Union Berlin - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 20.08.2023

Unser Union Berlin - Mainz Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.08.2023 lautet: Die Alte Försterei ist seit gefühlten Ewigkeiten eine uneinnehmbare Festung. Daran dürfte sich auch am Sonntag zum Auftakt der neuen Saison nicht viel ändern.

Union Berlin spielte in der Vorsaison seine beste Bundesliga-Spielzeit überhaupt. An 32 der 34 Spieltagen standen die Eisernen auf einem Champions-League-Platz. Rang 4 im Endklassement und die Teilnahme an der Königsklasse waren der verdiente Lohn für die Köpenicker. Kurz vor dem Start in die neue Spielzeit hat der Verein mit den Transfers von Robin Gosens und Kevin Volland noch ein Ausrufezeichen gesetzt.

Am 1. Spieltag 2023/24 wartet am Sonntag nun ein Heimspiel gegen Mainz auf die Männer von Coach Urs Fischer. Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1,57 bei Bet365 für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Mainz auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Union ist saisonübergreifend seit 23 Heimspielen in der Liga ungeschlagen

Mainz ist an der Alten Försterei noch ohne Sieg

Die Eisernen hatten in der Vorsaison die beste Abwehr der Liga

Union Berlin vs Mainz Quoten Analyse:

Union Berlin ist das einzige Team, das in der vergangenen Bundesliga-Saison ohne Heimniederlage blieb (11S, 6U). Saisonübergreifend sind die Eisernen sogar schon seit 23 Heimspielen in der Liga ungeschlagen (15S, 8U).

Trotzdem fällt aus Sicht der Bookies, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Einzahlung befinden, die Favoritenstellung der Hausherren bei der Union Berlin vs Mainz Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,02 gar nicht mal so deutlich aus. Mit Quoten im Schnitt von 3,94 dürfen nämlich auch die Gäste auf einen Dreier hoffen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Mainz Prognose: Baut Union die Heimbilanz aus?

In Köpenick wird aktuell noch an einem Champions-League-Kader gebastelt. Die Transfers von Goosens und Volland unter der Woche sorgten für viel Aufsehen. Allerdings nahmen die beiden Nationalspieler bei ihren Vereinen (Inter bzw. Monaco) zuletzt nur eine untergeordnete Rolle ein. Die Vorbereitung verlief mit zwei Niederlagen eher holprig. Im Rückwärtsgang offenbarte Union überraschend große Lücken. Zudem fehlen im letzten Drittel Mut und Spielwitz

In dieser Saison wollen die Eisernen wieder durch ihre Heim- und Defensivstärke punkten. Das 4:0 am vergangenen Wochenende im DFB-Pokal beim Viertligisten Astoria Walldorf fiel souverän und standesgemäß aus. Trainer Urs Fischer hatte dabei erstmals in einem Pflichtspiel sein Team mit drei Angreifern aufs Feld geschickt. Am ersten Spieltag muss der Coach auf wichtige Mittelfeldspieler wie Lucas Tousart sowie Rani Khedira verzichten. Neuzugang Alex Kral dürfte am Sonntag auf der Sechser-Position auflaufen.

Seit Bo Svensson das Sagen in Mainz hat, hat der Verein nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun. In der Vorsaison verpasste der FSV mit Platz 9 das internationale Geschäft sogar nur um vier Zähler. Dieser Weg soll in diesem Jahr fortgesetzt werden. Aus der Startelf musste man im bisherigen Transfer-Sommer fast niemanden ziehen lassen. Schon im Pokal beim Zweitliga-Aufsteiger Elversberg ließ der Trainer am vergangenen Wochenende zu Beginn eine erste Elf ohne Neuzugang ran.

Am Ende setzte sich der Favorit knapp mit 1:0 durch. Hier zeigte sich allerdings, dass Mainz nach den Abgängen von Burgzorg und Ingvartsen sowie der Verletzung von Burkardt in der Offensive aktuell etwas dünn besetzt ist. 54 Tore in der Vorsaison waren ein neuer persönlicher Bestwert der Rheinhessen im Oberhaus. Mit sechs Siegen waren die 05er 2022/23 auch in der Fremde stark. Nur in der Spielzeit 2010/11 konnten die Rheinhessen mehr Auswärtsspiele (10) für sich entscheiden.

Union Berlin - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 4:0 Astoria Walldorf (A), 4:1 Atalanta Bergamo (H), 1:0 Udinese Calcio (A), 1:2 Pafos (H), 3:0 Rapid Wien (H)

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:0 Elversberg (A), 4:1 St. Gallen (H), 6:1 Tus Koblenz (A), 2:2 Borussia Dortmund (A), 1:4 VfB Stuttgart (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs Mainz: 2:1 (H), 0:0 (A), 3:1 (H), 2:1 (A), 0:1 (A)

Der 1. FSV gehört in der Bundesliga zu den Lieblingsgegnern von Union. Nur gegen Köln (20) holten die Eisernen mehr Punkte als gegen Mainz (17). In acht Bundesliga-Duellen mussten die Berliner mit einem 0:1 auswärts im Februar 2021 nur eine einzige Pleite hinnehmen.

Seit vier Aufeinandertreffen warten die Nullfünfer auf einen Sieg gegen die Köpenicker und holten in diesem Zeitraum nur einen Zähler. Gegen die Rheinhessen gelangen dem Hauptstadtverein die meisten Tore (15). Zudem hat der FCU gegen den FSV auch seine beste Tordifferenz (+8).

Union-Keeper Frederik Rönnow war 2022/23 nach dem Expected-Goals-on-Target-Modell der beste Torhüter der Bundesliga. Elf Mal blieb der Däne dabei ohne Gegentreffer. Muss Rönnow auch gegen Mainz nicht hinter sich greifen, gibt es dafür bei Bet365 eine Quote von 2,50.

Unser Union Berlin - Mainz Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Sicher verlief die Vorbereitung von Union etwas holprig. Im Pokal hatte der CL-Teilnehmer ebenfalls noch etwas Luft nach oben. Zudem wird es dauern, bis die Neuzugänge integriert sind. Doch daheim sind die Eisernen eine Macht. Auch der direkte Vergleich gegen Mainz spricht für die Köpenicker. So trauen wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zu. Dabei dürften nicht allzu viele Tore fallen, da beide Teams ihre Stärken in der Defensive haben.