Union Berlin - Augsburg Tipp, Prognose, Quoten | 25.11.2023

Unser Union Berlin - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.11.2023 lautet: Unser Wett Tipp heute basiert hauptsächlich auf den beiden schwachen Defensiven, die beim Spiel zwischen Union und Augsburg aufeinandertreffen und für Tore sorgen sollten.

Spiel 1 nach der Ära Urs Fischer in Berlin! Fünf Jahre prägte der Schweizer das Spiel der Köpenicker und führte diese in unverhoffte Höhen. Nach neun Bundesliga-Niederlagen in Folge trennten sich nun jedoch die Wege. Kann Union unter Interimstrainer Marco Grote die Wende schaffen?

Wir sind uns da nicht so sicher und entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,85 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Augsburg auf „Über 2,5 Tore“:

In den Spielen von Augsburg fallen in dieser Saison im Schnitt 3,9 Tore.

Union Berlin blieb noch in keinem der ersten 11 Bundesliga-Spiele ohne Gegentor .

In den Spielen von Union Berlin fallen im Schnitt 3,4 Tore.

Union Berlin vs Augsburg Quoten Analyse:

Union Berlin wird im anstehenden Duell mit Augsburg mit einer Siegquote von 2,00 zu einer Siegquote von Augsburg von 3,7 als Favorit gesehen. Dies mag ob der neun Niederlagen in Folge etwas verwundern und baut wohl vor allem auf einen möglichen Leistungsschub durch den Trainerwechsel.

Die Bookies sehen die Chance darauf, dass beide Teams einen Treffer erzielen, zwar schon als gegeben, jedoch nicht als extrem wahrscheinlich und vergeben für eine „Beide Teams treffen“-Wette eine Quote von 1,75. Übrigens könnt ihr auch mit Paypal eine Bet3000 Einzahlung für eure Union Berlin Augsburg Wette tätigen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Augsburg Prognose: Kann Augsburg auch im 5. Spiel in Folge ungeschlagen bleiben?

Nach einem Saison-Einstand nach Maß für Union Berlin mit zwei starken 4:1-Siegen in Folge hielt beim Klub aus Köpenick schnell Ernüchterung Einstand, nachdem die folgenden neun Partien allesamt verloren gingen. Mit sechs Punkten steht man derzeit auf dem letzten Platz der Tabelle, hat jedoch nur zwei Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Mit 2,4 Gegentreffern pro Partie stellt man die zweitschwächste Defensive der Liga und auch im Vorwärtsgang hapert es mit nur 1,0 Toren im Schnitt gewaltig.

Mit drei Niederlagen und einem Remis folgte auch das vorzeitige Aus in der im Vorjahr sensationell erreichten Champions League in einer jedoch durchaus schwierigen Gruppe. Die besten Torschützen der Eisernen in der laufenden Saison sind Robin Gosens und Kevin Behrens mit jeweils vier Treffern.

Augsburg konnte sich nach einem schwachen Saisonstart mit nur einem Sieg aus den ersten sieben Partien zuletzt etwas freischwimmen und gewann zwei der letzten vier Spiele. Mit 13 Punkten belegen die Fuggerstädter momentan den 10. Platz der Tabelle. Mit einem negativen Torverhältnis von 20:23 fangen sich die Männer aus Bayern jedoch zu viele Gegentreffer ein und bleiben vor dem gegnerischen Kasten oft zu harmlos.

In der Defensive wird Augsburg vor allem im ersten Spielabschnitt regelmäßig auf dem falschen Fuß erwischt - 17 Gegentreffer vor der Pause sprechen eine deutliche Sprache. Mit nur 42 Prozent Ballbesitz im Schnitt hält man das runde Leder zudem am zweitwenigsten in den eigenen Reihen. Stürmer Ermedin Demirovic ist in der aktuellen Saison der zuverlässigste Scorer seiner Farben und kommt auf sechs Treffer.

Union Berlin - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:4 Leverkusen (A), 1:1 Neapel (A), 0:3 Frankfurt (H), 0:1 Stuttgart (A), 0:2 Bremen (A)

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:1 Hoffenheim (H), 1:1 Köln (A), 3:2 Wolfsburg (H), 5:2 Heidenheim (A), 1:2 Darmstadt (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs. Augsburg: 1:1 (A), 2:2 (H), 0:2 (A), 0:0 (H), 1:2 (A)

Der direkte Vergleich zwischen den beiden Teams geht vor allem, wenn man die bisherigen Bundesliga-Spiele betrachtet, klar an Augsburg. Die Fuggerstädter verloren nur eines der acht Spiele gegen die Köpenicker (4S, 3U) im deutschen Fußball-Oberhaus. Dabei fielen im Schnitt 2,3 Tore pro Partie.

Die letzten vier Heimspiele dieser Saison verloren die Eisernen mit mindestens zwei Toren Abstand und erzielten dabei keinen einzigen Treffer. In den fünf Gastspielen von Augsburg fielen in dieser Saison im Schnitt 3,6 Treffer. Sollte der große Umschwung für die Köpenicker im ersten Saisonspiel nach Urs Fischer auch für euch eine fragliche Angelegenheit sein, könnte sich demnach eine Doppelte-Chance-Wette auf Augsburg als durchaus lohnend herausstellen, vor allem in Verbindung mit einem tollen Wettanbieter Bonus.

Unser Union Berlin - Augsburg Tipp: Über 2,5 Tore

Es steht alles auf Neuanfang für die Eisernen aus Berlin, vor allem der zuletzt schwachen Offensive muss neues Leben eingehaucht werden. Gegen eine nicht immer sichere Defensive von Augsburg könnte es durchaus gute Chancen geben. Die Fuggerstädter waren jedoch zuletzt in aufsteigender Form und erzielten in den letzten vier Spielen im Schnitt 2,5 Treffer. Sie sind also in der Lage, die Defensive von Union Berlin vor ernsthafte Probleme zu stellen.