Union Berlin - Dortmund Tipp, Prognose, Quoten|02.03.2024

Unser Union Berlin - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.03.2024 lautet: Die Aufgabe für die Borussia am Samstag bei den wiedererstarkten Eisernen ist gar nicht so einfach. Im Wett Tipp heute trauen wir den Gästen aber mindestens einen Punkt zu.

Die Qualifikation für die Champions League ist für Borussia Dortmund in jeder Saison eigentlich das Minimalziel. Doch schon nach der Hinrunde der Saison 2023/24 standen die Schwarz-Gelben nur auf Rang 5. Ins Jahr 2024 war Dortmund dann mit vier Siegen, drei Remis und lediglich drei Gegentoren ganz gut gestartet. Von den letzten fünf Pflichtspielen konnte die Borussia wiederum aber nur eines für sich entscheiden. So stehen die Männer von Coach Edin Terzic am kommenden Spieltag zu Gast bei Union Berlin unter Druck.

Wir spielen hier mit einer Quote von 1,85 die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore".

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Dortmund auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Der BVB konnte 5 der letzten 6 Duelle gegen Union für sich entscheiden

Dortmund ist in der BL seit 6 Auswärtsspielen ungeschlagen

Die Borussia hat nur eines ihrer vergangenen 14 Liga-Gastspiele verloren



Union Berlin vs Dortmund Quoten Analyse:

Der BVB steht nach 23 Spieltagen nur auf dem 4. Platz. Da Union nur Rang 14 belegt, macht die Favoritenstellung der Gäste bei der Union Berlin vs Dortmund Prognose Sinn.

Doch in der Rückrunde haben beide Teams elf Punkte auf dem Konto. Trotzdem gibt es für einen Sieg der Gäste durchschnittliche Quoten von 2,04. Für einen Dreier der Hausherren bekommt ihr Quoten im Schnitt von 3,62.

Union Berlin vs Dortmund Prognose: Die „Alte Försterei“ wird allmählich wieder zur Festung

Nach elf Liga-Spielen unter Urs Fischer stand Union mit nur sechs Punkten und 11:26 Toren auf dem letzten Platz. Schaut man auf eine Tabelle seit dem 12. Spieltag, belegen die Eisernen mit 19 Punkten (5S, 4U, 3N) einen guten sechsten Rang. So hat sich der Wechsel hin zu Coach Nenad Bjelica für die Köpenicker gelohnt. In der Tabelle haben die Berliner zwar mit Rang 14 noch keine so großen Fortschritte gemacht, das Polster auf den Relegationsrang 16 ist aber auf acht Punkte angewachsen.

Nach dem 2:2 am Wochenende daheim gegen Heidenheim ist der FC Union erstmals in dieser Saison seit vier Liga-Spielen ungeschlagen (2S, 2U). An der Alten Försterei ging man sogar schon seit sechs BL-Partien (4S, 2U) nicht mehr als Verlierer vom Feld. Durch die aufsteigende Formkurve tritt die Mannschaft inzwischen viel sicherer und selbstbewusster auf. Mit 23 Toren in 23 Spielen bleibt die Offensive aber weiterhin eine Problemzone. Dafür stellt man mit fünf Gegentreffern die drittbeste Abwehr der zweiten Saisonhälfte.

Im Heimspiel gegen Hoffenheim geriet der BVB früh in Rückstand, drehte die Partie dann jedoch in eine 2:1-Führung. Danach ließen die Hausherren aber wieder Tempo, Griffigkeit und Durchschlagskraft vermissen. So setzte es am Ende eine unnötige 2:3-Heimpleite. Das dankbare Auftaktprogramm im Jahr 2024 konnte die spielerischen Probleme im Aufbau übertünchen. Wenn der Gegner hoch steht, wirken die Mannen von Coach Edin Terzic immer wieder hilflos und können den eigenen Ballbesitz nicht genügend absichern.

So hat Dortmund nur elf von 23 Liga-Spiele gewonnen. Das ist in der Ära nach Jürgen Klopp der schlechteste Wert. Immerhin lief es zuletzt auswärts recht gut. In den jüngsten 14 Gastspielen kassierte man nur eine Niederlage (5S, 8U). Seit sechs Partien auf des Gegners Platz sind die Westfalen ungeschlagen (2S, 4U). Nur Tabellenführer Leverkusen kommt auf weniger Pleiten (0) und Gegentore (9) in der Fremde als der BVB (1N, 12 GT).

Union Berlin - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 2:2 Heidenheim (H), 1:0 Hoffenheim (A), 1:0 Wolfsburg (H), 1:1 Mainz (A), 0:2 RB Leipzig (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:3 Hoffenheim (H), 1:1 PSV Eindhoven (A), 1:1 VfL Wolfsburg (A), 3:0 SC Freiburg (H), 0:0 Heidenheim (A)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs Dortmund: 2:4 (A), 1:2 (A), 2:0 (H), 0:3 (H), 2:4 (A)



Der BVB konnte fünf der letzten sechs Duelle gegen Union für sich entscheiden. Doch an der Alten Försterei tun sich die Dortmunder schwer. Hier konnte man nur eines von vier Gastspielen gewinnen, bei drei Niederlagen. Das Hinspiel ging am 7. Spieltag an die Schwarz-Gelben. Obwohl Zahlen wie 14:13 Gesamt-Schüsse und 1,63:1,42 xG nur knapp für die Borussia sprachen, siegten die Hausherren am Ende mit 4:2.

Dieses Mal müssen beide Teams wegen einer Gelbsperre auf ihren besten (Robin Gosens) bzw. ihren zweitbesten Torschützen (Donyell Malen) verzichten. Zudem kommen die Westfalen und die Köpenicker 2024 schon jeweils auf vier Weiße Westen. So könnten Wetten auf wenige Tore Sinn machen. Für den Tipp „Beide Teams treffen: Nein" gibt es eine Quote von 2,29.

Unser Union Berlin - Dortmund Tipp: DC X2 & Unter 3,5 Tore

Am Ende fällt hier ein Ergebnis-Tipp schwer. Denn die Formkurve zeigt bei Union, vor allem daheim, klar nach oben. Der BVB hatte in den vergangenen Wochen dann doch wieder einige Probleme. Schließlich sehen wir die Gäste jedoch knapp vorne. Das hat in erster Linie mit zwei Dingen zu tun. Erstens spricht der direkte Vergleich gegen Union in der jüngsten Vergangenheit für Dortmund. Zudem spielen die Schwarz-Gelben in der Fremde eine starke Saison und sind auswärts nur schwer zu schlagen. Allzu viele Tore dürften aber nicht fallen.