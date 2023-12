Union Berlin - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 20.12.2023

Unser Union Berlin - Köln Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.12.2023 lautet: An der Alten Försterei kommt es zum Kellerduell zwischen Union und Köln. Beide Teams waren bislang kaum torgefährlich. Unser Wett Tipp heute zielt auf eine torarme Partie ab.

Ohne Torerfolg verloren Union Berlin (0:3 vs. Bochum) und Köln (0:2 vs. Freiburg) jeweils ihre letzte Bundesliga-Partie. Leider ein bekanntes Gefühl für beide Teams, die in der Offensive große Probleme haben. Aus dem Spiel heraus traf keine Mannschaft seltener als die Geißböcke (5). Die Eisernen liegen unmittelbar davor auf Rang 17 (7). Schon vor dieser Saison waren die Aufeinandertreffen defensiv geprägt. Zwei der letzten drei Duelle gingen mit 1:0 an die Köpenicker, der dritte Vergleich endete 0:0.