Union Berlin – Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 24.02.2024

Unser Union Berlin - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 24.02.2024 lautet: Mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen zeichnet sich ein positiver Trend bei Union Berlin ab. In unserem Wett Tipp heute setzt sich dieser gegen den Aufsteiger aus Heidenheim fort.

Nachdem Union-Coach Nenad Bjelica anfangs in Berlin Probleme hatte und der Platzverweis gegen die Bayern ein negativer Höhepunkt war, zeichnete sich zuletzt mit zwei Siegen und einem Remis eine positive Formkurve ab. Der FC Heidenheim präsentierte sich jüngst auf heimischem Boden gegen Tabellenführer Leverkusen kämpferisch, unterlag am Ende aber dennoch mit 1:2.

In unserem Wett Tipp heute bestätigen die Köpenicker den positiven Trend zu Hause gegen den Aufsteiger. Oddset hält für „Sieg Union Berlin“ eine Quote von 1,98 bereit.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Heidenheim auf „Sieg Union Berlin“:

Die Eisernen holten 12 Punkte aus den jüngsten 4 BL-Heimspielen.

Mit 149,95 Millionen Euro haben die Köpenicker den dreifachen Kader-Marktwert der Gäste (49,25 Mio. €).

Nur eines der sechs Heimspiele mussten die Berliner mit einer Pleite gegen Heidenheim abschreiben (3S, 2U).

Union Berlin vs Heidenheim Quoten Analyse:

Die positive Form der Hauptstadtkicker ist auch den Bookies nicht entgangen. Diese bewerten die Gastgeber als leichten Favoriten und setzen die Quote für den Heimsieg knapp unter 2,00 an.

Für deutlich unwahrscheinlicher wird das Eintreten eines Auswärtserfolgs gehalten. Immerhin führte nur einer der sechs Gastauftritte der Heidenheimer an der Alten Försterei zu einem Erfolgserlebnis.

Fünf der bisherigen sechs Begegnungen auf Berliner Boden endeten zwischen beiden Mannschaften mit weniger als 2,5 Toren. Laut Tipwin App ist auch diesmal mit maximal zwei Treffern zu rechnen. Der Bookie gewährt diesbezüglich eine Union Berlin Heidenheim Wettquote von 1,80.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs. Heidenheim Prognose: Zieht Union punktgleich mit dem Aufsteiger?

Im Vorjahr wurden die Berliner Tabellenvierter und konnten sich direkt für die Champions-League-Gruppenphase qualifizieren. Dort war jedoch die Konkurrenz mit Real Madrid, Neapel und Braga zu stark. Nach sechs Vorrundenspielen reichte es lediglich für den letzten Tabellenplatz. Das Ausscheiden aus dem internationalen Geschäft war somit besiegelt.

Ein Umstand, der sich jedoch positiv auf das Jahr 2024 auswirkte. Mit dem neuen Trainer Nenad Bjelica legen die Eisernen den Fokus nur noch auf die Bundesliga und verzeichneten zuletzt mit zwei Siegen und einem Remis einen deutlichen Aufwärtstrend.

In der Tabelle kletterten die Köpenicker auf den 13. Platz und haben mittlerweile acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Ein Verdienst, der in erster Linie auf die starken Heimleistungen zurückzuführen ist. Die jüngsten vier Spiele an der Alten Försterei wurden gegen Gladbach (3:1), Köln (2:0), Darmstadt (1:0) und Wolfsburg (1:0) gewonnen. Gegen Teams der unteren Tabellenhälfte resultierten zu Hause fünf Siege und ein Remis. Drei der fünf Erfolge kamen mit mindestens zwei Toren Vorsprung zustande.

Union Berlin - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 1:0 Hoffenheim (A), 1:0 Wolfsburg (H), 1:1 Mainz (A), 0:2 RB Leipzig (A), 1:0 Darmstadt (H).

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:2 Leverkusen (H), 2:1 Bremen (A), 0:0 Dortmund (H), 1:1 Hoffenheim (A), 1:1 Wolfsburg (H).

Letzte Spiele Union Berlin vs. Heidenheim: 0:1 (A), 2:0 (H), 1:2 (A), 1:1 (H), 1:1 (H).

Heidenheim löste als Zweitligameister im Vorjahr direkt das Ticket für das deutsche Oberhaus. Bei einer Vielzahl der Wettanbieter stand der FCH als potenzieller Abstiegskandidat fest. Sämtliche Zweifler wurden jedoch eines Besseren belehrt. Nach 22 Spieltagen rangieren die Schützlinge aus Baden-Württemberg im gesicherten Mittelfeld und weisen ein Polster von elf Punkten zur Abstiegszone auf.

Mit nur einem Sieg in den jüngsten sechs Bundesliga-Begegnungen war die Ausbeute zuletzt jedoch alles andere als überzeugend (4U, 1N). Mehr als 50 Prozent der Paarungen in der Ferne brachten eine Niederlage mit sich (2S, 3U). Trotzdem ist der Offensive mit 12 Auswärtstoren ein gewisser Zug zum gegnerischen Kasten zu attestieren. Nur in zwei Fernduellen verpassten die Heidenheimer einen eigenen Treffer.

Als sehr anfällig präsentierte sich hingegen die Abwehr in der Fremde. Satte 21 Gegentore ließ diese auswärts zu und hielt lediglich in einer von elf Begegnungen eine weiße Weste. Sechs der letzten sieben Auswärtsspiele führten zu beiderseitigen Toren. NEObet gewährt für Tore auf beiden Seiten eine Quote von 1,88. Genauere Informationen zum Wettanbieter sind unserer ausführlichen NEObet Bewertung zu entnehmen.

Unser Union Berlin – Heidenheim Tipp: Sieg Union Berlin

Zweifelsohne spielen die Kicker aus Baden-Württemberg eine sehr starke Saison und stehen nicht ohne Grund im Mittelfeld der Tabelle. Dennoch dürfte es an der Alten Försterei sehr schwer werden.

Die Eisernen präsentieren sich kürzlich zu Hause bärenstark und erzielten vier Heimsiege am Stück. Zudem gewann der FCH nur einen der letzten sechs Gastauftritte in Köpenick (2U, 3N).