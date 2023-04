Union Berlin - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 16.04.2023

Weiterhin besteht in Köpenick die Hoffnung, sich für die Champions League zu qualifizieren. Die Gäste aus Bochum träumen eher von einem weiteren Jahr in der Bundesliga. Tabellarisch gesehen liegen Welten zwischen diesen Mannschaften. Laut erwartbaren Toren eher nicht: Hier rangieren Bochum (18.) und Union (17.) gemeinsam am Ende der Tabelle. Wir erwarten, dass nur ein Team trifft. Bet3000 bietet dafür eine Quote von 1,70 an.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Bochum auf „Beide Treffen: Nein“:

Union (32,39) empfängt Bochum (30,02) zum Duell der beiden Mannschaften mit den wenigsten erwartbaren Toren der Bundesliga.

Die Gastgeber beendeten bisher 46 Prozent ihrer Heimspiele ohne Gegentreffer, zuletzt 4 in Folge.

In 6 der vergangenen 8 Partien der Bochumer traf nur eine Mannschaft.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Bochum Quoten Analyse:

Urs Fischer und seine Spieler sind eine schwer zu schlagende Einheit, die besonders von der Atmosphäre in Köpenick profitiert. Saisonübergreifend sind die Eisernen in 19 Bundesliga-Heimspielen in Folge ungeschlagen. Vor dem kommenden Duell mit dem VfL werden sie mit Quoten bis zu 1,63 erneut favorisiert.

Der VfL kassierte zuletzt gegen die Schwaben eine schmerzhafte Niederlage und rutschte wieder tiefer in den Tabellenkeller. Auswärts verlor das Team um Trainer Thomas Letsch elf von 14 Auftritten. Speziell auf die anstehende Begegnung bezogen verlor Bochum die vergangenen sechs Gastauftritte bei Union.

Mit diesen Zahlen können wir die Wettquoten zwischen 5,50 und 6,20 für einen Sieg der Auswärtsmannschaft sehr gut nachvollziehen. Hier findest du alle Wettanbieter mit deutscher Lizenz.

Union Berlin vs Bochum Prognose: „Köpenick ist kaum zu knacken“

Über die vergangenen Jahre haben die Eisernen stets einen Weg gefunden, um in der Bundesliga ein Ausrufezeichen zu setzen. Zu ihrem Rezept gehören definitiv ihre Heimstärke, die kompakte Defensive und die extreme Gefahr nach Standards.

Stand jetzt ist der Gastgeber saisonübergreifend seit 19 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen. Vor heimischer Kulisse gewannen die Hauptstädter ihre vergangenen sechs Duelle mit den Gästen aus dem Westen.

In der Regel leben die Hausherren von ihrer eisernen Defensivarbeit. Neben den wenigsten Gegentoren der Rückrunde (8) kassierten die Köpenicker auch die wenigsten Gegentreffer im eigenen Stadion (8). Fast die Hälfte ihrer Spiele An der Alten Försterei wurden ohne Gegentreffer abgepfiffen (46 Prozent).

Ihre Defensive hält sie im Spiel. Diese ist auch bitter nötig, denn in der Offensive sind die Limitierungen der Berliner offensichtlich. Union brachte bisher 32,39 xG aufs Papier und wird hier nur vom VfL unterboten (30,02). Aus dem Spiel heraus durften nur Schalke (10) und Bochum (16) seltener ein Tor feiern als der Tabellendritte (17).

Nach Standards wiederum sind die Hauptstädter das gefährlichste Team der Liga (14). Ihre Herangehensweise hält Spiele oft eng. Häufig erzielte nur eine Mannschaft in ihren Begegnungen einen Treffer. So endeten fünf ihrer vergangenen sieben Ligaspiele ohne ein Tor auf beiden Seiten.

Union Berlin - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 1:2 Dortmund (A), 0:2 Frankfurt (A), 3:0 VfB Stuttgart (H), 2:0 Frankfurt (H), 0:3 Union Gilloise (A).

Letzte 5 Spiele Bochum: 2:3 Stuttgart (H), 1:1 Frankfurt (A), 1:0 RB Leipzig (H), 2:0 Köln (A), 0:2 Schalke (H).

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs. Bochum: 1:2 (A), 3:2 (H), 1:0 (A), 2:2 (A), 2:0 (H)

Die 2:3-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten aus Stuttgart war eine schmerzhafte Angelegenheit, bei der eine eindeutige Schwäche zu Tage trat: Bochum lässt sich zu viele Tore nach einer Flanke einschenken. Alle drei Gegentreffer entstanden nach einem solchen Muster.

Derzeit hat der VfL in der Bundesliga die meisten Gegentore nach einer Hereingabe kassiert (10). Aus dieser Perspektive hätte der Zeitpunkt für ein Gastspiel An der Alten Försterei nicht schlechter gewählt werden können. Der Grund: Union gab aus dem Spiel heraus die meisten Torschüsse nach einer Flanke ab (72).

Für Bochum hat der Klassenerhalt oberste Priorität. Will Thomas Letsch dieses Ziel mit seinem Team erreichen, muss an einigen Stellschrauben gedreht werden. Der VfL hat mit Abstand die meisten Gegentore der Liga kassiert (60).

Um diese Schwäche auszugleichen, fehlte den Gästen bislang die Qualität im Angriff. Die bisherigen Auswärtsspiele sind dafür Beleg genug: Bochum verpasste es in der Hälfte der Gastauftritte, einen eigenen Treffer zu erzielen.

Unser Union Berlin - Bochum Tipp: „Beide treffen: Nein“

Sechs der vergangenen acht Begegnungen des VfL mündeten in einem Spiel, in dem nur eine Mannschaft den Ball im gegnerischen Netz unterbringen konnte. Zu oft verpasste der VfL einen Treffer: Thomas Letsch sah seine Mannschaft in 41 Prozent der Partien ohne einen Torjubel vom Feld gehen.