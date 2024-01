Union Berlin - Darmstadt Tipp, Prognose, Quoten|28.1.2024

Unser Union Berlin - Darmstadt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.01.2024 lautet: Beide Teams wollen dieses 6-Punkte-Spiel im Tabellenkeller gewinnen. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit Toren auf beiden Seiten.

An der Alten Försterei kommt es im Rahmen des 19. Spieltags der Bundesliga zu einem Abstiegs-Kracher, wenn das dort beheimatete Union Berlin auf die Gäste des SV Darmstadt 98 trifft. Die Eisernen könnten sich mit einem Dreier ein kleines Polster auf die Abstiegsränge verschaffen. Die Lilien auf der anderen Seite würden mit einem Sieg an Punkten mit den Köpenickern gleichziehen. Wir stellen uns daher auf ein interessantes Abstiegs-Duell ein, das beide gewinnen wollen.

Entsprechend entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,85 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Darmstadt auf „Beide Teams treffen“:

Union Berlin erzielte in den letzten 4 Pflichtspielen zu Hause 8 Tore.

Darmstadt konnte in 6 der letzten 7 Auswärtspartien treffen, nur bei Bayern nicht.

In 6 der bisherigen 7 Duelle gab es Tore auf beiden Seiten - zuletzt 5 Mal in Folge.



Union Berlin vs Darmstadt Quoten Analyse:

Zu unserer leichten Verwunderung werden die Unioner in diesem Duell von den Wettanbietern sehr deutlich favorisiert. Bei Oddset online erhält man für einen Tipp auf die Berliner aktuell eine Quote von 1,62. Die Wette auf den Auswärtssieg wirft dagegen eine Quote von 5,25 ab. Bei den anderen Bookies ist die Quotenverteilung ähnlich.

Die Wettquoten für einen Tipp auf die Doppelte Chance X2 knacken die Marke von 2,00 recht klar. Die diesbezüglichen Höchstwerte liegen aktuell bei 2,25. Auch die Quoten für „Beide Teams treffen“ sind mit Werten bis 1,85 interessant. Ebenfalls interessant ist, dass die Wettquoten für die Option „Über 2,5 Tore“ teilweise nur bei 1,80 liegen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Darmstadt Prognose: Lilien keineswegs chancenlos

Union Berlin hat unter der Woche sein „Bonusspiel“ bei den Bayern, wie das Nachholspiel des 13. Spieltags hier und da bezeichnet wurde, knapp mit 0:1 verloren. Es war gemessen am Spielverlauf eine verdiente Niederlage, die mit ein wenig Glück dennoch hätte abgewendet werden können.

Doch die Eisernen verloren nicht nur diese Partie, sondern auch ihren Coach Nenad Bjelica, der nach einer Tätlichkeit gegen Bayerns Leroy Sane die Rote Karte sah. Der Kroate muss also am Sonntag von der Tribüne zusehen, wie seine Mannschaft hoffentlich mal wieder trifft. In den letzten beiden Partien brachte Union jedenfalls keinen eigenen Treffer zustande.

Überhaupt stellen die Eisernen mit nur 17 Toren die drittschwächste Offensive der Bundesliga. So wenige Treffer hatten die Köpenicker zum Vergleichszeitpunkt noch nie. In der letzten Saison hatten sie nach 18 Spieltagen 29 Treffer auf dem Konto. Mit nur 14 Punkten spielen die Hauptstädter zudem ihre mit Abstand schwächste Saison im Oberhaus.

In der letzten Spielzeit hatten sie zum gleichen Zeitpunkt 33 Punkte und damit mehr als doppelt so viele. Mut macht den Unionern die Tatsache, dass sie am Sonntag zu Hause ran dürfen. Daheim holten sie zehn ihrer 14 Punkte und schossen zehn ihrer 17 Tore. Seit drei Heimspielen sind die Berliner ungeschlagen und holten sieben von neun Zählern.

Union Berlin - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:1 Bayern (A), 0:0 Freiburg (A), 2:0 Köln (H), 0:3 Bochum (A), 2:3 Real Madrid (H)

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 2:2 Frankfurt (H), 0:3 Dortmund (H), 3:3 Hoffenheim (A), 0:1 Wolfsburg (H), 2:3 Heidenheim (A)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs Darmstadt: 4:1 (A), 1:2 (A), 3:1 (H), 1:3 (A), 3:3 (H)



Trotz dieser letzten guten Heim-Ergebnisse können wir uns mindestens einen Punkt der Darmstädter vorstellen. Bei Quoten von 2,25 ist der Tipp „Doppelte Chance X2″ jedenfalls einen Versuch wert und erst recht, wenn man hierfür den Oddset Sportwetten Bonus nutzt. Zumindest haben die Lilien zuletzt immer wieder Moral gezeigt. Im letzten Spiel des Jahres 2023 lagen sie bei der TSG Hoffenheim dreimal zurück, erkämpften sich aber noch ein 3:3. Im Hessenderby gegen Frankfurt am letzten Wochenende lagen sie mit 0:2 zurück und konnten in der Nachspielzeit doch noch den Treffer zum umjubelten 2:2-Endstand erzielen.

Natürlich verkennen wir nicht, dass die Hessen aktuell seit elf Bundesliga-Spielen sieglos sind, von denen sie sieben verloren haben und mit 46 Gegentoren die mit Abstand schwächste Defensive stellen. Allein 30 dieser Gegentreffer gab es nach dem Seitenwechsel und neun davon in der Schluss-Viertelstunde - beides Liga-Höchstwerte. Allerdings könnten die Gäste mit einem Dreier an Punkten mit den Berlinern gleichziehen. Entsprechend ist der Anreiz hoch, den zweiten Sieg im neunten Auswärtsspiel zu holen. Im Hinspiel gingen die Hessen zu Hause mit 1:4 unter und das, obwohl sie seit der 21. Minute in Überzahl spielten.

Unser Union Berlin - Darmstadt Tipp: „Beide Teams treffen“

Von einer müden Nullnummer bis hin zu einem wilden 3:3 scheint in diesem Abstiegs-Kracher alles möglich zu sein. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. In sechs der bisherigen sieben Duelle zwischen diesen beiden Teams konnten jedenfalls beide Teams treffen. Union präsentierte zu Hause zuletzt vorzeigbare Ergebnisse, während sich die Lilien nie aufgeben und außer gegen Dortmund keines der letzten neun BL-Spiele mit zwei oder mehr Toren Unterschied verloren. Vor allem für die Gäste ist es ein immens wichtiges Spiel, da sie die Berliner an Punkten einholen könnten. Wir können uns daher eine Partie mit teils offenem Visier vorstellen.