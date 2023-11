Union Berlin - Frankfurt Tipp, Prognose, Quoten | 4.11.2023

Unser Union Berlin - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.11.2023 lautet: Auch gegen die Eintracht können die Eisernen laut unserem Wett Tipp heute nicht auf die Siegerstraße zurückkehren.

Mit dem 0:1 im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart kassierte Union Berlin die 11. Pflichtspielpleite in Folge. Trotz der historischen Negativserie genießt Coach Urs Fischer die Rückendeckung und das Vertrauen des Klubs. Doch wie viel Kredit hat der Erfolgscoach noch bei den Eisernen? Die Köpenicker starten am Samstag im Heimspiel gegen Frankfurt den nächsten Versuch auf den ersten Dreier seit Ende August.

Wir haben aber Zweifel am Gelingen und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Bet3000 den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Frankfurt auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“:

Union Berlin hat die letzten 11 Pflichtspiele alle verloren

Die Eintracht ist seit 5 Pflichtspielen ungeschlagen

Die Eisernen warten seit 3 Heimspielen auf ein Tor

Union Berlin vs Frankfurt Quoten Analyse:

Union Berlin steckt in einer historischen Krise. Die Eintracht ist seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen. Trotzdem schlagen sich die besten Buchmacher bei diesem Spiel etwas mehr auf die Seite der Hausherren.

Für einen Heimsieg gibt es Quoten im Schnitt von 2,57. Auf der Gegenseite sind die Gäste aus Hessen mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,93 die leichten Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Frankfurt Prognose: Wie lange darf Urs Fischer noch weitermachen?

In Stuttgart änderte Coach Urs Fischer die Grundformation vom 5-3-2 auf 4-2-3-1. Zudem wurde die Startelf auf sechs Positionen geändert. Am Ende setzte es trotzdem eine 0:1-Pleite. Aber die Eisernen traten nicht mehr so desolat auf wie in Bremen (0:2). Ein Ende der Krise ist aber noch nicht in Sicht. Die Köpenicker mussten schon sieben Saisonniederlagen hinnehmen, nur eine Pleite weniger als in der gesamten Vorsaison.

Auch die Alte Försterei hat ihren Schrecken verloren. In den vergangenen drei Spielzeiten ging Union in 51 Partien nur dreimal daheim als Verlierer vom Feld. In dieser Saison setzte es in vier Heimspielen schon drei Niederlagen. Nach neun Spielen hat man nur sechs Punkte auf dem Konto. Kein Champions-League-Teilnehmer startete je schwächer in eine BL-Saison. Seit drei Heimspielen warten die Eisernen zudem auf einen eigenen Treffer.

Am vergangenen Spieltag zeigte die Eintracht, dass sie auch gegen Top-Teams mithalten kann. Daheim gegen den BVB führte Frankfurt schon mit 2:0 und 3:2. Am Ende musste sich die SGE aber mit einem 3:3 begnügen. Im und um den eigenen Strafraum fehlte es an Zugriff. Die bisher so sattelfeste Abwehr hatte dieses Mal einige Schwierigkeiten. Drei Gegentreffer kassierten die Hessen noch in keinem Pflichtspiel unter Coach Dino Toppmöller.

Nach einem etwas holprigen Start unter dem neuen Trainer werden die Abläufe immer besser und die Automatismen greifen immer mehr. Vor allem die Offensive kommt besser in Fahrt. Omar Marmoush schnürte gegen Dortmund seinen ersten Doppelpack und traf erstmals in zwei BL-Partien in Folge. Am vorletzten Spieltag gewann die Eintracht mit dem 3:1 in Hoffenheim erstmals nach zuvor 14 sieglosen Bundesliga-Auswärtsspielen (7U, 7N) wieder in der Fremde. Auswärts spielte man seit 24 Liga-Partien nicht mehr zu Null.

Union Berlin - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:1 Stuttgart (A), 0:2 Werder Bremen (A), 0:1 SSC Neapel (H), 0:3 Stuttgart (H), 2:4 Dortmund (A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 2:0 Viktoria Köln (A), 3:3 Dortmund (H), 6:0 HJK Helsinki (H), 3:1 Hoffenheim (A), 2:0 Heidenheim (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs Frankfurt: 0:2 (A), 2:0 (H), 0:2 (A), 2:0 (H), 1:2 (A)

Von 16 Duellen gegen die Eintracht konnte Union nur drei für sich entscheiden. Zwei dieser Erfolge kamen allerdings in den jüngsten beiden Heimspielen zustande. Bei dieser Paarung endeten die letzten sechs Aufeinandertreffen mit einem Heimsieg.

Bei den jüngsten vier Vergleichen stand sogar immer ein 2:0 für die Heimmannschaft auf der Anzeigetafel. Endet die Partie erneut mit einem 2:0 für die Hausherren, gibt es dafür bei Bet3000 eine hohe Quote von 12,0. Weitere Infos über den Bookie liefert der Bet3000 Test.

Unser Union Berlin - Frankfurt Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore

Trotz der leichten Fortschritte im Gastspiel beim VfB fällt es schwer, auf Union zu tippen. Nun geht es auch noch gegen die Eintracht, die aktuell recht formstark ist. Auch der direkte Vergleich spricht nicht unbedingt für die Eisernen. Am Ende trauen wir den Hessen mindestens einen Punkt zu. Dabei rechnen wir nicht mit allzu vielen Toren.