Union Berlin - Hoffenheim Tipp, Prognose, Quoten | 23.09.23

Unser Union Berlin - Hoffenheim Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.09.2023 lautet: Nach drei Niederlagen am Stück will der 1. FC Union schnellstmöglich zurück in die Erfolgsspur finden. Im Heimspiel gegen die TSG am Samstag müsste auch mindestens ein Punkt drin sein.

Am Mittwoch war es soweit: Union Berlin absolvierte die erste Königsklassen-Partie der Vereinsgeschichte! Zu Gast beim CL-Rekordsieger Real Madrid verkauften sich die tapferen Köpenicker teuer, mussten aber in der vierten Minute der Nachspielzeit den Treffer zur letztlich verdienten 0:1-Niederlage hinnehmen. Damit haben die Eisernen die letzten drei Pflichtspiele allesamt verloren.

Diese Serie wollen die Männer von Coach Urs Fischer am Samstag im Heimspiel gegen Hoffenheim dringend beenden. Wir entscheiden uns bei diesem Spiel mit einer Quote von 1,65 bei Bwin für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Hoffenheim auf „DC 1X & Über 1,5 Tore“:

Union hat nur eines der letzten 25 Bundesliga-Heimspiele verloren.

Die TSG entschied nur eines der vergangenen 6 Duelle gegen die Eisernen für sich.

Hoffenheim konnte noch nie die ersten 3 Auswärtspartien einer Saison gewinnen.

Union Berlin vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Union gehört zu den heimstärksten Teams der Bundesliga und musste in den letzten 52 Erstliga-Heimspielen nur drei Pleiten hinnehmen. Auch bei der Union Berlin vs Hoffenheim Prognose sind die Hausherren bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz die Favoriten.

Allerdings fallen die Siegquoten für die Hausherren mit einem Schnitt von 2,08 nicht so deutlich aus, wie man das erwarten konnte. Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Dreier der Gäste auch nur auf einen durchschnittlichen Wert von 3,45.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Hoffenheim Prognose: Ist die Alte Försterei weiterhin eine Festung?

Am 3. Spieltag nahm das Unheil seinen Lauf. In Unterzahl kassierte Union gegen RB Leipzig eine 0:3-Heimpleite. Damit ging für die Berliner eine Serie von 24 ungeschlagenen Bundesliga-Heimspielen zu Ende. Dann trafen die Eisernen am vergangenen Samstag in Wolfsburg auf den heimischen VfL. Wie so oft hatten die Köpenicker auch hier gegen einen tiefstehenden Gegner große Probleme, spielerische Lösungen zu finden. Da die Niedersachsen vor dem Tor effektiver waren, setzte es eine 1:2-Pleite.

Am Mittwoch bei Real Madrid feierte dann endlich Neuzugang Leonardo Bonucci sein ersehntes Debüt für den 1. FC Union. Die Gäste schlugen sich wacker, verloren den Ball aber zu schnell. Zudem sprachen der Ballbesitz und 9:1 Chancen klar für die Königlichen. Trotz der am Ende verdienten Niederlage zeigten die Köpenicker viel Leidenschaft und Kampf. Die Männer von Coach Urs Fischer wollen nun eine neue Heimserie starten. Durch viele Neuzugänge hapert es allerdings noch bei den Abläufen und Automatismen.

Die TSG ist unter Coach Pellegrino Matarazzo gut in die Saison 2023/24 gekommen. Nur 2010/11 holten die Kraichgauer mehr Punkte (10) in den ersten vier Spielen als in dieser Spielzeit (9). Der Auftakt war mit einem 1:2 daheim gegen Freiburg noch missglückt, dann folgten aber drei Siege, bei denen Hoffenheim immer genau drei Tore erzielte. Am Samstag in Köln waren die Gäste früh in Führung gegangen. Danach ließen die Kraichgauer aber die spielerische Souveränität vermissen.

Stattdessen wurde der 3:1-Erfolg durch eine Mischung aus Glück und Geschick erzielt. Außergewöhnliche und geniale Momente sorgten für einen schmeichelhaften Ausbau des Vorsprungs. Auch in der Vorsaison war der Verein gut gestartet und lag nach zehn Spieltagen auf Rang 4. Dann stürzte man zwischenzeitlich bis auf Rang 18 ab. Zum ersten Mal in 16 Jahren Bundesliga hat Hoffenheim die ersten beiden Auswärtsspiele einer Saison gewonnen. Mit einem dritten Auswärtssieg in Serie würde man den Vereinsrekord einstellen.

Union Berlin - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:1 Real Madrid (A), 1:2 Wolfsburg (A), 0:3 Leipzig (H), 4:1 Darmstadt (A), 4:1 Mainz (H)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 3:1 Köln (A), 3:1 Wolfsburg (H), 3:2 Heidenheim (A), 1:2 Freiburg (H), 4:1 VfB Lübeck (A)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs Hoffenheim: 2:4 (A), 3:1 (H), 2:1 (H), 2:2 (A), 1:1 (H)

Nach acht Duellen ist der direkte Vergleich zwischen beiden Teams mit jeweils drei Siegen und zwei Remis komplett ausgeglichen. Von den letzten Vergleichen konnte die TSG aber nur einen für sich entscheiden (2U, 3N). Am 33. Spieltag der Vorsaison siegten die Kraichgauer daheim mit 4:2. An der Alten Försterei nahm Hoffenheim im ersten Gastspiel alle drei Punkte mit nach Hause. Danach folgte in drei Versuchen nur noch ein Zähler.

In den letzten beiden Heimspielen gegen die TSG gewannen die Köpenicker jeweils nach einem 0:1-Rückstand. Bei Buchmacher Bwin gibt es für die Wette „Ein Team gewinnt trotz Rückstand“ eine Quote von 6,50. Weitere Infos zum Anbieter liefert der Bwin Test!

Unser Union Berlin - Hoffenheim Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

In den letzten drei Partien musste Union ganz schön leiden, doch daheim sind die Eisernen immer noch eine Macht. Zudem kann sich die jüngste Bilanz gegen die TSG sehen lassen. So sollte die Niederlagen-Serie der Berliner am Samstag mit mindestens einem Remis gegen Hoffenheim ein Ende finden. Dabei sind auch ein paar Tore zu erwarten.