Union Berlin - Gladbach Tipp, Prognose, Quoten | 09.12.2023

Unser Union Berlin - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.12.2023 lautet: Nach einer historischen Negativserie haben die Eisernen inzwischen die Rote Laterne in der Bundesliga übernommen. Im Wett Tipp heute könnte aber endlich der Knoten platzen.

Im DFB-Pokal-Achtelfinale musste Gladbach zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen daheim gegen Wolfsburg ran. Das Liga-Duell hatten die Fohlen Mitte November klar mit 4:0 gewonnen. Im Pokal tat sich die Borussia deutlich schwerer, löste am Ende aber mit einem Treffer in der 120. Minute doch noch das Viertelfinal-Ticket. Nun will die Elf von Gerardo Seoane bei Union Berlin ihre positive Tendenz der vergangenen Wochen fortsetzen.

Wir spielen allerdings mit einer Quote von 2,16 bei NEObet den Wett Tipp heute „Sieg Union Berlin“.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Gladbach auf „Sieg Union Berlin“:

Gladbach holte aus 4 Gastspielen an der Alten Försterei nur einen Punkt

Die Fohlen entschieden nur eines der vergangenen 14 Liga-Gastspiele für sich

Die Borussia hat 2023 noch kein Spiel gegen ein Schlusslicht gewonnen

Union Berlin vs Gladbach Quoten Analyse:

Mit sieben Punkten aus zwölf Spielen sind die Berliner das Schlusslicht der Bundesliga-Tabelle. Die Gladbacher haben neun Zähler mehr auf dem Konto und stehen acht Plätze vor dem kommenden Gegner (10.).

Trotzdem schicken die Buchmacher, die ihre Kunden auch immer wieder mit Freiwetten versorgen, die Hausherren bei der Union Berlin vs Gladbach Prognose als Favoriten aufs Feld. Für einen Heimsieg gibt es Quoten im Schnitt von 2,20. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 3,26.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Gladbach Prognose: Wann wird aus der Alten Försterei wieder eine Festung?

Der neue Coach Nenad Bjelica feierte in der Vorwoche in der Champions League beim SC Braga sein Debüt für Union Berlin. Hier durften die Eisernen gut eine Stunde in Überzahl agieren, kamen am Ende aber doch nicht über ein glückliches 1:1 hinaus. Mit zwei Punkten aus fünf Spielen der Gruppenphase darf Union noch auf das Überwintern in der Europa League hoffen. Dazu muss man aber am letzten Spieltag daheim Real Madrid schlagen. Das Liga-Debüt von Bjelica am Wochenende bei den Bayern fiel dem Wetter zum Opfer.

Nun steht der Trainer im Heimspiel gegen Gladbach erstmals in der Bundesliga an der Seitenlinie. Eine Serie von neun Pleiten in Serie hatten die Köpenicker am 12. Spieltag mit einem 1:1 daheim gegen Augsburg beenden können. Die Serie von zehn Ligaspielen in Serie ohne Sieg geht aber weiter. Wettbewerbsübergreifend sind es schon 16 Partien hintereinander ohne Erfolg. Die Berliner kassieren viele Gegentreffer, lassen die nötige Frische und das Selbstvertrauen vermissen. Das rettende Ufer ist nur zwei Punkte entfernt.

Am vergangenen Wochenende hatte Gladbach einen etwas glücklichen 2:1-Sieg daheim gegen Hoffenheim gefeiert. Dabei mussten die Hausherren auf insgesamt zehn Spieler verzichten. Die dadurch entstandenen spielerischen Defizite machte die Borussia aber mit viel Einsatz und Leidenschaft wett. So haben die Fohlen drei der letzten fünf Ligaspiele gewonnen und aus diesen Partien zehn Punkte geholt. Das sind vier Zähler mehr als an den ersten acht Spieltagen der laufenden Bundesliga-Saison.

In der Fremde tut sich die Mannschaft noch schwer. Hier konnte man nur eines der vergangenen 14 Gastspiele für sich entscheiden (6U, 7N). Zudem wartet das Team von Gerardo Seoane seit vier Spielen auf einen Sieg gegen einen Tabellenletzten. In dieser Saison spielte man 3:3 gegen Darmstadt und 2:2 gegen Mainz, zudem setzte es ein 1:3 in Köln. Die Offensive ist aber wieder in Schwung gekommen. 19 Tore in den letzten acht Spielen sind der drittbeste Wert ligaweit. In den sechs Gastspielen 2023/24 fielen 34 Treffer.

Union Berlin - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 1:1 SC Braga (A), 1:1 Augsburg (H), 0:4 Bayer Leverkusen (A), 1:1 SSC Neapel (A), 0:3 Eintracht Frankfurt (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 1:0 n.V. Wolfsburg (H), 2:1 Hoffenheim (H), 2:4 Dortmund (A), 4:0 Wolfsburg (H), 3:3 Freiburg (A)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs Gladbach: 1:0 (A), 2:1 (H), 2:1 (A), 2:1 (H), 1:1 (H)

Nach neun Duellen gegen Union steht für Gladbach lediglich ein Sieg auf der Haben-Seite. Dieser Erfolg war ein 4:1-Heimsieg am 29. Spieltag der Saison 2019/20. An der Alten Försterei holten die Fohlen in vier Liga-Gastspielen nur einen Punkt.

Die letzten vier Vergleiche entschieden die Köpenicker allesamt für sich. In sieben von neun Duellen gegen die Borussia gingen die Eisernen auch mit 1:0 in Führung. Erzielt der 1. FCU am Samstag ebenfalls das erste Tor, wird das von Happybet mit einer 1,77 belohnt. Alle Infos über diesen Bookie liefert der ausführliche Happybet Test.

Unser Union Berlin - Gladbach Tipp: Sieg Union Berlin

Wann platzt der Knoten bei den Eisernen? Die Chancen am Samstag stehen unserer Meinung nach gar nicht so schlecht. Die Fohlen haben 120 Minuten Pokalspiel in den Knochen. Die Berliner konnten sich dagegen seit dem 29. November ausruhen.

In dieser freien Zeit konnte der neue Coach viel mit der Mannschaft arbeiten. Zudem gehören die Fohlen zu den Lieblingsgegnern der Köpenicker. So könnte es endlich für den ersten Dreier seit zehn Ligaspielen reichen.