Union Berlin - Freiburg Tipp, Prognose, Quoten 18.05.2024

Unser Union Berlin - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.05.2024 lautet: Am letzten Spieltag ist für die Köpenicker eigentlich noch alles möglich. Im Wett Tipp heute ist allerdings aus unserer Sicht gegen Freiburg auch nur maximal ein Punkt drin.

Union Berlin wollte mit dem Trainerwechsel von Nenad Bjelica zu Marco Grote noch mal neue Impulse setzen. Im ersten Spiel unter dem Interimscoach setzte es aber eine bittere 2:3-Pleite in Köln. So ist für die Eisernen, die auf Rang 16 abgerutscht sind, am letzten Spieltag vom fixen Klassenerhalt über die Relegation bis hin zum direkten Abstieg noch alles möglich. Laut Opta-Daten ist mit 68,1 Prozent der Verbleib auf Platz 16 am wahrscheinlichsten.

Im Heimspiel gegen Freiburg entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,71 bei ODDSET für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Freiburg auf „Doppelte Chance X2″:

Die Eisernen sind seit 7 Spielen ohne Sieg

Freiburg holte aus den letzten 4 Gastspielen 10 Punkte

Union steht in der Heimtabelle nur auf Platz 16

Union Berlin vs Freiburg Quoten Analyse:

Die Breisgauer kämpfen am letzten Spieltag noch um ein Ticket fürs internationale Geschäft, während die Eisernen um den Ligaverbleib bangen müssen. Trotzdem schicken die Buchmacher die Hausherren bei der Union Berlin vs Freiburg Prognose mit Siegquoten zwischen 2,10 und 2,16 als Favoriten aufs Feld.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Gäste Quoten zwischen 3,30 und 3,40. Das hat damit zu tun, dass der SCF in der Rückrunde nur einen Punkt mehr gesammelt hat als die Berliner (16). Die Köpenicker brauchen für die sichere Relegation mindestens ein Remis. Nur bei einem Heimsieg bleibt die Chance auf den direkten Klassenerhalt bestehen. Mit einer Niederlage kann der FCU aber sogar noch auf Rang 17 abrutschen. Welcher Sportwetten Bonus euch hier bei einer Wette am besten behilflich sein kann, zeigt euch unsere Übersicht.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Freiburg Prognose: Löst der SCF das Europapokal-Ticket?

Im Kellerduell zu Gast in Köln führten die Berliner am vergangenen Spieltag nach 19 Minuten schon mit 2:0. Doch im zweiten Durchgang agierte Union sehr passiv und verunsichert, sodass man das Spiel beim direkten Konkurrenten noch aus der Hand gab und am Ende mit einer 2:3-Pleite vom Feld ging. Wieder leistete sich die Mannschaft in einer Hälfte einen Totalausfall. Im Heimspiel zuvor gegen Bochum hatte man die erste Halbzeit total vergeigt und lag schon mit 0:3 zurück.

So warten die Eisernen seit sieben Spielen auf einen Sieg (2U, 5N) und sind damit auf den Relegationsrang abgerutscht. Nach dem 26. Spieltag hatten die Hauptstädter noch komfortable neun Zähler Vorsprung auf Platz 16. Die letzten drei Heimspiele gingen alle verloren. Nur Köln (27) und Darmstadt (30) haben eine schlechtere Offensive in dieser Saison als der FCU (31). Außerdem zeigen die Köpenicker die zweitschwächste Chancenverwertung (10,6 Prozent) im Oberhaus auf.

Freiburg spielt mit 17 Punkten aus 16 Partien keine wirklich gute Rückrunde. Nur fünf Teams stehen im Ranking der zweiten Saisonhälfte noch schlechter da. Trotzdem dürfen die Breisgauer weiterhin auf das dritte Europacup-Ticket in Serie hoffen. Das wäre zum Abschied von Coach Christian Streich natürlich ein passendes Geschenk. Eigentlich wollte die Mannschaft ihrem scheidenden Trainer im letzten Heimspiel gegen Heidenheim einen Sieg schenken.

Trotz großer Überlegenheit mit 20:8 Torschüssen und 7:1 Chancen mussten sich die Hausherren aber mit einem 1:1 begnügen. So ist der SCF seit vier Spielen ohne Sieg (3U, 1N). In der Fremde war der Sport-Club zuletzt jedoch mit drei Siegen und einem Remis stark, seit drei Gastspielen ist Freiburg auf des Gegners Platz sogar ohne Gegentor. So steht die Mannschaft in der Auswärtstabelle auf einem guten siebten Platz. In den letzten neun Spielzeiten kassierten die Breisgauer am finalen Spieltag allerdings immer eine Niederlage.

Union Berlin - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 2:3 Köln (A), 3:4 Bochum (H), 0:0 Gladbach (A), 1:5 Bayern München (H), 0:2 Augsburg (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:1 Heidenheim (H), 0:0 Köln (A), 1:2 Wolfsburg (H), 1:1 Mainz (H), 1:0 Darmstadt (A)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs Freiburg: 0:0 (A), 4:2 (H), 1:4 (A), 4:1 (A), 0:0 (H)

Nach 15 Duellen führt Union den Vergleich gegen Freiburg knapp mit sechs Siegen zu fünf Niederlagen an. Die einzige Heimpleite gegen die Breisgauer kassierten die Eisernen allerdings im DFB-Pokal.

In Runde 1 der Saison 2004/05 gewann der Erstligist beim Drittligisten mit 4:0. In der ersten und zweiten Liga kommen die Köpenicker somit auf eine Heimbilanz gegen den SCF von drei Siegen und drei Remis bei 10:5 Toren.

Das Hinspiel in der laufenden Spielzeit endete mit einem 0:0. Wird auch dieses Mal der Wert von 2,5 Toren nicht überschritten, bekommt ihr dafür bei Happybet eine Quote von 1,90. Wie der Anbieter im Vergleich mit der Konkurrenz abschneidet, verrät euch der Happybet Test.

Unser Union Berlin - Freiburg Tipp: Doppelte Chance X2

Auch wenn die Buchmacher sich auf die Seite der Berliner schlagen, fällt uns ein Tipp auf die Eisernen schwer. Union hat zuletzt zwei Kellerduelle in Serie gegen Köln und Bochum verloren. Vor allem hat man gegen das bis dahin auswärtsschwächste Team der Liga vier Treffer kassiert und musste bei der ungefährlichsten Offensive der Liga drei Tore hinnehmen. So können wir den Hausherren am letzten Spieltag nicht mehr als einen Punkt zutrauen, der aber immerhin für die Relegation reichen würde.