Ungarn - Türkei Tipp, Prognose & Quoten | 21.03.2024

Unser Ungarn - Türkei Sportwetten Tipp zum Länderspiel am 21.03.2024 lautet: In der Saison 2020/21 trafen die beiden Nationen in der Nations League, Liga B, Gruppe 3 aufeinander. Damals gewann Ungarn beide Vergleiche. Für das Testspiel nehmen wir uns im Wett Tipp heute eine Torwette vor.

Vincenzo Montella wird mit der türkischen Auswahl an der Europameisterschaft 2024 teilnehmen. Gleiches gilt für die Gastgeber aus Ungarn, die am Ende der Qualifikation sogar einen Zähler mehr auf dem Konto hatten (18) als die Montella-Auswahl (17). Die letzten Aufeinandertreffen der beiden Nationen wurden eher von wenigen Toren begleitet.

Von dieser Tendenz rücken wir in unserem Wett Tipp heute ab. Bei Betano spielen wir mit einer Quote von 2,05 auf „Über 2,5 Tore.

* Aus lizenzrechtlichen Gründen sind Sportwetten auf Testspiele ohne DFB-Beteiligung derzeit nicht erlaubt, in Österreich jedoch schon.

Darum tippen wir bei Ungarn vs Türkei auf „Über 2,5 Tore“:

Unter Vincenzo Montella erzielte die türkische Auswahl in 2 der letzten 3 Spiele Über 2,5 Tore.

Ungarn erzielte in 7 von 8 Qualifikationsspielen mindestens 2 Treffer.

6 von 8 Qualifikationsspielen der Gastgeber enthielten „Über 2,5 Tore“.



Ungarn vs Türkei Quoten Analyse:

Die letzten beiden Aufeinandertreffen gestaltete Ungarn gegen die Türkei jeweils erfolgreich (2:0, 1:0). Seit vier Duellen haben die Gastgeber sogar nicht mehr gegen die Türken verloren, weshalb Siegquoten von 2,22 bis 2,30 auch bei den neuen Wettanbietern zu finden sind.

Ebenso wie Ungarn beendete die Türkei ihre Qualifikationsgruppe auf dem ersten Platz. Mit Vincenzo Montella an der Seitenlinie haben die Gäste noch kein Länderspiel verloren (3S, 1U). Umso verlockender sind die Siegquoten bis 3,20 für einen Sieg der „Ay Yildizlilar“.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ungarn vs Türkei Prognose: Gegen den Trend der letzten Duelle

Die letzten drei Vergleiche zwischen Ungarn und der Türkei waren zumeist defensiv geprägt. Keines dieser Duelle wurde mit mehr als zwei Treffern ausgetragen. Die letzten Länderspiele beider Nationen legen ein Ergebnis mit „Über 2,5 Treffern“ in den Lostopf.

Fangen wir mit Ungarn an. Die „Nemzeti Tizenegy“ konnte in der EM-Qualifikation gar nicht genug vom Jubeln kriegen. Nur am zweiten Spieltag (0:0 vs. Montenegro) wurde die Offensive der Gastgeber bei unter zwei erzielten Toren gehalten.

An den restlichen sieben Spieltagen erzielte das Team von Marco Rossi 16 Treffer (durchschnittlich 2,29 pro Partie) und blieb dank dieser Treffer während der gesamten EM-Quali ungeschlagen (5S, 3U).

Die Verteidigung der Ungarn saß nur selten fest im Sattel. Vor allem zum Ende der Qualifikation zeigten die Gastgeber luftige Tendenzen in der Hintermannschaft. Fünf Gegentreffer in den letzten drei Qualifikationsspielen waren etwas zu viel.

Ungarn - Türkei Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ungarn: 3:1 Montenegro (H), 2:2 Bulgarien (A), 2:2 Litauen (A), 2:1 Serbien (H), 1:1 Tschechien (H).

Letzte 5 Spiele Türkei: 1:1 Wales (A), 3:2 Deutschland (A), 4:0 Lettland (H), 1:0 Kroatien (A), 2:4 Japan (A).

Letzte 5 Spiele Ungarn vs. Türkei: 2:0 (H), 1:0 (A), 1:1 (A), 3:1 (H), 0:3 (A).



Die Türkei hatte gemeinsam mit Nationen wie Kroatien und Wales keine einfache Qualifikationsgruppe gezogen. Nach nur einer Niederlage aus acht Gruppenspielen (5S, 2U) standen die Gäste dennoch an der Spitze der Gruppe D (17 Punkte).

Ohne Trainerwechsel lief die Qualifikation der „Ay Yildizlilar“ allerdings nicht ab. Am 12.10.2023 stand Vincenzo Montella erstmals an der Seitenlinie und startete mit einem 1:0-Sieg gegen Kroatien in seine Amtszeit.

In vier Partien unter seiner Anleitung gewann die türkische Auswahl drei Begegnungen (1U), schlug unter anderem die DFB-Elf (3:2) und erzielte in zwei der letzten drei Länderspiele Über 2,5 Tore.

Beendet die Türkei ihre Durststrecke und siegt erstmals nicht vier sieglosen Duellen gegen Ungarn, könnt ihr mit folgender Wette bei Interwetten davon profitieren. Ein „Sieg Türkei“ bringt eine Quote von 3,15 ein.

Unser Ungarn - Türkei Tipp: Über 2,5 Tore

Die Türkei erlebt unter Vincenzo Montella einen Aufschwung und erzielte neun Treffer in vier Begegnungen. Ungarn beendete seine abschließenden fünf EM-Qualifikationsspiele jeweils mit „Über 2,5 Toren“ in der Partie.