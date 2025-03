Union Berlin - Kiel Tipp, Prognose, Quoten | 02.03.2025

Unser Union Berlin - Kiel Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.03.2025 lautet: Die Eisernen kassierten zuletzt eine 0:6-Klatsche gegen den BVB und sind wahrlich nicht in Bestform, trotzdem sind sie gegen Schlusslicht Kiel der Favorit. Im Wett Tipp heute trauen wir aber beiden Teams Tore zu.

Am 2. März 2025 um 15:30 Uhr erwartet uns im Stadion Alte Försterei ein spannendes Bundesliga-Duell zwischen Union Berlin und Holstein Kiel. Union Berlin, derzeit auf Platz 13 mit 24 Punkten, will nach der bitteren 0:6-Niederlage gegen Borussia Dortmund zurückschlagen. Holstein Kiel hingegen kämpft als Tabellenletzter mit nur 13 Punkten verzweifelt um den Klassenerhalt.

Beide Teams haben in den letzten Begegnungen Schwierigkeiten in der Defensive gezeigt, was in der Union Berlin Kiel Prognose zu einem torreichen Spiel führen könnte.