Ungarn – Serbien Tipp, Prognose & Quoten | 14.10.2023

Unser Ungarn - Serbien Tipp zum EM Quali Spiel am 14.10.2023 lautet: Beide Konkurrenten werden sich auf Augenhöhe begegnen, wobei den Hausherren leichte Vorteile einzuräumen sind.

Die Ungarn absolvierten kürzlich ein Testspiel gegen Tschechien und kamen trotz zwischenzeitlicher Führung durch Roland Sallai nicht über ein 1:1 hinaus. Serbien wurde zuletzt seiner Favoritenrolle in Litauen gerecht und setzte sich mit 3:1 durch. Dabei sorgte Stürmer Aleksandar Mitrovic binnen 22 Minuten mit einem Hattrick für Aufsehen und schoss den Konkurrenten im Alleingang ab.

In einem spannenden Match räumen wir den Gastgebern aufgrund des Heimrechts Vorteile ein, schließen aber ein Remis mit beidseitigen Treffern nicht aus. Für diesen Spielausgang hält DAZN Bet eine Quote von 2,48 bereit .

Darum tippen wir bei Ungarn vs. Serbien auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Ungarn vs Serbien Quoten Analyse:

Zudem tendieren die Bookies zu keinem Schützenfest und preisen „Unter 2,5 Tore“ mit einem Wert von durchschnittlich 1,64 ein. Sehr ausgeglichen verhalten sich die Quoten am Markt „Beide Teams treffen“.

Ungarn vs. Serbien Prognose: Bringen die Ungarn ihre Heimstärke einmal mehr auf den Platz?

Viermal konnten die Ungarn bisweilen das Ticket für eine EM-Endrunde lösen. Wenngleich das Team bei der EURO 2020 vertreten war, konnte es keineswegs überzeugen und schied nach drei Spielen in der Todesgruppe F sieglos (2U, 1N) gegen Frankreich, Deutschland und Portugal aus.

Nach wie vor sitzt Trainer Marco Rossi auf der Bank und hofft, seinen Mannen die fünfte Teilnahme an einer EM-Endrunde zu ermöglichen. Die Zeichen könnten momentan kaum besser stehen. Als einzige Nation sind die Ungarn nach wie vor ungeschlagen in der Gruppe G (3S, 1U).

Vor allem defensiv scheint Übungsleiter Rossi die Kicker bestens eingestellt zu haben. In vier Spielen musste nämlich nur ein Gegentor hingenommen werden. Dieses kam im Hinspiel beim 2:1-Auswärtssieg in Serbien zustande.

Die Serben träumen in Hinblick auf die EURO 2024 von der erstmaligen Teilnahme als eigenständiges Team. Mit zehn erbeuteten Punkten stehen die Chancen in der Gruppe G keineswegs schlecht.

Ungarn - Serbien Statistik & Bilanz:

Die bisher einzige Niederlage kam mit 1:2 gegen den momentanen Tabellenführer aus Ungarn, der ein Spiel weniger absolvierte, zustande. Darüber hinaus sprangen Siege gegen Litauen (2:0, 3:1) und Montenegro (2:0) heraus. Das Auswärtsduell in Bulgarien führte zu einem überraschenden Remis (1:1).

Auf gegnerischem Boden sind die Mannen von Trainer Dragan Stojkovic im Zuge des Wettbewerbs weiterhin ungeschlagen (2S, 1U). Sechs der neun erzielten Tore kamen in den Stadien des Gegners zustande. Serbien traf bisher in jedem Auswärtsspiel.

Für die offensiven Momente sorgen die beiden Angreifer Aleksandar Mitrovic und Dušan Vlahović, wobei Letzterer über Rückenprobleme klagte und gegen Litauen erst kurz vor Schluss zum Einsatz kam. Beide Neuner sind mit jeweils drei Toren die besten Angreifer in den eigenen Reihen. DAZN Bet versüßt die Ungarn Serbien Wetten mit einer lukrativen Neukunden-Aktion. Genauere Informationen sind im DAZN Bet Test ersichtlich.

Unser Ungarn – Serbien Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Ungarn spielte bisweilen eine sehr starke EM-Qualifikation und ist nach wie vor ungeschlagen (3S, 1U). Eben an diese Stärke gilt es auch im direkten Duell mit den Serben anzuknüpfen. Mit einem Erfolgserlebnis wäre ein entscheidender Schritt in Richtung Gruppensieg vollzogen. Ob es letztlich zu diesem kommt, ist jedoch fraglich. Serbien spielte in der Ferne ebenfalls stark auf (2S, 1U) und war stets offensiv gefährlich.