nur bedingt auszahlte. Lediglich vier der zehn Qualifikationsspiele waren von Erfolg gekrönt (5U, 1N). 17 erbeutete Punkte reichten aber hinter Rumänien immerhin für einen soliden zweiten Platz und die direkte Qualifikation für die Endrunde.

Anhand der vergangenen beiden Testspiele standen die Eidgenossen vor allem defensiv sehr sicher und hielten sowohl gegen Dänemark (0:0) als auch Irland (1:0) einen „Clean Sheet“. Eben jene defensive Standfestigkeit dürfte auch gegen Ungarn gefragt sein.

Direktvergleich Ungarn vs Schweiz:

Zwölf Mal standen sich beide Konkurrenten in der Vergangenheit gegenüber. Dennoch ist zu erwähnen, dass etliche Duelle in weiter Ferne liegen. Nur zweimal trafen beide Nationen im letzten Jahrzehnt aufeinander.

Beide Paarungen wurden im Rahmen der WM-Qualifikation ausgetragen. Zweimal setzte sich die Schweiz dabei gegen Ungarn durch (5:2, 3:2). Auffällig ist, dass beide Paarungen mehr als 4,5 Tore mit sich brachten und auch diesmal auf eine offensive Angelegenheit hoffen lässt

Ungarn - Schweiz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ungarn: 2:0 Kosovo (H), 1:0 Türkei (H), 3:1 Montenegro (H), 2:2 Bulgarien (A), 2:2 Litauen (A).



Letzte 5 Spiele Schweiz: 1:0 Irland (A), 0:0 Dänemark (A), 0:1 Rumänien (A), 1:1 Kosovo (H), 1:1 Israel (A).



Letzte 5 Spiele Ungarn vs. Schweiz: 2:5 (A), 2:3 (H), 1:2 (A), 2:0 (H), 1:1 (H).



Bei genauerer Betrachtung des Direktvergleichs wird deutlich, dass Ungarn nur drei der bisherigen zwölf Kräftemessen mit der Nati gewonnen hat (3U, 6N). Der letzte Erfolg der Magyaren geht bereits auf 1998 zurück und kam mit 2:0 in einem Testspiel zum Vorschein.

EM 2024 Prognose der Buchmacher zu Ungarn - Schweiz

Die Buchmacher legen sich auf keinen klaren Favoriten in diesem Duell fest. Grundlegend dürften sich beide Konkurrenten zumindest laut Wettanbieter-Einschätzung auf Augenhöhe begegnen.

Nicht zwingend nachvollziehbar, da die Schweizer über mehr Qualität im eigenen Kader verfügen und die vergangenen drei direkten Aufeinandertreffen siegreich gestalteten. Ein weiteres Erfolgserlebnis bringt den durchschnittlich 2,20-fachen Wetteinsatz mit sich.

Ungarn spielte eine starke EM-Qualifikation und überstand alle acht Begegnungen ohne Niederlage. Eine Wette auf „Doppelte Chance 1X“ bringt teilweise mehr als den 1,7-fachen Wetteinsatz mit sich.

Obwohl die vergangenen beiden Aufeinandertreffen zwischen den Nationen zu mindestens fünf Toren führten, halten sich die Bookies am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ sämtliche Optionen offen.

Spannende EM 2024 Wetten für Ungarn - Schweiz

Wie bereits erwähnt, legen sich die Buchmacher auf keinen Favoriten in diesem Duell fest. Obwohl die Schweiz nur vier ihrer zehn EM-Quali-Duelle mit einem Erfolgserlebnis beendete, präsentierten sich die Eidgenossen zuletzt auf der Höhe und verloren keines der jüngsten beiden Testspiele gegen Dänemark und Irland.

Beide Nationen werden die Paarung vermutlich aus einer tiefstehenden Defensive heraus gestalten. Gerade im ersten Duell des Turniers soll unnötiges Risiko vermieden werden. Über die gesamten 90 Minuten dürfte, entgegen den vergangenen Aufeinandertreffen beider Mannschaften, mit wenigen Toren zu rechnen sein.

Als mit Abstand bester Angreifer der Schweizer im Zuge der EM-Qualifikation galt Zeki Amdouni. Sechs der insgesamt 22 Tore gingen auf sein Konto. Ob der 24-jährige Neuner auch gegen Ungarn zum Torerfolg gelangt, bleibt abzuwarten.